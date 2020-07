¿Usa bien el tapabocas?, claves para protegerse en esta fase de la pandemia del covid-19

Erika Mantilla

El tapabocas se ha convertido en una prenda más de las personas, incluso hay quienes buscan que este elemento combine con la ropa que usa. Y es que durante la pandemia por Covid-19 los ciudadanos deben utilizar estas mascarillas al salir de la casa o si permanece en un lugar cerrado con varias personas.



Este elemento de protección personal no solo lo deben usar el personal de salud o quienes están en contacto constante con contagiados, sino todas las personas, ya que es una de las medidas de cuidado personal para protegerse del virus.



De acuerdo con el especialista en medicina familiar, Lauro Rivera, “el tapabocas es una medida muy efectiva de protección, teniendo en cuenta que el virus se disemina de dos formas: la principal a través de las vías respiratorias en el contacto con las partículas que emiten personas que están contagiadas ya sea asintomática o sintomática, y segundo por el contacto por contaminación de superficies. El tapabocas es esencial para poder controlar la progresión de la pandemia”, asegura el también docente de la Universidad Icesi.



A continuación El País le explica por qué es tan importante el uso del tapabocas durante este tiempo y cómo debe ser el uso correcto del mismo. Al mismo tiempo despeja dudas respecto al proceso de desinfección y cada cuánto debe cambiarse.

Pasos para utilizar el tapabocas correctamente

1. Antes de ponerse el tapaboca debe lavarse las manos con agua y jabón. Recuerde que primero debe mojarlas con agua y después aplicar el jabón. Una vez lo haya hecho, debe frotarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas. Se recomienda secarlas con una toalla de papel limpia.



2. Debe tomar solo con las manos las dos bandas elásticas o las tiras de fijación, y ponerlas alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza. El interior de la mayoría de tapabocas es de color blanco y el exterior es azul. Antes de ponerselo, revise que el lado blanco vaya hacia la cara.



3. Una vez puesto el tapabocas para que quede lo más cercano a la piel se debe ajustar la parte flexible de su borde superior, se debe moldear alrededor de la nariz. Según expertos “esto se debe hacer para que por esos orificios no salgan ni entren microgotas de saliva”. La mascarilla debe cubrir boca y nariz.



4. Para retirar el tapabocas debe hacerlo solamente tocando los bordes, las correas o las bandas que están alrededor de las orejas o sujetadas detrás de la cabeza. En lo posible evite tocar la parte frontal porque podría estar contaminada. Un tapaboca desechable se puede usar entre 6 u 8 horas.



5. Después de haberse retirado la mascarilla, si dispone de un recipiente donde solo desechen estos elementos, puede botarlo directamente, sino debe colocarlo dentro de una bolsa plástica. Enseguida amarre la bolsa para cerrarla y luego arrójela a un recipiente de basura. Cuando termine lávese las manos.

Tenga presente la importancia del uso de mascarillas o tapabocas

Cuando una persona habla siempre expulsa partículas de saliva y a través de estas se transporta el virus. Es por esto que se debe usar el tapabocas para que en el momento de hablar o tener contacto con otros esas partículas queden retenidas en la mascarilla.



Durante la emergencia sanitaria es obligatorio usar el tapabocas al salir de casa y al estar en contacto con otras personas.



De acuerdo con Maryory Galvis, bacterióloga y magíster en epidemiología, si dos personas comparten un espacio y ninguna usa tapabocas, ambas están 100% expuestas, pero “si una de las dos lo usa, comienzan a protegerse, y si ambos lo usan presentan un riesgo mínimo de contraer la infección”, afirma.



Además recomienda no tocar el tapabocas en la parte externa ni bajarlo para comer en la calle, por ejemplo, “porque no es un ambiente controlado, no se sabe si el paquete está infectado; si lo baja y la cara externa del tapabocas tiene partículas del virus, al moverlo hacia el cuello o tocarlo con las manos está entrando en contacto con el virus por lo que pierde el efecto inicial que tenía este elemento”, añade la especialista Galvis.

¿Cuándo y cómo se debe retirar el tapabocas?



Si el tapabocas se ha usado por más de 6 horas, o si se humedece se debe retirar. La forma correcta para hacerlo es tomando únicamente los bordes o las bandas que van en las orejas o desamarrar las que están en la parte posterior de la cabeza. Se debe evitar tocar la parte frontal debido a que podría estar contaminada.



Si la mascarilla es desechable se debe botar en una bolsa individual o si dispone de un tarro de basura solo para estos elementos, como en el caso de las empresas, se puede tirar directamente en dicho recipiente.



