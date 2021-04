Facebook tendrá más en cuenta las opiniones de usuarios para hacer mejoras en algoritmos

angela marcela alvarez

Facebook dijo el jueves que hará énfasis en las respuestas de los usuarios a ciertas preguntas a la hora de priorizar las publicaciones en la red social, la medida más reciente para calmar las preocupaciones sobre sus algoritmos.



El gigante californiano dijo que dará más peso a las encuestas en las que se pregunta a los usuarios si ciertos mensajes "merecen su tiempo" como parte de su proceso de clasificación para los principales hilos de noticias.



"Nuestro algoritmo utiliza miles de señales para clasificar las publicaciones de tu News Feed (hilo de noticias) con este objetivo en mente", dijo una publicación de blog de Aastha Gupta, directora de gestión de productos de Facebook.



"Estamos ampliando nuestro trabajo para utilizar los comentarios directos de las personas que utilizan Facebook para entender el contenido que la gente encuentra más valioso. Y seguiremos incorporando esta información a nuestro proceso de clasificación de las noticias".



La medida llega en un momento en que Facebook y otras plataformas en línea están bajo presión por los algoritmos que determinan lo que los usuarios ven en la parte superior de sus hilos.

Los críticos dicen que estos sistemas pueden estar orientados a resaltar el contenido sensacionalista o divisivo, con el objetivo de mantener a los usuarios comprometidos para impulsar la monetización.



En los últimos meses, Facebook ha restado importancia al contenido político, que tiende a ser más polarizador, y ha pasado a dar a los usuarios más control sobre sus contenidos.



En marzo, Facebook desveló un cambio para dar a los usuarios más control sobre su News Feed e incluso para desactivar por completo el algoritmo de Facebook y ver las publicaciones en orden cronológico.



El último ajuste pretende utilizar las encuestas que preguntan "¿Vale la pena esta publicación?" para priorizar el contenido en el algoritmo de clasificación de Facebook.



"Mientras que el compromiso de una publicación -o la frecuencia con la que la gente le gusta, la comenta o la comparte- puede ser un indicador útil... este enfoque basado en encuestas, que se produce en gran medida fuera de la reacción inmediata a una publicación, ofrece una imagen más completa de los tipos de publicaciones que la gente encuentra más valiosos", dijo Gupta.



"Ahora estamos desarrollando estas encuestas haciendo nuevas preguntas sobre el contenido que la gente encuentra valioso, así como el contenido que la gente no disfruta viendo en su News Feed".



El alejamiento de Facebook de los contenidos políticos divisivos cobró impulso tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, organizados en parte en las redes sociales.



Tras una revisión interna, Facebook reconoció que no hizo lo suficiente para evitar la circulación del movimiento #StopTheSteal que condujo a la violencia.



"Tomamos una serie de medidas para limitar el contenido que buscaba deslegitimar las elecciones", dijo un portavoz de Facebook tras un informe de BuzzFeed sobre la revisión.



"Como hemos dicho anteriormente, todavía vimos contenido problemático en nuestra plataforma durante este período y sabemos que no atrapamos todo".