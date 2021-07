Es posible contagiarse con dos variantes distintas del virus del covid-19: esta es la razón

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras conocerse la publicación en una revista especializada sobre el caso de un paciente contagiado con dos variantes diferentes de coronavirus, el infectólogo Carlos Álvarez, designado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para los estudios clínicos de covid en Colombia, señaló que, si bien es raro, estos casos pueden suceder.



"Esto es posible, sin ser una situación alarmante, sencillamente es una situación que en biología puede suceder", manifestó Álvarez.



Se trata del caso una mujer de 90 años en Bélgica que murió luego de ser contagiada con dos variantes del coronavirus a la vez, en su caso, con las identificadas como Alfa y Beta. En el momento del contagio la paciente no estaba vacunada, según una publicación realizada por la BBC.

El experto explicó que una persona no solo se infecta con una partícula viral, sino que esto puede suceder con millones de partículas virales y, en ese sentido, si hay dos variantes circulando al mismo tiempo, podría infectarse de dos fuentes diferentes.



"Es decir, de dos personas diferentes, pero también podría infectarse de una persona que tenga dos variantes", detalló.



Por otra parte, el especialista indicó que, las poblaciones virales, como las humanas, no son homogéneas.



"Es una posibilidad biológica que podría ocurrir, no solo con el virus del Sars-CoV-2, sino que también puede suceder con otros virus", aseguró.



Dejó claro que esta situación no es sorprendente. "No es solo una variante, sino que en una persona podrían convivir más de una variante en un momento determinado", como sucedió en el caso de la publicación de la revista especializada.



Por último, Álvarez insistió en que lo importante es mantener las medidas de prevención, porque para todas las variantes "las medidas de prevención siguen siendo las mismas que ya conocemos", como el uso correcto del tapabocas, evitar aglomeraciones, mantener distanciamiento físico, lavar y desinfectar las manos con frecuencia y mantener los espacios ventilados.