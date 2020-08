Tipos de pruebas para detectar el covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Protegerse del Covid-19 y sus consecuencias no solo se logra tomando las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades, sino practicándose a tiempo los exámenes apropiados para diagnosticar la presencia del virus cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. O si se es asintomático, al saber que tuvo contacto con alguien infectado por el nuevo coronavirus.

¿Cuáles son estas pruebas? ¿Cuándo hay que practicárselas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una?



La secretaria de Salud de Cali, la bacterióloga Miyerlandi Torres Agredo, doctora en Salud Pública y especialista en epidemiología, ayuda a resolver estas y otras inquietudes.

Tipos de pruebas

Hay básicamente dos tipos de exámenes para diagnosticar de manera directa y confiable el Covid-19.



La prueba de oro a nivel internacional es la RT-PCR, que detecta el ácido ribonucleico del virus.



Y la prueba de antígeno, que hace la detección de proteínas de la nucleocápside (complejo de proteína y ácido nucleico) del agente infeccioso.



Estas dos son las más utilizadas hoy, porque muestran que existe el virus en una persona. Son las más precisas.



La llamada prueba rápida o serológica (en sangre) no detecta el virus, sino una posible infección, porque localiza anticuerpos, descubre si el cuerpo ha podido reaccionar a la presencia de un virus, si tiene defensas contra el mismo. Por eso no es una prueba diagnóstica, porque lo que hace es mostrar de una manera indirecta si una persona ha estado infectada o no. O sea, puede que detecte anticuerpos para otros virus y no precisamente para el Covid-19.

¿Cómo se hacen ?



Para las dos pruebas se emplea el proceso de hisopado nasofaríngeo: la muestra se toma introduciendo un hisopo hasta el fondo de la nariz. Luego, otro hisopo, se introduce en la garganta. El examen como tal puede durar menos de un minuto, no es doloroso, pero sí algo fastidioso.

¿Cuándo hacerlas?

La RT- PCR se debe hacer siete días después de que la persona ha estado en contacto con un caso positivo de Covid-19. Esto, si ella es asintomática.



Si es sintomática, puede hacerse el examen al inicio de los síntomas de la enfermedad.



La prueba de antígeno debe hacerse en el mismo tiempo y condiciones que se recomiendan al practicar el examen de RT-PCR.



La rápida o serológica no se utiliza como prueba diagnóstica. Solo cuando se sospecha de un caso positivo. Lo ideal es que esta se confirme con una prueba RT-PCR o una de antígeno.



La RT-PCR y la de antígeno son las pruebas estandar para las personas sintomáticas respiratorias y para los individuos asintomáticos con infección temprana.



Con la serológica, los anticuerpos se detectan mejor después del día 10 de la infección, pero en ese lapso la persona ha podido infectar a mucha gente.



Por eso, lo mejor para detectar asintomáticos e infecciones tempranas, que es lo ideal en este pandemia, es mandar a hacer cualquiera de los dos exámenes: el RT-PCR o la prueba de antígeno.



Entonces, cada prueba depende también del momento que esté cursando la enfermedad en la persona.



De acuerdo a eso, el médico tratante define qué tipo de prueba le conviene ser tomada al paciente.

Nivel de confiabilidad

Las dos pruebas, la RT-PCR y la de antígeno, son de alta sensibilidad y especificidad, porque detectan directamente el virus.

Ventajas y desventajas

La ventaja de la RT-PCR es que, además de detectar directamente el genoma del virus, su sensibilidad y especificidad son bastante altas y, se supone, no tendría falsos positivos. Las desventajas son la demora en el procesamiento, que requiere de un laboratorio de mucha infraestructura, lo que hace que los tiempos de espera y la oportunidad de diagnóstico sean mucho más prolongados.



La de antígeno es mucho más sensible y específica que la RT-PCR, es una prueba que necesita menos carga viral para detectar la presencia del virus, además, la infraestructura de laboratorio que se requiere para su lectura es menor, lo que ha permitido la existencia de muchos más laboratorios que las puedan procesar. Eso conlleva a que haya mejorado la capacidad instalada y mejore la oportunidad de diagnóstico.



La serológica es mucho más cómoda para su toma porque es una muestra de sangre, pero pueda dar muchos falsos negativos y falsos positivos.

Resultados

En este momento, los resultados de la RT-PCR se están demorando un promedio de siete días, aunque hay quejas de personas que llevan diez días o más esperando.



Estas pruebas se demoran más porque necesitan mucha más infraestructura de laboratorio y, a nivel nacional, los laboratorios no son suficientes.



Para la prueba de antígeno, en cambio, luego de ser tomada la muestra, solo se requieren 30 minutos para leerla. Por eso se están promoviendo a escala nacional para descongestionar los laboratorios moleculares (donde se hacen las RT-PCR), y en lo posible, migrar a ella.

¿Dónde solicitar la prueba?

La persona que se sienta con síntomas o que tuvo contacto con una persona que resultó con Covid-19, si está en su domicilio, debe solicitar un examen de diagnóstico a la EPS en la que esté afiliada, para la toma de muestra.



Si en la EPS no le responden, la Secretaría de Salud de Cali ha designado el número telefónico 486 55 55, extensión 7, para que los ciudadanos puedan solicitar la prueba. Para ello, la entidad municipal hizo un convenio con todas las EPS que prestan servicios en la ciudad.

A la persona que llama se le hace una encuesta para verificar si cumple o no con los criterios del caso. Si es así, la Secretaría de Salud Municipal envía un equipo de la entidad a la residencia del solicitante del examen a tomar la muestra.

Síntomas de la covid

Fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, congestión nasal, dolor de cabeza, vómito, conjuntivitis, dolor al tragar, diarrea, pérdida parcial o total del gusto o del olfato, erupciones cutáneas, cambio de color en los dedos de las manos o los pies. Esos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.



Cuando sienta los primeros síntomas o sospecha que se ha contagiado, puede llamar a su EPS para que le hagan el examen correspondiente o puede pagarlos de manera particular en una clínica o laboratorio de la ciudad.