La obesidad, principal causa de enfermedades no transmisibles en Latinoamérica

Etiquetas de advertencia en la parte frontal de los envases, restricciones a la comercialización de productos procesados y ultraprocesados con alto contenido en grasas, azúcares y sal, e impuestos a los alimentos y bebidas poco saludables son algunas de las medidas impulsadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atajar el creciente problema de la obesidad en la región de las Américas.



En Colombia recientemente esto lo ha venido implementando el Ministerio de Salud desde finales del 2022 a través de la ley 2120 de 2021 o ‘Ley comida chatarra’ que impacta puntualmente a los alimentos con elevado contenido de sodio, grasas saturadas y azúcar como galletes o paquetes de papas, con el objetivo de adoptar medidas que promueven entornos alimentarios saludables, garantizando el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente sobre los productos comestibles y bebibles ultraprocesados que se ofrecen en el país.



Esta medida fue posible en Colombia debido a que hace algún tiempo la preocupación de algunos grupos de padres de familia sobre la manera en la que se alimentaban sus hijos era algo que sembraba muchas dudas y, por lo tanto, varias asociaciones, entre ellas la ONG Red Papaz, decidieron investigar acerca del tema y sacar así el debate sobre la regulación que debían tener los alimentos procesados en el mercado colombiano.



Lea también: La enfermedad de Parkinson, con múltiples opciones de tratamiento

Obesidad

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo de muchas enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, así como de varios tipos de cáncer. En 2021, la obesidad fue responsable de 2,8 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en Latinoamérica.



Las tasas de sobrepeso y obesidad se han triplicado en la región en los últimos 50 años, y estas afecciones afectan actualmente al 62,5 % de la población, la prevalencia regional más alta del mundo.



Los niveles de sobrepeso y obesidad entre los niños también están aumentando, afectando al 33,6 % de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años en las Américas. Esto se debe principalmente a los bajos niveles de lactancia materna y a dietas deficientes en frutas y verduras y ricas en alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.



“Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en las Américas, ya que representan el 80 % de todos los fallecimientos en la región, un tercio de las cuales son prevenibles”, afirmó el doctor brasileño Fabio da Silva Gomes, asesor regional en Nutrición y Actividad Física de la OPS. “Detener el aumento de la obesidad es esencial para combatir la creciente carga de ENT y mejorar la salud y el bienestar de todos en las Américas, incluida la próxima generación”, añadió.

Estrategias para la prevención de la obesidad

Para hacer frente a la creciente tendencia de la obesidad en Latinoamérica, la OPS trabaja con los países en la aplicación de estrategias probadas para prevenir y reducir el problema. Entre ellas se incluyen:





Proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna, que reduce en un 13% el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil.

Mejorar la nutrición y fomentar la actividad física en centros preescolares y escolares.

Establecer impuestos sobre las bebidas azucaradas y regular la comercialización de alimentos procesados y ultraprocesados.