Las EPS deben buscar a los no vacunados y motivarlos a hacerlo: Minsalud

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidió a las EPS hacer búsqueda activa de población por vacunar en este último tramo del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



El Jefe de la Cartera de Salud dijo que las EPS deben buscar y motivar a quienes quedan por vacunar porque no han podido hacerlo, están en casa, o tienen menor percepción del riesgo y no sienten que deban vacunarse, así como personas que han desarrollado resistencia a la vacunación.



En este sentido, indicó que los operativos barriales son relevantes. “Tenemos vacunas de Janssen suficientes para llegar a zonas complejas. Estamos pasando por un momento difícil en cuanto a orden público, y por ello debemos ampararnos en la Misión Médica”, sostuvo el ministro de Salud.

Dijo que la búsqueda de personas implica también la política de frascos abiertos, con las que los profesionales de la salud tendrán que priorizar la inyección a las personas así algunas dosis se pierdan por no contar con suficientes pacientes para vacunar, “una buena práctica a nivel mundial reglamentada por la OMS/OPS y que lo haremos a través de un decreto, donde también se regula el tema de lo denominado reserva estratégica de vacunas”, añadió.



Por su parte, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia con la vacunación dado que esta semana el país registró una disminución en la aplicación de dosis en todo el territorio nacional.



“Un mensaje muy claro es, por favor, que este avance importante no nos desconcentre de que todavía estamos en pandemia”, aseguró Bermont.



El avance del Plan se refleja en una cobertura del 81,2 % en primeras o únicas dosis, 65,44 % en esquemas completos y 26,2 % en refuerzo.



Por grupos poblacionales, datos oficiales muestran que el grupo de 70 años y más, el avance es del 95 % en segundas y únicas dosis y 53,9 % en dosis de refuerzo.



En las personas de 50 a 60 años el 83,3% tienen esquemas completos y el 43,3% la tercera dosis, mientras que la población de 30 a 49 la vacunación completa avanza 79,4% y la vacunación de refuerzo en 20,7%.



Finalmente, el 60,1% de los menores de 12 a 19 años tiene segundas dosis y el 9,1% dosis de refuerzo, mientras que de 3 a 11 años el 33,0% tiene segundas dosis.