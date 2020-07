¿Por qué no tomarán la segunda prueba a pacientes asintómaticos de covid-19?

Alejandro Cabra Hernandez

La persona que haya sido confirmada como positiva de Covid-19 y sea asintomática o tenga síntomas leves deberá estar confinada por 14 días y no necesitará la toma de una segunda prueba PCR que confirme su recuperación. La prueba se les practicará a las personas que tienen comorbilidades -otras enfermedades- o estén en hospitalización.



Así lo dio a conocer MinSalud con los nuevos lineamientos para el uso de pruebas moleculares de covid -PCR-. El titular de la cartera, Fernando Ruiz, aseguró que seguirán haciendo prueba diagnóstica, “pero ya no la prueba confirmatoria de 14 días. La evidencia científica muestra que el curso clínico de la enfermedad, con el respectivo seguimiento médico, puede darnos el punto específico que la enfermedad ya terminó su fase de contagio y la persona podrá integrarse a la sociedad”.



De hecho, el presidente de la Asociación de Infectología, José Millán Oñate, recalcó que “los asintomáticos o con síntomas leves o moderados no requieren realizar una segunda prueba de PCR para determinar la duración del aislamiento o la reincorporación a sus actividades laborales o cotidianas, esto debido a que después del noveno día el virus pierde la capacidad de contagio, esto ya ha sido demostrado previamente y son las recomendaciones oficiales de la OMS. En otras situaciones de pacientes se podría contemplar una segunda prueba”.



Sin embargo, esta decisión generó un debate entre médicos y especialistas. Por un lado, algunos consideran que la determinación de Minsalud está acorde a la evidencia disponible hasta el momento.



Como es el caso del epidemiólogo Rayan El Barkachi, subgerente científico de la ESE Norte, quien explicó que durante la enfermedad en un paciente asintomático, sintomático leve, moderado o crítico, “el virus está activo los primeros 14 días desde el momento de la exposición, es decir, cuando tiene contacto con alguien sospechoso o positivo se puede tomar la PCR y el resultado puede ser positivo -pasado esos catorce días- porque puede tener restos del virus o virus muertos, pero no quiere decir que sea transmisora de la enfermedad, es decir, no infecta a los demás”.



Por lo tanto, si la persona no tiene síntomas “consideramos que no es infectante y puede integrarse social y laboralmente y eso lo explica la fisiopatología de la enfermedad, la evidencia científica y la observación de nuestros enfermos en el desarrollo de la pandemia”, agregó El Barkachi, quien además aclaró: “Si pasan los 14 días y la persona tiene síntomas debe continuar con su aislamiento y con su incapacidad”.



En este sentido, el médico intensivista Luis Felipe Reyes considera que la decisión del Minsalud es pertinente, ya que “la prioridad ahora es procesar y tener el resultado de los pacientes enfermos, la realización de la segunda prueba de pronto genera retrasos”.



No obstante, el también jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la Universidad de La Sabana, precisó: “La segunda prueba podría tener un escenario en casos de salud pública en los cuales uno la requiera para determinar si el paciente necesita estar aislado o no. Por ejemplo, si está hospitalizado y mejoró, la segunda prueba la hacemos para saber si se debe mantener aislado o no”.



Entre tanto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Cruz, considera que la decisión del Minsalud “es muy riesgosa porque todavía no es tan verídico decir que no hay carga viral en una persona con covid después de 10 o 14 días. Infectólogos y virólogos han advertido que el virus puede acompañar a una persona durante uno o dos meses, todo depende del caso”.



Además, Cruz aseveró: “Nos parece que es una medida que puede llegar a favorecer a las EPS porque ellos entre menos prueban realicen, menor el costo y menor la inversión. En salud pública creemos que es muy importante hacer esas pruebas que verifiquen en efecto si es negativa para covid, eso permitiría que la persona esté mucho más segura en su relación con su familia, a retornar a sus actividades laborales, eso no quiere decir que la persona deba dejar de usar tapabocas, y hacer uso de los protocolos recomendados, pero sí de alguna manera le daría una mayor certeza sobre su condición de recuperada”.



“El llamado es que tenemos que ampliar la capacidad de hacer pruebas en Colombia”, concluyó la especialista.



Pruebas de antígeno

En el país ya se encuentran disponibles las pruebas de antígeno que buscan proteínas del virus y son diagnósticas.



“La prueba de antígeno tiene características similares a una prueba rápida pero la diferencia es que esta mide antígenos, es decir, el virus en el organismo. Es una prueba diagnóstica, pero no reemplaza a la PCR sino que es alternativa porque los laboratorios no están entregando resultados oportunos. El resultado de esta prueba se obtiene en 30 minutos y debe tomarse antes de los 11 días de haber estado expuesto al virus”, explicó el epidemiólogo Rayan El Barkachi.



De acuerdo con Minsalud, las pruebas de antígeno son recomendadas en personas con síntomas de menos de 11 días, atendidas en ámbitos de urgencias u hospitalización y grupos poblacionales priorizados con o sin factor de riesgo. “También en los servicios ambulatorios o domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento; en persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de exposición con un contacto estrecho de un caso confirmado; y/o personas que vivan en zonas rurales dispersas”, señala Minsalud.