Día mundial de la Donación de Órganos: seis datos clave sobre un acto que salva vidas

Ahora mismo, mientras lee, hay 4.060 personas en Colombia, pacientes de todas las edades y condiciones sociales, con enfermedades graves y crónicas, quienes están a la espera por un trasplante de órganos o tejidos: un corazón, un riñón, un pulmón, un hígado, un páncreas, o incluso un intestino; con el cual tener una segunda oportunidad de llevar una vida con bienestar.



Por ellos, cada año, el 14 de octubre la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, donde se reconoce el inmenso acto de generosidad de los donantes fallecidos, y particularmente de sus familias, que en un momento de duelo acceden a dejar como legado de su ser querido un ‘milagro’ de vida en otras personas.

Para el doctor Jorge Andrés Eraso Ledesma, Coordinador de Donación y Trasplante de la Clínica Imbanaco, “este día es un homenaje a esas familias que en medio de su dolor decidieron dar vida a otras personas, y para no olvidar que existen muchas otras en una lista de espera por un órgano o tejido, queremos sensibilizar a la comunidad para tener una mejor cultura de donación”.

Claves de la donación y los trasplantes

¿Qué es un trasplante?

​

Se define como el reemplazo de un órgano en un paciente (receptor), crónicamente enfermo, por otro órgano sano proveniente de un donante en muerte cerebral o, en casos específicos, de un donante vivo. Se denomina explantación cuando se extrae el órgano del donante, e implatación cuando se aloja en el paciente. Entre los órganos que pueden donarse y a su vez trasplantarse están: el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones y el intestino. También pueden realizarse trasplantes de tejidos como córneas, globos oculares, huesos, piel, válvulas cardiacas y tejido osteotendinoso (músculos, hueso, tendones, cartílago).

¿Quiénes pueden ser donantes?

​

La donación es acto voluntario por el cual una persona en vida, o sus familiares después de fallecida, aceptan la extracción de órganos y tejidos para trasplante, para ayudar a otras personas. En Colombia a partir de la Ley 1805 de 2016 todas las personas pueden ser donantes. A no ser que ejerza el derecho de oponerse. Sin embargo, es importante expresar en vida el deseo de donar, como una forma de dejar el mensaje a sus familiares. También se puede ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud www.ins.gov.co. e imprimir el carné simbólico que valida la decisión de donar como un acto consciente de hacer el bien al prójimo.

¿Qué es la lista de espera?

​

La lista de espera para trasplantes es un registro de pacientes agrupados según el órgano o tejido que necesite. Esta lista es regulada por el Instituto Nacional de Salud (INS), que administra la plataforma RED DATA, donde se verifican los datos clínicos de los pacientes receptores, la indicación clínica del trasplante, y la valoración de cada caso por un grupo de especialistas médicos. De esta forma, el INS verifica que los pacientes cumplan con todos los protocolos exigidos por la ley para ser incluidos en una lista de espera nacional. La RED DATA opera en tiempo real 24/7, todo el año, registrando toda la actividad del proceso de donación-trasplante. Este sistema cuenta con estrictas normas de seguridad.

Donación en pandemia

​

“La pandemia por Covid-19 afectó gravemente la donación en Colombia y el mundo, aquí se redujo a la mitad la cantidad de donantes. Pasamos de tener 8.2 donantes por millón de habitantes, antes de la emergencia sanitaria, a tener 4.4 en el momento más difícil de la pandemia. Esto también se debió a que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los servicios de urgencia y hospitalización estuvieron completamente copados por los pacientes covid, todo lo cual limitó la disponibilidad para realizar procesos de donación y trasplantes”, explicó el doctor Jorge Andrés Eraso Ledesma.

¿Qué es la muerte cerebral?

​

La muerte cerebral o encefálica se produce cuando una persona sufre una lesión cerebral severa e irreversible, comprometiendo toda la actividad del cerebro y el sistema nervioso, puesto que este órgano es el encargado de controlar las funciones vitales de todo el organismo. Una muerte cerebral puede ser producto de traumatismos cráneo encefálicos por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego y hemorragias cerebrales, entre otras lesiones. No debe confundirse con el estado de coma y el estado vegetativo. Un diagnóstico de muerte encefálica debe ser confirmado por los especialistas médicos en Neurología.

¿Por qué no es posible el tráfico de órganos?

​

Al respecto, explica el doctor Luis Armando Caicedo Rusca, uno de los jefes de la Unidad de Trasplantes de la Fundación Valle del Lili, “Colombia tiene una legislación muy estricta frente al tema de la donación y trasplante, ya que el tráfico de órganos es considerado un delito penal, según la ley 919 de 2004. Igualmente, para realizar trasplantes se necesita de una clínica con una gran infraestructura física y tecnológica, y es el Ministerio de Salud el que habilita a una entidad para realizar estos procedimientos. En nuestro país hay aproximadamente 20 centros médicos donde se puede realizar algún tipo de trasplante. En la Fundación Valle del Lili realizamos la mayoría de ellos (órganos, tejidos y médula ósea). Es imposible que se haga en un lugar que no tenga la infraestructura, la tecnología y el personal humano especializado. Además, todos los equipos usados para trasplantes son registrados y se les hace seguimiento. Los especialistas deben estar acreditados por instituciones oficiales, que los vigilan en bases de datos y delimitan los lugares e instituciones donde un cirujano puede realizar trasplantes”.



Por estas razones es que el denominado tráfico de órganos en Colombia no representa una oportunidad para los criminales, ya que su complejidad desde el punto de vista médico e infraestructural está por fuera del alcance de cualquier organización al margen de la ley.