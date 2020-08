Vacuna para covid-19 llegaría a Colombia en 2021, dice designado de la OMS

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La vacuna contra el covid-19 llegaría a Colombia y demás países de Latinoamérica en 2021.



Así lo afirmó Carlos Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, designado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para coordinar en el país la realización de estudios clínicos de tratamientos a pacientes con coronavirus.



La intervención de Álvarez tuvo lugar durante la charla 'Vacunas contra el Covid-19: incertidumbre científica, política y económica', del programa SaludUNALContigo.



Allí, el docente señaló que los primeros resultados de eficacia de estas vacunas se estarían publicando entre septiembre y octubre del año en curso.



También expuso que las compañías que las están desarrollando adelantan la producción en simultáneo con la evaluación de la fase 3, que

permitiría la inscripción y prueba en al menos 30.000 personas.



"Y, si sus resultados son promisorios, estarían listas para empezar su distribución”, aseguró Álvarez.

Lea también: OMS apuesta al desarrollo "seguro" de una vacuna contra el coronavirus



Aclaró que las que se comercializarán no van a tener un análisis a largo plazo, "sino una primera aproximación de la producción de respuesta inmunológica en el corto plazo".



El docente, además, anotó que estos tiempos pueden variar, teniendo en cuenta que el momento de la producción depende del tipo de tecnología usada en cada vacuna. Estos pueden ser de uno, dos o cinco meses.

Producción de vacunas



Para la producción de las vacunas se utilizan algunas tecnologías clásicas que utilizan el virus vivo atenuado. Es decir, que se modifica para que sea menos agresivo. Vacunas como polio, rubéola y sarampìón, entre otras, utilizan estas tecnologías.



También hay otras que usan el virus muerto, o partes de él, en ácido nucleico.



Pero, alguna más, utilizan la proteína del virus en el cuerpo humano para que el fragmento del material genético sea reconocido y se cree la resistencia inmunológica, explicó el profesional.



Por otra parte, una de las grandes preocupaciones para los investigadores, es el tema económico porque, aunque el Gobierno anunció la firma con el mecanismo Covac, creado por países en desarrollo medio para adquirir la vacuna y poder competir con los demás estados, aún no se sabe con exactitud en qué condiciones participará Colombia.



Claudia Patricia Vaca, química farmaceútica y magíster en Fármaco-Epidemiología de la Universidad Nacional, subrayó que "los países de Latinoamérica que han firmado se comprometieron a que el 20 % de la población que se debería inmunizar debe garantizar que se asocia en Covac. Es decir, que se compra las vacunas que están bajo este mecanismo, que tiene actualmente nueve vacunas en desarrollo”.



Pero con el anuncio de Estados Unidos de que está pagando S$2 billones a la empresa Pfizer por las vacunas –la misma entidad con la que Colombia firmó un acuerdo de confidencialidad–, se calcula que una vacuna de dos dosis se estaría vendiendo a US$40.



El Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Unal realizó unas estimaciones para Colombia que revelaron que el

país tendría que pagar dos veces todo lo que invierte hoy en un plan anual de inmunización de todas las vacunas que se requieren, para inmunizar 4,8 millones de colombianos contra el covid-19.



No obstante, advirtió que, si se usara la tecnología de virus atenuado, el precio se reduciría sustancialmente, llegando a US$3 por vacuna.



Esto implicaría para el país usar el 8% del presupuesto estimado. Es decir, cerca de $55.000 millones.



“Cuando tenemos este nivel de incertidumbre y un país que empezó negociaciones con estos laboratorios de manera temprana, se estaría sumiendo un doble riesgo. Estos asuntos tendrán que sopesarse mucho, y ante una incertidumbre tan alta, lo mejor es no ser los primeros, sino estar en un monitoreo para conocer con más detalles cuál es la forma en que se va a recoger la información, además del nivel tecnológico”, resaltó Vaca.