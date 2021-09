Gestantes, a vacunarse ya contra el covid-19

Me vacuno o no me vacuno contra el Covid-19? Ese es el gran dilema que ronda en la mente de muchas personas en el mundo, especialmente en las mujeres gestantes que tienen miedo, principalmente, de causarle algún daño al hijo que llevan en su vientre.



En el departamento del Valle del Cauca hay aproximadamente 19.000 gestantes por año, las cuales, si no se inoculan a tiempo, podrían estar en riesgo de sufrir complicaciones por Covid-19 y entrar a hacer parte de la lamentable tasa de mortalidad materna.



Según el Instituto Nacional de Salud, la mortalidad materna se evalúa de dos maneras: La defunción materna temprana que se produce durante el primer mes de gestación, y la defunción materna tardía, que es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días de embarazo, pero antes de un año de la terminación del mismo.

De las 450.000 madres gestantes que hay registradas en Colombia, 86.000 han recibido la vacuna, es decir, solo 20 % de ellas se ha vacunado contra el Covid-19’’.

La mortalidad materna en el 2021 ha aumentado en el departamento del Valle del Cauca y eso ha hecho prender las alarmas y diseñar nuevas intervenciones con el fin de proteger a las madres y a los bebés.



Este año han ocurrido 32 muertes maternas en total, 20 tempranas, 8 tardías y 4 coincidentes. De las 20 tempranas 9 están relacionadas con Covid-19 y de las 8 tardías, 3 son también por esta enfermedad, es decir, “de las 32 muertes en total, 12 fueron por o relacionadas con el Covid-19”, afirmó Isabel Cristina Hurtado Palacios, pediatra infectóloga de la Secretaría Departamental de Salud.



Hurtado agregó que se estima que para finalizar el año deben vacunarse alrededor de 15.000 gestantes y hasta el momento van 6000. Lo ideal, continúa la pediatra, “es que se vacunen en la semana 12 de gestación que es alrededor de los 3 meses, ya que en Colombia la vacuna Pfizer es la que se aplica en las gestantes porque es de un compuesto llamado ARN mensajero, el cual no puede entrar a las células donde tenemos nuestro ADN y modificarlo”.



Por tal motivo, es la que ha tenido más estudios, pero en general, no hay riesgo si se pone otro tipo de vacuna, ya que todas son inocuas, es decir, no tendrán contraindicaciones porque se ha demostrado que los biológicos contra el Covid-19 no tienen ninguna afección en la mujeres ni en la fertilidad de las mujeres que no están en embarazo, ni en las mujeres en edad fértil como tampoco en mujeres que desean concebir un bebé pronto.



Sin embargo, muchas de las mujeres en estado de embarazo no están de acuerdo con ponerse la vacuna por diferentes motivos. Valentina García Morales, empresaria de 22 años y gestante con 26 semanas, teme por el desarrollo de su bebé.



“La recomendación que nos hacen en el centro médico es que nos hagamos vacunar, pero en lo personal tengo contraindicaciones de salud como la presión arterial, el azúcar y otras que dentro de la gestación se me han despertado. Yo sé que el tema de la vacuna aún está en investigación y más para las mujeres en embarazo, me da temor lo desconocido’’, asegura.



Agrega que, ‘‘además, a muchas personas de mi entorno se les han despertado molestias y en este momento para mí no es una opción, porque en esta etapa le transmito todo a mi bebé, si me enfermo, ella también. Por ese motivo y por mis antecedentes no quiero despertar más patologías a raíz de la vacuna, siento que podría afectar mucho más el proceso con la bebé y me da miedo que esta sustancia tenga una afectación en la formación y desarrollo de mi niña”.



Frente a esto, especialistas como Karol Susana Trujillo Sandoval, pediatra de la Fundación Cardio- Infantil asegura que es necesaria la vacuna en las gestantes con prioridad en las mamás con antecedentes de salud.

