Consejos para ayudar a los niños con sus afugias a la hora de ir al baño

Natalia Moreno Quintero

Una de las siguientes cuatro condiciones deben encender sus alarmas con el fin de consultar al médico y buscar pronta ayuda para su hijo en caso de que presente mucha dificultad para expulsar las heces fecales:





Cuando el niño hace deposiciones duras que son difíciles o dolorosas de expulsar. En el momento en que se hace constante que el niño tenga días en los cuales no hace defecación. Cuando las heces del niño son tan grandes que obstruyen el inodoro. Cuando el niño presente otros síntomas que acompañan el estreñimiento como dolor abdominal, falta de apetito, sangrado por fisura anal (desgarro en ano al paso de las heces duras).

Tipos de estreñimiento

El estreñimiento puede ser orgánico o funcional. El primero tiene una causa identificable, como una enfermedad del colon o un problema neurológico.



El segundo, no tiene una causa identificable, pero, no es un problema, sin embargo, crea preocupación a los padres, agrega la doctora Aragón.



Por fortuna, la mayoría de los estreñimientos son funcionales, dice.

Algunas veces, el esfuerzo y dificultad para defecar (usualmente heces blandas) pueden deberse a inmadurez del sistema nervioso, lo cual se refleja en una defecación descoordinada en la cual músculos rectales no se relajan en el momento preciso. Existen niños saludables a los que se les amamanta y pueden pasar varios días sin defecar.



Posteriormente, el estreñimiento puede comenzar cuando la dieta no incluye suficiente fibra o líquidos o cambios en la rutina del niño, como en el momento del entrenamiento de esfínteres, después de un viaje o después de una enfermedad.



En ocasiones los niños más grandes pueden comenzar a retener cuando necesitan ir al baño, pero temen utilizar el inodoro fuera de casa, pues pueden sentir que no se tiene suficiente limpieza o privacidad, como sucede después de ingresar a escuela.



Cuando el niño ha estado con estreñimiento por unos días, las heces retenidas llenan el intestino grueso, es decir el colon, provocando distensión. Un colon distendido no funciona adecuadamente y empieza a retener más materia fecal. Por lo que, eliminar una gran masa de heces endurecida pasa a ser una experiencia dolorosa para el niño, que naturalmente evita ir al baño debido a un comportamiento retentivo, esto es normal, aclara la doctora.



Los comportamientos retentivos incluyen ponerse tensos, cruzar las piernas, apretar piernas y glúteos al momento de sentir necesidad de defecar. La retención de heces empeora el estreñimiento y hace que su tratamiento sea más difícil.

¿Qué hacer?

Algunos niños solo requieren cambios en la dieta, tales como aumento de fibra, (fruta y verdura fresca) o en la cantidad de agua que toman durante el día. En otros menores se requiere de medicamentos tales como ablandadores de heces fecales y en otros casos, laxantes. Los ablandadores de heces no crean hábito y pueden ser utilizados por largos periodos sin efectos secundarios preocupantes.



Algunos niños pueden requerir inicialmente ayuda para desocupar el colon de una cantidad significativa de heces lo cual implicaría uso de laxantes o enemas rectales por un tiempo muy corto.



A su vez, es útil comenzar una rutina de entrenamiento para defecar en la que el niño se sienta en el inodoro de 5 a 10 minutos después de cada comida o antes del baño. Es importante cumplir con esta rutina consistentemente para fomentar buenos hábitos de comportamiento. Si el niño aún no tiene el entrenamiento de ir al baño solo es mejor esperar que mejore el estreñimiento antes de iniciar este entrenamiento.