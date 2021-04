Google fue condenado en Australia tras recopilar datos de localización de sus usuarios

angela marcela alvarez

Google no dejó claro a los usuarios que permitir el seguimiento de la actividad en internet y de las aplicaciones significaba dar permiso para conservar datos de localización.

Un tribunal australiano dictaminó el viernes que Google engañó a los consumidores sobre la recopilación de datos de localización a través de dispositivos móviles con sistema Android.



El organismo de control de la competencia del país calificó la decisión de "pionera en el mundo" contra el gigante tecnológico.



Según el tribunal federal, Google violó la legislación australiana en materia de consumo al recopilar el "historial de ubicaciones" de algunos usuarios, incluso cuando éstos habían optado por no compartir esa información.



Además dijo que Google no dejó claro a los usuarios que permitir en su teléfono el seguimiento de la actividad en internet y de las aplicaciones también significaba dar permiso para conservar datos de localización.



Este tipo de datos pueden ser muy valiosos para los anunciantes que intentan ofrecer productos y servicios relacionados con la localización.



La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC), que presentó la demanda contra Google, dijo que la sentencia del viernes es "pionera en el mundo" sobre esta cuestión.



"Se trata de una importante victoria para los consumidores, especialmente para los que se preocupan por su privacidad en internet, y la decisión del tribunal envía un mensaje contundente a Google y a otras empresas de que las grandes compañías no deben engañar a sus clientes", dijo el presidente de la ACCC, Rod Sims.



La ACCC dijo que tras la sentencia pedirá "sanciones pecuniarias" y otras medidas que deberán determinarse más adelante.



Google protestó contra la sentencia y señaló que el tribunal había rechazado otras alegaciones más generales de la ACCC y que solo se refería a una clase de usuarios muy definida.