El Covid- 19 se convirtió en la primera causa de muerte en esta población en Colombia. “Desde que inició la pandemia 119 mamitas han perdido la vida a causa del Covid- 19, no queremos una muerte más”. Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

Para la experta, “lo ideal es que se vacunen y la recomendación actual es que no esperen a tener al bebé para hacerlo, porque el embarazo hace que sean mucho más susceptible a tener complicaciones por Covid-19. Además, las mamás que sufren de enfermedades como hipertensión u otra patología son mamás con embarazos de alto riesgo y por ende, tienen mayor probabilidad de complicaciones por Covid-19, entonces es fundamental que se vacunen. Incluso esta recomendación la hace directamente el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades)”.



Resaltó también, que la vacuna del Covid- 19 no tiene afectación en etapa de gestación en el bebé ni cuando nace. “La vacuna al ser de ARN mensajero no puede afectar el desarrollo del bebé, incluso, se puede lactar con normalidad cuando se dé a luz porque la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirman que la lactancia materna siempre será el primer alimento para el bebé y no hay restricción por la vacuna en este momento para lactar, incluso, si está contagiada con el Covid-19, ya que se han detectado anticuerpos en la leche materna que se le pueden transmitir al bebé, además, no hay evidencia que la mamá contagie por medio de ella”, explica Trujillo.



Según Isabel Cristina Hurtado Palacios, pediatra infectóloga, la vacunación en las gestantes es importante por varias razones: “En el caso de la mamá se producen anticuerpos adecuados y sirven para que no tenga enfermedad severa y no se muera por Covid-19, pero, también, se sabe que estos anticuerpos están presentes en la placenta y en la leche materna, entonces esto va a proteger al bebé desde que está en gestación’’.



Según la experta en pediatría, ‘‘incluso, las vacunas sirven para evitar una enfermedad severa y la muerte en los recién nacidos. Por último, previenen complicaciones, ya que las mujeres gestantes que tienen Covid-19 tienen más riesgo, primero de aborto si esa enfermedad se produce al inicio del embarazo y segundo, de partos prematuros, como también necesidad de ingreso a la UCI y de ventilación mecánica”, explica Hurtado Palacios.

Ellas dicen sí

Por otro lado y aunque no haya sido fácil, muchas mamás han decidido vacunarse para velar por la salud de sus hijos y la de ellas mismas. Este es el caso de Heri Bocanegra Hildalgo, desarrolladora de proyectos digitales y gestante de siete meses.



“El pasado 25 de agosto fue mi primera dosis y aunque no fue sencilla la decisión porque somos una de las poblaciones en las que menos estudios se han realizado, decidí hacerlo, el Gobierno me dio la confianza al decidir que solo nos aplicaran la Pfizer, ya que es la que mejor reputación tiene en el momento’’, sostiene.



Además, Heri Bocanegra, añade que ‘‘algo que me ayudó bastante es que hay grupos de WhatsApp de solo mamitas embarazadas y muchas de ellas ya están vacunadas y ninguna tuvo síntomas adversos. Entonces, para mí es una prueba de que se puede pasar el proceso sin que sea traumático y hasta ahora el dolor del brazo no es diferente a las otras vacunas del embarazo”.



También hay mamás que no se han vacunado, pero sí está entre sus planes hacerlo. “Durante el embarazo hay varias vacunas que debemos aplicarnos como el tétano, influenza y otras que van en el transcurso de los nueve meses. Cuando me aplique las últimas de estas vacunas, mi doctor me recomendó que me aplicara la del covid, para no mezclarlas. Yo no estoy en contra de vacunarme contra esta enfermedad, es fundamental para mí protegerme y proteger a mi bebé. Además, cuando se está en embarazo uno piensa las cosas dos veces porque tiene una criatura creciendo dentro de su vientre y es mejor estar seguros”, comentó Lizzy Cardona, periodista deportiva y gestante de 32 semanas.