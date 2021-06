"No hay inmunidad de rebaño con una sola dosis de la vacuna": Secretaria de Salud

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Pilotos para vacunarse sin barreras, las consecuencias del tercer pico y los beneficios que ha traído el biológico contra el covid fueron algunos de los temas abordados por la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, durante la última entrevista de Protagonistas en Vivo, transmitida en el Facebook Live de El País.



La funcionaria insistió en el llamado de no descuidar las medidas de autocuidado, dados el alto número de contagios, remisiones a UCI y muertes por coronavirus en la región.

¿Por qué este tercer pico de la pandemia -que empezó en abril- ha sido más fuerte que los dos anteriores?



Eso se debe principalmente a que la gente empezó a ser indisciplinada desde Semana Santa, las consecuencias de los disturbios de mayo y en parte por las personas que creyeron estar inmunizadas pese a recibir solo la primera dosis o decidieron no usar más el tapabocas luego de vacunarse. Eso lleva a un número de más de 2000 diarios y una ocupación de UCI que ronda el 100%, sin contar que cada día hay 200 pacientes que esperan una cama y que el oxígeno está escaso en la baja, mediana y alta complejidad. De hecho, cada día registramos 50 muertos, cuando nuestro promedio es de 20. Calculamos que probablemente a finales de julio o inicios de agosto empezaremos a notar la diferencia.

Hace poco también declararon la alerta en ocho municipios...



Estos son Guacarí, Candelaria, Riofrío, El Águila, Ulloa, Versalles, El Cairo y El Dovio, por lo que decidimos hacer inmersión en ellos para tomar pruebas y vacunas, así como adelantar un trabajo comunitario importante para reducir los contagios.

Doctora, ¿qué tan avanzados estamos en vacunar a los vallecaucanos?



Vamos mejorando la velocidad, pero tenemos un problema de disponibilidad de biológicos. Por ejemplo, hace poco llegaron dosis de AstraZeneca, pero solo para la segunda dosis, que se vencen la semana entrante; tenemos una limitación con Pfizer, pues hay más segundas dosis que primeras. De los más de 1’400.000 vallecaucanos vacunados, solo un poco más de medio millón tienen la segunda dosis: esa es situación preocupante que nos limita hacer otros ejercicios y vacunar rápidamente.

A propósito de esas personas que solo se han aplicado la primera dosis, ¿con qué niveles de inmunidad quedan si deciden no suministrarse la segunda?



Máximo podría alcanzar el 60 % si es Pfizer o Sinovac. En el 80 % si es AstraZeneca, aunque a la gente no le guste mucho esa vacuna. Pero, en términos generales, con la segunda dosis uno alcanza inmunidad hasta del 80 % y 90 % para casos graves. Pero no sabemos cuánto puede durar la inmunidad de una sola dosis, por lo que no nos produce inmunidad de rebaño.

¿Cómo avanza la meta de realizar pilotos de vacunación sin ningún tipo de restricción en la edad o condición de salud de los beneficiados?



De los 21 municipios que presentamos al Ministerio de Salud para la prueba piloto, que busca vacunar a mayores de 16 años sin ninguna restricción, solo nos aprobaron dos. Estos son La Victoria y Obando. Iniciamos el fin de semana pasado, pero hemos tenido dificultades con habitantes de municipios aledaños o de Cali que han viajado hasta ese territorio, cuando el propósito era suministrar el biológico solo para los habitantes de Obando y La Victoria.

Ha habido personas que se han quejado de los efectos adversos, ¿qué decir de esto?



Hay más de 600 efectos adversos, de los cuales el 85 % son de Pfizer, el 14 % de Sinovac y el 0,001 % de AstraZeneca. Estos efectos adversos son moderados y leves en el 95 % de los casos; ahora solo tenemos dos casos graves en el Valle de personas ya vacunadas. Es decir, es muy baja la cantidad de efectos adversos frente a los más de 1,4 millones de inmunizados en el Valle.

Usted nos hablaba del incremento de muertes, ¿pero qué diferencia tienen esos indicadores mortales con los meses pasados?



Las personas que mueren con más frecuencia son los mayores de 80 años y tenemos una cantidad de entre ciudadanos entre 30 y 60 años enfermando de covid de manera severa. O sea, dejaron de morirse los mayores de 80 años, porque la mayoría están vacunados.

En la medida que avance la vacunación, ¿se puede descartar que en el futuro haya nuevos picos?



Pero no tan altos ni complejos. En la medida que logremos la inmunidad de rebaño vamos a recuperar nuestra vida. El problema es que el covid no va a desaparecer: seguirá estando allí y el número de contagiados será menor. El año entrante sabremos si se necesita otra dosis de vacuna o no, porque no habrán pasado 12 meses aún para conocer el tiempo que dura la inmunidad. A lo mejor -pero esto solo son suposiciones- se convertirá en estacionaria, como el de la influenza.

¿Cuál es la diferencia en el autocuidado que debe tener un vacunado frente a otro que no haya recibido el biológico?



Casi no hay ninguna diferencia, porque la vacuna no otorga 100 % de inmunidad. Ahora bien, si nuestro grupo familiar está completamente vacunado, podemos estar sin tapabocas; lo mismo ocurre con nuestro grupo de amigos o si vamos a compartir alimentos con personas ya inmunizadas. Sin embargo, ya en la calle, en donde uno no sabe con quién se va a encontrar, debe lavarse las manos constantemente, no estar en lugares cerrados y guardar un metro de distancia. Creo que tendremos que usar tapabocas hasta marzo o abril del año entrante.

Dudas resueltas

¿Cuándo amplían los rangos de edad para vacunarse?



El MinSalud nos respondió que en vista de que hay tantas personas de 50, 60 u 80 años sin inmunizarse, no podemos pasar a las otras edades hasta no mejorar las coberturas.

¿La vacuna de Pfizer tendrá que aplicarse de manera más espaciada, como dijo hace un tiempo el MinSalud?



El Ministro lo ha dicho, pero a nosotros no nos ha llegado ni la revisión del Invima ni el informe oficial, entonces hasta el momento son 21 días.

¿Cuál es el riesgo de vacunarse si uno es alérgico al látex, el cuero o la penicilina?



Solo hay riesgo para los que tienen alteraciones en su sistema inmunológico.

