Participe de la ‘Noche de Luz’ por el Instituto de Niños Ciegos y Sordos

Geovanny Gutierrez

Con el fin de ayudar a menores de la región con dificultades visuales y auditivas, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca ha programado la tercera versión de ‘Noche de luz’, el sábado 17 de octubre a las 5:00 p.m., que en esta ocasión será virtual, por Facebook Line, YouTube y la web institucional.



Durante esta jornada artístico-solidaria, los participantes podrán disfrutar de la riqueza musical de extraordinarios exponentes de la música como Willy García, Hugo Candelario González y su grupo Bahía, Jose Aguirre, Adriana Chamorro y se divertirán de lo lindo con grandes humoristas. Además, apreciarán cómo niños con discapacidad visual y auditiva se rehabilitan, estudian y se preparan para vivir plenamente.



Para Pedro Pablo Perea, director general del Instituto, “el reto es reducir la ceguera en 1942 niños y la sordera en 576 niños que aún no han sido atendidos en la región. El Instituto con su gestión anhela asistirlos para lograr su rehabilitación, que sean independientes y tengan calidad de vida”.



Se han unido a la noble causa

Han respaldado con su talento esta gala reconocidos artistas, cantantes, grupos musicales, orquestas y humoristas. Además de personajes del deporte, como el automovilista caleño Óscar Andrés Tunjo, quien actualmente triunfa en el Campeonato GT World Challenge Silver Cup Barcelona.



También se han sumado a esta causa, el guía espiritual y escritor Gonzalo Gallo, la actriz Martha Isabel Bolaños, la famosa ‘Pupuchurra’, y los profesionales de la comunicación social: Mabel Lara, Carlos Ómar Saldarriaga, Mario Fernando Prado, Elena Martínez y Juan Carlos Muñoz.



Se hará presente, además, con la alegría del Pacífico, el Grupo Bahía, con su fundador y director Hugo Candelario González, quien además, es el director musical de la canción de cierre ‘Te vengo a cantar’, en la cual se unirán las voces de todos los artistas participantes, y por supuesto, el talento de niños ciegos y sordos.



Quiso aportar a este espectáculo José Aguirre, compositor, trompetista y productor musical, Premio 'Lo nuestro' en 2004 , como mejor nuevo artista del año. Director del Grupo Niche, y quien trabaja actualmente en una producción de salsa vintage con once músicos de diferentes nacionalidades para resaltar lo que él llama el sonido original de la salsa.

Adriana Chamorro Lozano, cantante, gestora de proyectos culturales y sociales; y directora del X Festival Mundial de Salsa también deseo contribuir a esta noble causa. Su música ha sido aplaudida en reconocidos escenarios de Europa y de toda América. Por su participación en la canción ‘Búscame’ del Grupo Niche, también, le toca la actual nominación a los Latin Grammy.



Willy García, compositor, cantante, productor y fundador de la orquesta Son de Cali, quien en la ‘Noche de Luz’ presentará una nueva versión de la canción ‘No quiero dormir’, una súper producción de su último vídeo con sonido en vivo.



La Orquesta Calibre llegará con su esencia, salsa pura y brava; más salsa de los 60´s y 70´s. Luego, estará el grupo Cuba Libre, que hará subir la temperatura con su sabor de ritmos afrocubanos, más salsa caleña y lo tradicional del Litoral Pacífico.



Mientras que la Orquesta Clandeskina traerá una propuesta musical que retoma los sonidos del sabor caleño. Con 11 músicos en escena, y con un menú que rescata la salsa con las sonoridades de los 70’s, acoplándolas con las nuevas tendencias. El humor creativo y saludable estará con los Hermanos Negrete: Alberto, el médico e instagramer; y Daniel, el cineasta. Una combinación poco usual, que le dan un toque de buen humor a la medicina.



Jonathan el ‘Negro Lenis’, Premio Afro-Vallecaucanidad y Premio a la Caleñidad, por su talento y aporte a la cultura hará que los hogares caleños generosos con el instituto se llenen de sonoras carcajadas.



Quienes deseen más información sobre este evento y cómo donar pueden llamar a los celulares: 305 460 9775 – 318 699 2147





Frases



“Ha sido una experiencia magnífica. Por los artistas, la coordinación y conexión entre todos. Por la misma canción, la cual se ha enriquecido en su nueva versión, y por la causa social que nos mueve”.

Hugo Candelario



“Estoy feliz de hacer parte de este evento. Espero que el recaudo sea grande, como grandes son las ilusiones de los niños del Instituto. Sumar mi granito de arena, me pone muy contento. Espero que sea todo un éxito y la gente se los disfrute. ¡Dios los bendiga!”.

Willy García





“La grabación se realizó en el estudio del maestro Hugo Candelario, fue una experiencia muy bonita para los niños. Nunca habían estado en estudio profesional. Todos fueron protagonistas en este proyecto musical, hasta los padres de familia que también se gozaron esta actividad”.



Ómar Alexis Parra, director Grupo Talentos Musicales

del Instituto Niños Ciegos y Sordos:



“Fue muy divertido, toda una experiencia al conocer un estudio de música. Con personas muy chéveres y muchos instrumentos. Había una marimba, los bongós y un tambor. Estuve muy contenta y feliz”.

Valentina Cruz, niña con discapacidad visual



“Esta semanita me llamaron para que participara en un estudio de grabación. Nunca había estado en un estudio. Me gustó mucho la canción ‘Te vengo a cantar’. Gracias por hacer realidad mi sueño”.

Hany Johanna Granobles, niña con discapacidad visual