Nueve respuestas clave sobre la nueva cepa del covid-19 identificada en Reino Unido

Erika Mantilla

La polémica generada entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Gobierno Nacional tras la afirmación de la Mandataria de que la aceleración de contagios de Covid-19 en la capital del país obedecería, entre otras cosas, a la circulación de la nueva cepa B117 del coronavirus ocasionó que se encendieran las alarmas en el país, debido a la alta velocidad de transmisión que conlleva dicha variante del virus.



La versión de López fue desmentida por el Ministerio de Salud y el presidente de la República, Iván Duque, quien aseguró que “no existe en este momento ninguna evidencia de la presencia de la cepa identificada en el Reino Unido en Colombia”.



A la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, INS, en el país se ha identificado la circulación de 20 linajes del virus.



“Recientemente se detectó la introducción de dos nuevos, el linaje A.1 proveniente de Estados Unidos, que circula principalmente en el eje cafetero, y el día miércoles se identificó el linaje B.1.1.157 proveniente de una muestra de Ipiales, que únicamente se había reportado en Canadá”, indicó el organismo a través de un comunicado.



Pero, más allá de los dimes y diretes, ¿qué se sabe hasta el momento de esta variable del virus? ¿es viable su llegada a Colombia? ¿por qué es más contagiosa que las otras mutaciones del virus? ¿su aparición afectaría el proceso de vacunación? El País presenta respuestas a estos y otros interrogantes.

¿Es la nueva cepa un nuevo virus?



Todos los agentes biológicos mutan, un virus como el coronavirus tiene entre una y dos mutaciones por mes y en el caso de la nueva cepa conocida como B117 (también conocida como VUI-202012/01), que circulaba en el Reino Unido y Sudáfrica, tiene un número más alto de mutaciones de lo esperado. Hasta el momento, los especialistas han detectado 23 mutaciones en esta nueva cepa, de las cuales 17 aparecieron abruptamente respecto al virus que apareció hace un año en Wuhan, China.



¿Cómo y dónde se originó esta variante?

​

Aún no hay nada cierto sobre su origen, pero expertos británicos advierten que una de las hipótesis es que el virus evolucionó así en un paciente con una infección crónica más difícil de curar, lo que dio tiempo al virus a acumular un gran número de mutaciones. Se encontró, por primera vez, en un virus aislado el 20 de septiembre del 2020, pero no generó ninguna sospecha. A mitad de noviembre ya estaba presente en el 26 % de los casos detectados en Inglaterra y en la semana del 9 de diciembre en el 60 % de los reportes.



¿Por qué es más contagiosa esta cepa?

​

Según un estudio del Imperial College de Londres, la nueva cepa es cerca del 50 % más transmisible que otras. Entre las razones que, preliminarmente, han detallado los expertos sobre las características de esta nueva cepa se encontró que una de las 17 mutaciones más importantes (en la proteína en forma de espiga del virus) le permite al virus unirse mejor a una proteína en la superficie de las células humanas, facilitando así la infección. Asimismo, se halló otra mutación en la que desaparece una parte de la proteína espiga del virus, lo que aumenta la capacidad infecciosa al doble, según experimentos realizados en laboratorio. En otros análisis realizados por el Laboratorio de Salud Pública de Birmingham, en Inglaterra, se encontró que el 35 % de las muestras de pacientes infectados con la cepa B117 tenían altos niveles de virus, en comparación con solo un 10 % de los pacientes infectados con otra variante. Esto se traduce en que la carga viral en la nariz y garganta de las personas con la nueva cepa es mayor, lo que facilita el contagio.



¿Esta es la primera vez que el virus muta?

​

No. El virus que se detectó por primera vez en China no es el mismo que actualmente se ha diseminado en el mundo. De hecho, una mutación llamada D614G surgió en Europa en febrero del 2020 y se convirtió en la versión dominante del virus. Otra, llamada A222V, se extendió por Europa y se asoció a las vacaciones de verano en España. Ahora la más contagiosa es la cepa B117.



¿Dónde se ha detectado actualmente esta cepa?

​

Inicialmente fue identificado en Inglaterra, posteriormente en Suráfrica y hoy se tiene conocimiento de su propagación en Chile, España, Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón.



¿La nueva cepa del coronavirus podría llegar a Colombia?

​

Aunque el Gobierno Nacional decidió restringir los vuelos desde el Reino Unido el pasado 20 de diciembre para disminuir el riesgo de propagación de la nueva cepa, desde el Ministerio de Salud hay consciencia de que esta variante del virus eventualmente llegará al país.



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se está realizando un proceso de vigilancia genómica, que consiste en tomar muestras a algunas de las personas que llegan al país, con el fin de establecer el tipo genético del virus que les puede estar afectando. Ya se han realizado 218 pruebas de este tipo en el país y aún no se ha confirmado la presencia de la cepa B117. “La realidad es que esa cepa va a llegar y nos va a afectar, probablemente, en el número de casos; pero lo que se ha dicho hasta ahora es que no tiene una letalidad diferente”, afirmó Ruiz.



¿Por qué preocupa esta nueva cepa, su propagación y eventual llegada al país?

​

Debido a que su velocidad de transmisión se ha tasado en un factor Rt (que representa el número de personas promedio a las que una persona infectada puede contagiar) entre 0.4 y 0.7, la preocupación por la propagación de esta variante del virus gira en torno a que los hospitales y clínicas podrían verse afectados si más personas se infectan cada vez más rápido.



¿Esta cepa es más letal?

​

Según explicó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, la cepa B117 “aparentemente no aumenta la letalidad y no hay evidencia hasta el momento que sea dominante”.



¿Esta nueva cepa es inmune a las vacunas que ya se están aplicando en el mundo?

​

Especialistas advierten que aún es muy pronto para determinar si esta variable del virus no es susceptible a las vacunas. Según explicó Fernández, hay razones para pensar que “dependiendo del tipo de tecnología habría una protección de las vacunas actuales a nuevas variables del virus. Hay vacunas como la de Sinopharm, que es de virus inactivado y tiene un gran número de antígenos y, asimismo, la respuesta de anticuerpos es variada, por lo que es probable que se pierda muy poco la potencia inmunológica. Es probable que algunas tecnologías se vean afectadas por las nuevas cepas en el sentido en que disminuya la potencia de la respuesta inmunológica”.



El Director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud añadió que es probable que, a futuro, para combatir el Covid-19 haya que hacer vacunaciones periódicas, tal como ocurre con la influenza.

Vea además: Así avanza la vacunación contra la covid-19 en el mundo