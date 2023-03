Incontinencia urinaria: conozca cómo tratarla

Según datos del reporte de Higiene y Salud 2021 liderado por Essity a nivel global, se estima que cerca de 400 millones de personas padecen incontinencia urinaria en el mundo. Contrario a lo que se cree, esta afección no es exclusiva de personas de la tercera edad, ni de mujeres en estado de embarazo, posparto o menopausia. Se estima que una de cada cuatro mujeres sufre pérdidas de orina a partir de los 35 años y 1 de cada 4 hombres, a partir de los 40 años.



La incontinencia urinaria es la fuga involuntaria de orina, es decir, falta de control sobre la vejiga, que va desde pequeños escapes hasta niveles más intensos. Asimismo, es una afección que puede estar asociada con enfermedades cardiacas, depresión, hipertensión arterial, obesidad, infecciones dermatológicas y del tracto urinario.





Esta puede ser de tres tipos:



De esfuerzo: Los escapes al reír, estornudar o hacer ejercicio.

De urgencia: La necesidad intensa de acudir al baño.

Mixta: Combinación de las dos primeras.

Consecuencias

En un reporte realizado por la compañía del sector de higiene y salud Grupo Familia perteneciente a la multinacional Essity se afirma que todavía hay una gran brecha de desconocimiento entre las personas cuando se trata de incontinencia e incluso, el 41% de los encuestados en dicha investigación que experimentan esta afección, creen que la única cura es la cirugía.



Esta organización comparte cinco datos normalmente ignorados sobre la incontinencia urinaria masculina en Colombia.



1. Peor descanso: el 50 % de los hombres afectados por incontinencia descansa peor, ya que esta patología le obliga a despertarse en la noche para orinar. Asimismo, un 45 % admite que afecta su vida sexual y un 20 % afirma que el desempeño de su trabajo se ve perjudicado.



2. Vergüenza: un 60 % de los hombres evita mencionar esto en consulta y más de un 50 % espera un año para acudir a un profesional de la salud.



​3. Peor calidad de vida: la incontinencia urinaria es la tercera enfermedad que causa mayor reducción en la calidad de vida, por detrás de las patologías mentales y los problemas cardiovasculares graves.



4. Desconocimiento de los productos apropiados: el 35% de los hombres no conoce la existencia de absorbentes masculinos y solo un 7 % los usa, teniendo en cuenta que algunos recurren a toallas higiénicas femeninas, papel higiénico o doble calzoncillo.



5. Vejiga hiperactiva, la afección más frecuente: la incontinencia más reiterativa entre los hombres es la llamada vejiga hiperactiva producida por un mal vaciado de este órgano.

El mismo reporte realizado por Grupo Familia evidencia que la incontinencia masculina sigue siendo un tabú. De hecho, las mujeres tienen mayor disposición a decirles a los demás que sufren de pérdidas de orina, con respecto a los hombres. La vergüenza de padecer esta condición se traduce en unos bajos niveles de cuidado y en una alta reticencia hacia el tratamiento médico.



“Romper tabús y generar soluciones de bienestar a las personas es uno de los grandes propósitos que tenemos como compañía. Buscamos visibilizar esta condición, teniendo en cuenta que es más común de lo que parece, y creamos productos que les permitan a hombres y mujeres recuperar su confianza, seguridad y calidad de vida”, expresó Julián Mora, director de Mercadeo para la unidad de negocios de la ya mencionada compañía.



Recomendaciones para abordar la incontinencia

Por otro lado, la marca Plenitud, de la multinacional Kimberly-Clark, da cinco recomendaciones para combatir la incontinencia urinaria.



1. Conozca sus disparadores: Cada caso es particular y la incontinencia puede depender de distintos disparadores, no obstante, las comidas acidadas o pimentadas, pueden agravar la condición. Debe estar atento a las comidas, bebidas y/o actividades que estén relacionados con los episodios de escape de orina.



2. Ejercicios de fortalecimiento: Una forma útil de reducir las fugas es fortalecer los músculos de su suelo pélvico. Se puede hacer esto con yoga, pilates, tai chi, caminatas y ejercicios Kegels. El truco es asegurarse de tener la forma correcta: se necesita práctica para encontrar y apretar correctamente los músculos del piso pélvico.



3. Conexión nutricional: El (sobre) peso, la dieta y la obesidad están estrechamente vinculadas con la incontinencia. Sin embargo, modificaciones simples, como cambios menores en la dieta o pérdida de peso, pueden tener un gran impacto en la condición.



4. Acuda a un médico: Obtener asesoramiento profesional específico para su incontinencia ofrece la mejor oportunidad de reducir o incluso, eliminar las fugas. Para facilitar la conversación, escriba y comparta la siguiente información: cuándo sucede, con qué frecuencia sucede, el nivel de incontinencia y cualquier desencadenante que provoque una fuga.



5. Estar preparado: Después de un momento embarazoso, es fácil retirarse de las actividades que alguna vez amó. Pero sentarse al margen no es la respuesta. Guarda sus productos favoritos en su bolso y lleve también ropa interior y pantalones de repuesto en caso de que ocurra una fuga fuera de casa.

“Impulsados por la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, en Kimberly- Clark nos comprometemos a derribar los tabús que giran en torno a la incontinencia y contribuir al fortalecimiento del bienestar emocional de nuestros consumidores. Es nuestra responsabilidad brindar un mejor cuidado para un mundo mejor, por lo que reiteramos el deber que tenemos de visualizar los tratamientos que hoy existen para tratar la condición”, señala María Toffoli, directora de marketing del segmento Adult & Feminine Care para Kimberly-Clark Latinoamérica.