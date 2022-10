Hoy en Latinoamérica hacen falta un millón de profesionales preparados para impulsar la transformación digital de las economías de la región. Y, según un estudio desarrollado por la firma consultora IDC, se estima que en menos de cinco años ese déficit de talento humano formado en las diferentes áreas de tecnología de la información se elevará hasta los 2,5 millones de personas. Pero no es un problema regional. Se trata de un fenómeno que frena el desarrollo de muchas economías en los cinco continentes.

Para hacer frente a esa compleja realidad, Amazon Web Services, el líder mundial del negocio de tecnología en la nube, acaba de poner en marcha uno de sus más ambiciosos proyectos. Una plataforma en internet en la que millones de personas de todo el planeta pueden educarse en las ciencias de T.I. y obtener nuevas posibilidades de empleo e ingreso.



Amazon Skill Builder, como se denomina, ya está activa y a ella puede acceder cualquier persona, sin ninguna restricción, para obtener formación en un catálogo de más de 500 cursos en línea.



La enorme oferta, que incluye desde cursos básicos hasta avanzados en múltiples campos, está disponible en más de 20 idiomas. Muchos de ellos son gratuitos y a otros se accede por suscripción, pero la misma se puede gestionar de forma individual o grupal.



Lo más atractivo es que las personas que cumplan los requisitos exigidos en cada curso pueden acceder a las codiciadas certificaciones de AWS, consideradas hoy por muchos como un 'cheque al portador' a la hora de buscar empleo en el sector de T.I.

Edgar Helou, Country Manager de AWS en Colombia, explicó que la plataforma digital hace parte de una macro estrategia global con la que Amazon pretende educar a 29 millones de personas de aquí hasta el año 2025.



En el caso local, dijo, "esta iniciativa representa un enorme aporte al país, pues el mayor desafío que tiene hoy Colombia para impulsar la transformación digital, es la formación de talento".



Helou conversó con El País sobre este proyecto y también sobre el avance que muestra Colombia en el proceso de adopción de tecnologías en la nube.

¿Qué tanto ha evolucionado en Colombia el mercado de informática en la nube?

Colombia es un caso interesante porque cuando empezamos, en el 2018, veíamos que muchas empresas estaban más en un proceso de experimentación, que de adopción en firme de tecnología en la nube.



Pero había un sector al que se le veía una necesidad imperativa de avanzar en esta ruta, y era la banca, porque ellos tenían mucha presión del ecosistema fintech, que les estaba exigiendo transformarse.



Y yo diría que en Colombia el que dinamizó la adopción de la nube fue el sector financiero. Prueba de ello es que uno de nuestros clientes más importantes, Bancolombia, anunció el año pasado un proceso de migración masivo a la nube, ni siquiera eso, sino un ‘All In’ a la nube de AWS, que contempla la migración de los core bancarios y los mainframes.



Eso hace cuatro años era un mito. Se decía que los core no se migraban a la nube. Pero hoy una empresa como Bancolombia está abordando procesos de alta complejidad y con muchas otras entidades financieras del país, como Grupo Aval, Grupo Bolívar, Credibanco, ACH, tenemos una agenda de transformación digital abierta. Esa es la evolución más grande.



¿Y en otros sectores, como por ejemplo el industrial, qué tanto se ha avanzado en la adopción de la nube?

Vemos un mercado industrial cada vez más preocupado por problemáticas de industria 4.0, por ser más eficiente, por automatizar. Estamos viendo cada vez más conciencia sobre el hecho de que adoptar la nube significa ser más eficiente, porque la nube hace un enorme aporte a la automatización de procesos. Y esa eficiencia es la competitividad de las empresas.



Y, por otro lado, vemos también cómo las microempresas empiezan a entender que la nube no solo es construir sobre plataformas, sino que también en el marketplace de AWS hay una gran cantidad de productos hechos a la medida de sus necesidades. El mercado pequeño está empezando a consumir esas soluciones.



En la pandemia vimos que, por ejemplo, las soluciones de e-commerce las empezaron a adquirir de forma importante muchas empresas.

Para citar ejemplos, Arturo Calle y otras empresas del fashion retail empezaron a meterse de lleno en la venta a través de canales digitales, porque sus clientes no podían llegar a las tiendas.



Pero, una vez terminada la pandemia, esos canales digitales no pararon sino que se volvieron una segunda fuente de ingresos para esas empresas. Entonces, el hecho de que la pandemia haya acelerado el proceso de transformación, fue muy revelador del avance de Colombia.