“Es importa saber que son elementos que recogen las partículas virales en la superficie externa, entonces debe retirarse evitando tocar esta superficie y si se hace debe lavarse las manos inmediatamente”, enfatiza la profesional Galvis.



Asimismo, la epidemióloga recalca: “se debe tener cuidado de usar elementos de protección al descartar esa basura, y lavarse las manos”.



Escasos y precio alto

Debido a la alta demanda, los tapabocas quirúrgicos ya no se consiguen en todas las farmacias. De hecho, en algunas, aseguran que “desde hace meses no llegan, están escasos”.



Han subido de precio. Antes de la pandemia se podía conseguir entre $500 y $800 la unidad, hoy oscila entre $1.800 y $3.000.



En vista de la escasez las droguería están ofreciendo tapabocas de tela antifluido, aunque estos son más caros.

El tapabocas ideal

De acuerdo con los expertos el tapaboca quirúrgico de tres capas es el ideal para usar durante este tiempo de pandemia, sin embargo, “el decreto nacional, por la emergencia sanitaria, habilitó utilizar tapabocas de tela, especialmente antifluido”, afirma Ernesto Alfonso Obando, coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Libre de Cali.



No obstante el especialista en medicina familiar, Lauro Rivera, dice que depende del contexto. “Hay en general tres tipos de tapabocas: mascarillas quirúrgicas, de alta eficiencia o N95 (para personal de salud) y los reutilizables que son de tela. Para estar en comunidad, en sitios de baja posibilidad de contagio, se puede utilizar uno de tela, o tapabocas quirúrgico. Si va estar en contacto con personas confirmadas o sospechosas del virus, debe utilizar un tapaboca N95”, acota el también docente de la Universidad Icesi.



Cómo probar si el tapabocas sirve o no

Algunos expertos dicen que con el tapabocas puesto se puede soplar una vela o un encendedor, si se apaga, es señal de que no es tan efectivo.



No obstante, el médico Lauro Rivera, dice que “lo mejor es comprar tapabocas de calidad, con las debidas certificaciones; las pruebas no han demostrado que sean 100 % seguras. Si se utiliza un tapabocas acreditado, certificado, con los periodos de tiempos recomendados, la persona puede estar tranquila que funciona”.



Por su parte, la especialista Maryory Galvis, precisa que usar “bufandas o tapabocas artesanales no protegen del virus, puesto que la porosidad en estos elementos dejan que circule cualquier tipo de partículas entre el ambiente y la vía aérea”.



​Cada cuánto se deben lavar los tapabocas reutilizables



Las mascarillas reutilizables o de tela se recomienda usar por periodos de tiempo cortos, en promedio 6 horas y posteriormente lavar a manos con agua y jabón.



“Si la persona debe estar por afuera de casa, debe llevar más de un tapabocas para poder cambiarlo y cuando lo cambie debe guardarlo en una bolsa, y al llegar a casa lavarlo. En lo posible evitar conservarlo en un lugar con cosas personales que se vayan a manipular porque este elemento de protección podría volverse un elemento de contagio”, dice la especialista Galvis.



Estos tapabocas, en términos generales pueden durar 15 o 20 días, máximo un mes, “teniendo en cuenta las medidas de higiene y la frecuencia de uso”, señala el doctor Lauro Rivera.



Entre tanto, el profesional Ernesto Alfonso, aclara: “Los tapabocas desechables están hecho para un solo uso, la diferencia radica que uno es de tela antifluido y el otro es una fibra también antifluido pero es médica y es para desecho inmediato. La recomendación es que se use máximo 6 horas. Lo ideal es que se cambie cada tres horas”.



¿Se pueden desinfectar con alcohol o gel antibacterial?

La respuesta es no. Según la epidemióloga Maryory Galvis, “rociar con alcohol no corresponde a una buena práctica, además puede ser peligroso respirar estos vapores para el usuario”.



Entre tanto, el especialista familiar, Lauro Rivera dice que “aunque se puede hacer no es recomendable, algunos estudios muestran que el alcohol puede hacer perder la capacidad de filtrado del tapaboca hasta en un 35 % o 40 %”.



En sentido, afirma que para desinfectar la mascarilla “se puede guardar en una bolsa de papel o caja de cartón porque es donde vive menos tiempo el virus, dejarlo airear y se pueden usar simultáneamente tres tapabocas, uno cada 48 horas, de esa forma se da mayor duración”.