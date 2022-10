Octubre es el mes en el que los disfraces se convierten en moda, y en el que los dulces se vuelven los principales regalos para los niños. Pero a nivel mundial, es reconocido también como el ‘mes rosa’, ya que está destinado a crear conciencia y sensibilizar sobre el autoexamen y el autocuidado de las mamas y poder así prevenir y detectar a tiempo su cáncer.



Este tipo de padecimientos es de los más comunes y la principal causa de muerte en las mujeres al rededor del mundo. Es por esto que Supergiros en alianza con la Liga Contra el Cáncer, quieren poner su granito de arena dentro de esta ‘marea rosa’, realizando actividades que lleguen a hombres, mujeres y niños del país en pro de la prevención, sensibilización y concientización sobre el cáncer de seno con la iniciativa ‘Transforma tu vida’



“Desde el 2018 en Supergiros venimos realizando estas campañas con nuestro personal interno, trabajadores directos e indirectos y comunidad en general en todo el país, con acciones de prevención y control contra el cáncer de mama, charlas con especialistas, talleres y actividades lúdicas que refuerzan su empoderamiento”, dijo el presidente de esta compañía, Édgar Páez.



Es así como la empresa convocó aproximadamente 100 mujeres que pertenecen a la Liga contra el Cáncer en diferentes departamentos en Colombia: La Guajira, Nariño, Cesar y Sucre para realizar actividades como yoga, danzas, talleres de maquillaje.



También se contó con la asistencia de médicos encargados de las campañas de sensibilización, acción, control y actividades de integración familiar, entendiendo que esto forma parte fundamental para el proceso de cada paciente. Dejando también el mensaje de que revisarse, cuidarse y acudir a controles médicos son esenciales para detectar este cáncer de manera temprana y así pueda ser tratado y controlado a tiempo.



Lea también: Cáncer de Mama: en lo que va del año ya hay 535 casos notificados en Cali



“Cuando fui diagnosticada con cáncer me dieron cinco días de vida, pero estoy feliz de la oportunidad que Dios me dio de aferrarme a Él. Además, le doy las gracias a Supergiros por tenerme en cuenta para estos espacios de prevención y concientización que son fundamentales para que esta grave enfermedad sea detectada a tiempo”, comentó Adriana Carrillo.



“El principal objetivo de estas actividades es la sensibilización para que las personas comprendan que el cáncer no es un sinónimo de muerte, y que es una enfermedad a la cual se puede sobrevivir si es detectada a tiempo y se realiza un tratamiento adecuado”, comentó Yelnis Toro, presidenta de la Liga Colombiana Contra el Cáncer seccional Guajira.



Para Jhoana Villero, directora ejecutiva y de calidad de la Liga Contra el Cáncer seccional Cesar, el mensaje inculcado en estas actividades que regalaron sonrisas, tiempo de calidad y empoderamiento es: “sincronízate con tu cuerpo, esto te permitirá identificar cambios que pueden generar alerta para consultar al médico, un diagnóstico a tiempo puede salvar muchas vidas.



Buscamos crear espacios, continúa Villero, donde mujeres sobrevivientes de cáncer reconozcan su belleza interior, actividades para su proceso de recuperación tanto físico como mental y espiritual.