¿La seguridad sigue siendo un factor que frena a muchas empresas para entrar a la nube?

Ya no es así. Hace unos ocho años, probablemente, las empresas tenían muchos mitos y concepciones erróneas acerca de la seguridad en la nube. Pero hoy es todo lo contrario. La seguridad es el pilar más importante hoy de la nube.



Yo te diría que hoy una de las causas por las cuales migra una empresa a la nube, es justamente por la seguridad. Porque los empresarios ya saben que nosotros contratamos miles de ingenieros para proteger la nube y saben que eso los protege mucho más que un departamento propio de T.I. con unos pocos ingenieros.



Ahora bien, en AWS les enseñamos a los empresarios que la seguridad es un compromiso compartido entre nosotros y ellos. Porque, para decirlo gráficamente, de nada sirve que tu andes en el carro más seguro del mundo, pero no uses el cinturón de seguridad. Por eso todo el tiempo los estamos alertando, estamos haciendo revisiones de arquitectura permanentes con ellos.



¿Cuál es el mayor obstáculo que debemos superar en Colombia para ser un país en la nube?

El mayor obstáculo es el talento. Y no solo aquí, sino en Latinoamérica, e incluso a nivel global. Solo en la región ya identificamos que hoy hacen falta un millón de profesionales relacionados con T.I. Ese déficit de talento indispensable para la transformación digital crecerá hasta 2.5 millones de personas de aquí al 2026.



Hoy la tecnología está disponible, pero si no tenemos profesionales que sepan de inteligencia artificial, de DevOps, machine learning, vamos a estar limitados para competir.



Es importante entender que hoy las empresas no compiten con otras empresas, sino que son las cadenas de valor las que compiten contra otras cadenas de valor. Y la nube es la herramienta fundamental para competir. A través de la nube uno hace más con menos, más rápido, con más innovación.



Y tal vez allí sí nos falta un poco más de conciencia, sobre todo en las empresas medianas, de que la nube no es solo una tendencia tecnológica. Es necesario entender que la competitividad de las empresas, y del país mismo, depende de la correcta adopción de la nube. Porque competir con la tecnología de hace 30 años contra empresas que globalmente ya están adoptando la nube, nos puede poner en serios aprietos.



¿Y qué hacer para superar esa falta de talento humano preparado?

En AWS hemos asumido la educación como nuestro mayor desafío. Cuando AWS lanza la nube, en el año 2006, se da un cambio grande de paradigma en el mundo.



Antes de eso, para que las empresas pudieran acceder a la tecnología, tenían que tener una capacidad de pago importante. La computación en la nube lo que hizo fue romper con eso y permitir que las empresas puedieran acceder a la tecnología como un servicio. Eso fue lo que hizo que las startups empezaran a emerger. Hoy cualquier persona, con una simple tarjeta de crédito, puede acceder a los más de 200 servicios de Amazon.



Y eso significa que la presión cambió. Ya la presión no está en el acceso a la tecnología, porque ella se democratizó y es accesible universalmente. Ahora la presión está en quién sabe hacer las cosas. Cada vez más, el talento es la materia prima y el recurso más valioso en la transformación digital.



En AWS nos tomamos eso muy en serio y por eso asumimos el compromiso de capacitar a 29 millones de personas hasta el 2025.

Eso requiere una estrategia en todos los frentes, y uno de los pilares de esa estrategia es la plataforma que acabamos de lanzar, AWS Skill Builder, que representa una enorme oportunidad de crecimiento para millones de personas.



Basta con entrar a la plataforma para acceder a una oferta de 500 cursos para el desarrollo de habilidades claves para transformación digital.



¿Desde cuándo está habilitada, cualquier persona puede acceder a ella?

Ya está activa, en más de 20 idiomas, incluido el español. Y puede acceder cualquier persona a ella.



Simplemente deben entrar en internet a skillbuilder.aws y allí encuentran el acceso. Hay un enorme catálogo de cursos, desde lo más básico hasta lo más avanzado, que se puede ir transitando por niveles.



La plataforma tiene cursos gratuitos y cursos bajo modelo de suscripción, a los cuales se pueden suscribir individualmente, por grupos, o por empresas.



Pero lo más importante de todo es que a través de ellos se puede acceder a las certificaciones de AWS, que son muy valiosas porque con ellas la empleabilidad se acelera mucho. Por eso esta plataforma representa un fuerte apoyo para el empleo de los colombianos.



¿Qué más le hace falta a Colombia para avanzar en el proceso de transformación digital?

