“Hablar de la cuarta dosis en este momento puede ser prematuro": Carlos Álvarez

Carlos Álvarez, infectólogo coordinador de estudios covid para Colombia delegado por la OMS, señaló que la evidencia científica disponible aún no permite establecer la necesidad de una cuarta dosis contra el covid-19 en Colombia.



En diálogo con Colprens, el especialista, que hace parte del Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud, sostuvo que “hablar de la cuarta dosis en este momento puede ser prematuro, pero es posible que en las siguientes ocho semanas tengamos información mucho más certera que nos pueda ayudar a tomar decisiones sobre una cuarta dosis, si es necesario, en un población determinada, en toda la población o en nadie”.



Para Álvarez, la posibilidad de que en Colombia nadie tenga que recibir una cuarta dosis es el escenario más cercano. “Hacia allá es lo que se vislumbra”, dijo refiriéndose al futuro de la pandemia que, para algunos, estaría próxima a llegar a su fin, tal como lo afirmó el día anterior la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina.



“Un punto para resaltar en el manejo de esta pandemia es el papel preponderante que se le ha dado a las decisiones técnicas”, añadió Álvarez.

Lea también: Covid-19 en el Valle: Menos de 50 nuevos casos y solo tres muertes durante este martes



Sobre el Plan Nacional de Vacunación, el delegado de la OMS para estudios covid-19 en Colombia recordó que el 35% de la población falta por recibir las segundas dosis. “Un tema que no es menor”, advirtió.



Por eso, habló de la importancia de la búsqueda activa de personas no vacunadas, la cual implica, así como el país lo ha hecho con otros programas de vacunación, buscar a las personas de casa en casa.



“Algunas personas que no se han querido vacunar lo hacen, no tanto porque tengan una convicción de lo se llama comúnmente antivacunas, sino porque les da hasta pereza de ir a hacer una fila o tienen otras prioridades”, explicó el infectólogo.



Recientemente, el Ministerio de Salud instó a los entes territoriales a impulsar la búsqueda activa de personas no vacunadas, especialmente para completar esquemas de vacunación de la población más joven y avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo en la población mayor.