Conozca la primera computadora cuántica dedicada a la investigación del cuidado de la salud

Cleveland Clinic e IBM dieron a conocer oficialmente la primera implementación de una computadora cuántica administrada por IBM del sector privado en los Estados Unidos. El IBM Quantum System One instalado en Cleveland Clinic será la primera computadora cuántica del mundo dedicada exclusivamente a la investigación de atención médica con el objetivo de ayudar a este centro médico a acelerar los descubrimientos biomédicos.



La presentación se enmarca como un hito clave en la asociación Discovery Accelerator de 10 años de Cleveland Clinic e IBM, anunciada en 2021, la misma se enfoca en avanzar el ritmo de la investigación biomédica mediante el uso de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y computación cuántica. El sistema se presentó el pasado 20 de marzo en un evento formal en el Instituto de Investigación Lerner en el campus principal de la Clínica Cleveland en la ciudad estadounidense de Cleveland, en el cual participaron líderes de IBM y Cleveland Clinic; Susan Monarez, Ph.D., Subdirectora, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H); la congresista demócrata Shontel Brown (OH-11); el Vicegobernador de Ohio Jon Husted; y el alcalde de Cleveland, Justin M. Bibb.



La computación cuántica es una tecnología emergente que aprovecha las leyes de la mecánica cuántica para resolver problemas que las supercomputadoras más poderosas de la actualidad prácticamente no pueden resolver. La capacidad de aprovechar estos nuevos espacios informáticos podría ayudar a los investigadores a identificar nuevos medicamentos y tratamientos con mayor rapidez.



“Este es un hito fundamental en nuestra asociación innovadora con IBM, ya que exploramos nuevas formas de aplicar el poder de la computación cuántica a la atención médica”, manifestó Tom Mihaljevic, MD, director ejecutivo y presidente de Cleveland Clinic y presidente de Morton L. Mandel. Añadió que “esta tecnología es tremendamente prometedora para revolucionar la atención médica y acelerar el progreso hacia nuevos cuidados, curas y soluciones para los pacientes. Quantum y otras tecnologías informáticas avanzadas ayudarán a los investigadores a abordar cuellos de botella científicos históricos y, potencialmente, a encontrar nuevos tratamientos para pacientes con enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y la diabetes”.



“Con la presentación de IBM Quantum System One en Cleveland Clinic, su equipo de investigadores de clase mundial ahora puede explorar y descubrir nuevos avances científicos en la investigación biomédica”, dijo Arvind Krishna, presidente y director ejecutivo de IBM. “Al combinar el poder de la computación cuántica, la inteligencia artificial y otras tecnologías de próxima generación con el liderazgo de renombre mundial de Cleveland Clinic en el cuidado de la salud y las ciencias de la vida, esperamos iniciar una nueva era de descubrimiento acelerado”.



Además de la computación cuántica, Cleveland Clinic-IBM Discovery Accelerator, está basado en una variedad de los últimos avances de IBM en tecnologías informáticas, incluida la computación de alto rendimiento a través de la nube híbrida y la inteligencia artificial. Los investigadores de ambas organizaciones están colaborando estrechamente en una sólida cartera de proyectos con estas tecnologías avanzadas para generar y analizar cantidades masivas de datos para mejorar la investigación.



Cleveland Clinic-IBM Discovery Accelerator, ha generado múltiples proyectos que aprovechan lo último en computación cuántica, IA y nube híbrida para ayudar a acelerar los descubrimientos en la investigación biomédica. Estas incluyen:



Desarrollo de canalizaciones de computación cuántica para examinar y optimizar fármacos dirigidos a proteínas específicas.

Mejora de un modelo de predicción mejorado cuánticamente para el riesgo cardiovascular después de una cirugía no cardíaca.

Aplicación de inteligencia artificial, para buscar hallazgos de secuenciación del genoma y grandes bases de datos de objetivos de medicamentos, para encontrar medicamentos existentes efectivos que podrían ayudar a los pacientes con Alzheimer y otras enfermedades.



Discovery Accelerator, también sirve como base tecnológica para el Centro Global de Investigación de Patógenos y Salud Humana de Cleveland Clinic, parte del Distrito de Innovación de Cleveland. El centro, es respaldado por una inversión de USD $500 millones del Estado de Ohio, Jobs Ohio y Cleveland Clinic, el mismo reúne a un equipo enfocado en estudiar, prepararse y protegerse contra patógenos emergentes y enfermedades relacionadas con virus. A través de Discovery Accelerator, los investigadores están aprovechando la tecnología computacional avanzada para acelerar la investigación crítica de tratamientos y vacunas.



Una parte significativa de la colaboración está enfocada en la educación de la fuerza laboral del futuro y la creación de puestos de trabajo para incrementar la economía. Se está diseñando un plan de estudios educativo innovador para participantes desde la escuela secundaria hasta el nivel profesional, que ofrece programas de capacitación y certificación en ciencia de datos, aprendizaje automático y computación cuántica para crear la fuerza laboral calificada necesaria para la investigación computacional de vanguardia del futuro.



Finalmente, ambas organizaciones están organizando simposios de investigación, seminarios y talleres destinados a la academia, la industria, el gobierno y el público con el objetivo de crear una masa crítica de especialistas en computación en Cleveland.