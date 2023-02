¿Quiere dejar atrás el estrés o la ansiedad? Practicar un deporte le puede ayudar

En el año 2016, con 19 años, María Alejandra Varela, quien en ese momento era estudiante de ingeniería ambiental, tuvo que vivir la dolorosa partida de su progenitor por un cáncer de estómago, que se lo llevó inesperadamente. Federico, su padre, fue hospitalizado por una supuesta gastritis, que resultó ser un cáncer altamente invasivo, que ya tenía afectados a los demás órganos. Estaba en etapa cuatro. Solo duró 15 días en el hospital antes de fallecer.



María Alejandra tuvo que hacerse cargo inmediatamente de su familia, conformada por su madre y por su hermano pequeño, que tenía 10 años para la fecha. Pasaron de vivir en el barrio El Peñón, a vivir en la casa de su abuela, junto a otros familiares. Alejandra tenía que trasladarse todos los días, desde Cali hasta Palmira, para ir a clases en la Universidad Nacional. Al finalizar su jornada académica, debía devolverse rápidamente a Cali para trabajar como mesera en una pizzería de la ciudad. El trabajo, además de agotador, tenía horarios extensos. Únicamente le quedaban tres horas para dormir antes de salir de regreso a la Villa de las Palmas.



Debido a la muerte de su padre y el cambio radical en su vida, María Alejandra empezó a sufrir depresión, estrés y ansiedad. Por estas afectaciones, su alimentación se alteró por completo. Empezó a comer desenfrenadamente, llegando a pesar 70 kilos, más de 10 kilos por encima del promedio para su estatura (1.61 cm). Los cambios en su físico fueron casi inmediatos.



La ansiedad es uno de los trastornos mentales que aqueja más fuerte a la sociedad, y de manera silenciosa, sin importar la edad, condición social o situación económica. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se encuentra entre los diez primeros problemas de salud a nivel mental, afectando al menos a trescientos millones de personas alrededor del mundo.



Este trastorno acompaña a la humanidad desde los primeros pasos del hombre sobre la tierra, como sistema de alarma frente a las situaciones de peligro, impulsando conductas de escape y lucha en nuestros antepasados, para sobrevivir en un mundo hostil, salvaje, y lleno de peligros. Donde el más mínimo paso en falso significaba la muerte. Sin embargo, lo que para aquel momento era un mecanismo de supervivencia, ahora, el sentimiento de ansiedad, prolongado y de manera excesiva, genera en quienes la padecen, inquietud, desasosiego, y preocupación por factores que pueden ser o no reales, angustia mental, afectación en la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas de la vida, lo que significa que construir y mantener relaciones sociales e interpersonales es más difícil para quienes la padecen. Enfrentar el día a día y cualquier dificultad cuesta el doble.



A partir de ahí, María Alejandra tomó la decisión de ingresar al grupo de karate de la universidad, recomendado por el psicólogo de la institución. Inicialmente, entró para ocupar la mente frente a sus problemas. Para tener un momento consigo misma y conectar con algo diferente a la realidad que enfrentaba día a día. Al retirarse de su empleo como mesera, decidió complementar el entrenamiento de karate, asistiendo a entrenos de crossfit, enfocándose en lo funcional. A ella le satisfacía llegar cansada a la casa.



Sin duda alguna, el efecto que tuvo el deporte en el estado de ánimo de María Alejandra fue más que notorio. El cambio no fue solo físico, fue mental. Le ayudó a controlar la ansiedad, que no solo se reflejaba en la alimentación, sino también con insomnio y la tensión muscular. A pesar que la pérdida de su padre aún estaba presente, su mente y su tiempo se las dedicaba a pensar en otras cuestiones.



Actualmente, ya como profesional en ingeniería ambiental, le sigue dedicando sus noches (de lunes a viernes) a entrenar artes marciales mixtas MMA, que es una combinación entre karate, kickboxing, judo, muay thai, lucha libre, taekwondo, entre otros deportes.



Alejandra comenta que el deporte ha sido fundamental en su vida, pues le ayudó a pasar esa etapa donde no veía salida, y los problemas parecían muros imposibles de atravesar. Ahí, el deporte fue el escalón que necesitaba para impulsarse. Factores como la seguridad y la autoestima, han sido valoraciones que ha conseguido gracias a la práctica del deporte y sus beneficios.