Tenemos mucho camino por recorrer. La gran mayoría de empresas en Colombia siguen pensando que el reto de la transformación es tecnológico. Y la verdad es que el reto es cultural y educativo.



Cuando digo cultural, me refiero a que no sirve de nada migrar a la nube si el modelo de operación de la organización sigue siendo igual a como trabajaba antes. Tu en la nube tienes que hacer las cosas distinto, para sacarle provecho. Por ejemplo, automatizar. Si yo paso a la nube y no aprovecho que la nube me permite automatizar toda la gestión de T.I, no sirve de nada.



Ahora, en estos procesos de transformación lo que es absolutamente fundamental es que los presidentes de las compañías estén involucrados. Y tampoco hay conciencia de eso. En muchas empresas se sigue pensando que es el gerente de T.I. el que debe resolver. Y la verdad es que no. Las fronteras entre tecnología y negocio se diluyeron. La tecnología altera el negocio y el negocio altera la tecnología.



Se requiere cambiar la mentalidad del empresario, de que la tecnología es algo ajeno a él. Deben ver la tecnología como algo que es de ellos y apostar por cambiar la forma de hacer las cosas, para hacerlas más eficientes y con mas valor hacia el cliente.



Porque, de lo contrario, no sirve de nada. Simplemente se cambia de operar en un data center a operar en la nube. Ese es el gran reto a asumir.

¿Cuál es el foco de AWS en Colombia para los próximos años, hacia dónde quieren ir?

La relación de AWS con Colombia es una relación de largo plazo y queremos seguir apostando en ese camino. Por eso, además de contar ya con dos oficinas en Bogotá y Medellín, ahora estamos anunciando una Local Zone, que es ya propiamente una infraestructura de AWS en el país.



Con esto vamos a responder a dos tipos de requerimientos que el mercado nos ha hecho. Por un lado, hay algunas entidades y empresas que por su gobierno piden tener sus datos almacenados localmente, porque es estratégico.



Ese es el caso de Ecopetrol, por ejemplo, y también las empresas de juegos de azar, que piden que los datos estén almacenados en el país. Entonces, la nueva Local Zone va a resolver esa necesidad de esas empresas, que básicamente es cómputo, storage y bases de datos.



El segundo asunto importante de la Local Zone es el relacionado con la latencia. Vamos a poder abordar problemáticas y casos de uso con latencias de un solo dígito. ¿Cuáles son esos? Todo lo que es gaming y lo que es metaverso, por ejemplo.



Eso requiere que las cosas pasen en tiempos inferiores a diez milisegundos. Cajeros automáticos, por ejemplo. O transacciones bursátiles de alta velocidad, como las que se hacen en Nasdaq. Ese tipo de aplicaciones, que requieren muy baja latencia, ahora se van a poder abordar desde nuestra nueva Local Zone. Eso hace hace parte y es el reflejo de la visión de AWS, de seguir invirtiendo en el país.



¿De qué magnitud es ese aporte de AWS a Colombia, porque mucha gente no lo conoce?

A mi me gusta referirme a ese aporte no en términos de magnitud, sino mostrándole a la gente que AWS es el detrás de escena de muchas cosas en su vida.



Cuando llegas a tu casa y pones una película en Netflix, por ejemplo, ahí éstas usando AWS indirectamente. Pasa igual cuando pides comida por Rappi. O cuando compras algo por Amazon o por Mercado Libre. Lo mismo que cuando retiras dinero de un cajero o a pagas a través de una aplicación bancaria.



Es decir, muchas capas de la economía funcionan sobre AWS. Lo que pasa es que como AWS es la plataforma sobre la cual se construyen esos servicios, la gente no lo ve. Pero estamos en muchas cosas y momentos del día a día de la gente.

¿Qué decirle a ese pequeño empresario que cree que AWS es muy grande y es imposible para él acceder a esos servicios?

Le digo que con solo 50 dólares puede arrancar a hacer pruebas y experimentar. Le digo que su mayor bloqueo es probablemente, que él mismo no se la cree. Que si él se la creyera, como se la creyó Rappi en su momento y todos los pequeños que se volvieron gigantes, lo va a lograr.



Es un asunto de convicción. Ninguna empresa digital exitosa empezó siendo una multinacional. Esto empezó en garajes. Si las empresas se centran en resolver problemas de la gente, la tecnología les va a ayudar a hacerlo de forma escalable.



Así es como se construye una empresa exitosa. Hay que identificar problemas, aplicar tecnología, curiosidad, aprendizaje constante. Ese es el camino para transformar una realidad.