Y es que actualmente, el ejercicio se ha visto, en muchos casos, simplemente como una moda. Una actividad más para publicar en las redes, o para alcanzar algunos estándares lejanos promovidos por las redes sociales, cuando, en realidad, la actividad física ha estado estrechamente relacionada con la salud mental.



Hormonas como la serotonina, denominada en algunos casos como “antidepresivo natural”, la dopamina, nuestro “yo” más hedonista, y la endorfina, la “morfina natural”, son las pirámides de nuestra salud mental, a la cual, muchas veces, se deja en el viento, como si fuera una cuestión de suerte, de azar, un simple ‘tiro al aire’ en el cual algunos tienen suerte, y otros no. Pero así como se busca la salud del cuerpo, la mente, a veces olvidada, también se ve beneficiada por la actividad física.













Desahogo en momentos de crisis

Al igual que los deportes de contacto, como las artes marciales mixtas, el rugby también es una disciplina que puede ayudar a desahogar en momentos de crisis. Para David Rincón (23 años) el rugby ha sido un elemento fundamental para manejar su caso de depresión y bulimia, es decir, no solo lo ha ayudado en su salud mental, sino también en la física.



David dice que a través del rugby puede sacar esa tristeza y rabia por medio de los golpes fuertes, que son comunes en un deporte de contacto. Él manifiesta que el deporte le permite descansar el alma.



Martha Lucía Varón, psicóloga clínica y docente, afirma que cuando una persona realiza una actividad física, después de unos 30 minutos, empieza a segregar endorfinas, que son conocidas como hormonas de bienestar, las cuales reducen considerablemente cualquier malestar emocional, como estrés, ansiedad o depresión. Asimismo, dentro de la práctica clínica, se recomienda que el paciente acompañe la terapia y, todo el proceso psicoterapéutico, con deporte o cualquier actividad física.



“El principal beneficio del deporte en la autoestima es la autoimagen, que es uno de los elementos que conforman la autoestima. Cuando una persona se siente a gusto consigo misma, cuando se mira al espejo y le gusta lo que ve, inmediatamente le sube los niveles de autoimagen, que, por ende, le sube los niveles de autoestima. Definitivamente, el deporte está muy ligado con eso. Entre más se ejercita, hay mayor autoestima”, afirma la psicóloga Varón.

‘Deportivamente’

La periodista Valentina Echeverry experimentó los beneficios del deporte en su salud emocional. Hoy es CEO del proyecto digital ‘Deportivamente’. Mibuc I Especial para El País

Valentina Echeverry, periodista, es CEO del proyecto ‘Deportivamente’, un espacio que se propone combinar el deporte con la mente, de ahí su nombre. Este canal digital está enfocado en crear contenido relacionado con ejercicio, salud y bienestar. En él se encuentran rutinas, recetas saludables, tips y entrevistas, con el propósito de influenciar a las personas a que empiecen el camino del deporte. “Quería demostrarle a la gente que el deporte y el ejercicio, más allá de lo físico, es salud mental. Más allá de verse bien, lo más importante es sentirse bien”, manifiesta Echeverry.



La idea de este proyecto nació en el 2020, en medio de la pandemia del Covid-19. A inicios de la pandemia, Valentina fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad y para ese entonces, ella únicamente se dedicaba a su trabajo como periodista. Luego de vivir un proceso con un psicólogo, un psiquiatra y medicamentos, se dio cuenta de que uno de los caminos que le ayudaría a controlar la ansiedad sería el del deporte. El salvavidas que la ayudaría a salir a flote, para enfrentarse a sí misma, a sus miedos.



Así como el de la comunicadora, existen muchos casos más, que, aunque silenciosos, afectan a las sociedades modernas. Estas enfermedades, al no ser físicas, y fácilmente identificables, como otras, pasan inadvertidas. Alrededor de 350 millones de personas se encuentran afectadas por la depresión en el mundo. En Colombia, afecta alrededor del 5% de la población adulta, ubicándose como la segunda causa de carga de enfermedad en Colombia. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año se suicidan 800.000 personas en todo el mundo, teniendo como el grupo de edad más afectado a las personas entre 15 y 29 años.



Según el Ministerio de Salud , “la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”.

Es una enfermedad tratable, como muchas otras, con la que se puede vivir, y que aquellos que la padecen narran que difícilmente desaparece por completo. Pero muchos han encontrado en el deporte una actividad que revitaliza y motiva.