¿Cómo cuidar la salud mental de los empleados? Esto dicen los expertos

Según un estudio de la firma de servicios profesionales en las áreas de riesgo, estrategia y personas Mercer-Marsh, en 2022, Colombia, con un 56 %, es el país con más estrés laboral en América Latina frente al resto de países de la región. Por eso es importante que las empresas ejecuten acciones en pro de la salud mental y el bienestar de sus empleados.



Las empresas deben tener presente que en la actualidad los trabajadores aseguran que no solo buscan un empleo que tenga un buen salario, sino que, además, priorizan los beneficios que brindan las organizaciones y sus programas de bienestar. Por lo que deben priorizar la salud mental de los colaboradores, puesto que, el cumplimiento de objetivos y metas, depende de las personas, y si no se sienten a gusto o escuchados, no se verán en los resultados.



Talengo, firma de expertos en liderazgo que ofrece soluciones de búsqueda, evaluación y transformación, explica que son muchos los factores que afectan al Employee experience en el mercado laboral y menciona cinco de los más recurrentes:



1. La sobrecarga de funciones.



2. La extensión de las jornadas laborales.



3. La inclusión de tareas o funciones que demandan elevados esfuerzos a nivel cognitivo, comunicativo y emocional.



4. Las violencias de distinto tipo (social, psicológica y/o sexual).



5. El poco reconocimiento de logros.



Por esto, las organizaciones ya no pueden darse el lujo de minimizar o ignorar la importancia de abordar y apoyar los problemas de salud mental de una manera estratégica.



Según la Organización Mundial de la Salud, un ambiente de trabajo adecuado puede beneficiar a la salud mental, proporcionando una base para establecer rutinas estructuradas; en las que se genere un sentido de confianza, propósito y logro, además, de una oportunidad para desarrollar relaciones positivas y aportar a la inclusión en una comunidad, entre muchos otros beneficios.



“En la medida que las organizaciones potencien su EX (Employee experience), contarán con personas que encuentren un balance entre su vida personal, familiar y profesional, generando mayor compromiso en los colaboradores, lo cual conlleva a un buen clima laboral”, afirma Ana Maria Herazo, directora en Talengo.





Una organización sana

Para que las empresas implementen estrategias en las que prioricen el bienestar y la salud mental de sus empleados desde Talengo se recomienda hacer un mapa de necesidades y entender en donde se sitúa cada una.



Además, las siguientes preguntas permitirán que las empresas conozcan qué ítems deben potencializar para lograr brindar espacios sanos y seguros para sus equipos de trabajo.



• ¿Cómo estamos en cuanto a claridad? Es decir, mis colaboradores saben cómo hacer su trabajo y qué se espera de ellos.



• En tema de confianza: en la empresa hay alguien con quién puedo contar.



• En las herramientas: la organización tiene todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo.



• En el desarrollo de carrera: el equipo sabe para dónde vamos y cómo lograrlo.



• En la autonomía: qué tanto control los colaboradores tienen sobre su trabajo.



• Frente a la retroalimentación y reconocimiento: hay retroalimentación constante que ayude a los empleados a crecer. ¿Reciben el reconocimiento debido?



• Frente al propósito: el trabajo va de la mano con el propósito personal de los colaboradores.



“Una vez resueltas las preguntas, las empresas pueden pensar en iniciativas que aporten a sus respuestas y a crear un EX correcto”, concluye Ana Maria Herazo.



Vale la pena resaltar que, desde una perspectiva humana, el costo de no desarrollar planes de bienestar es altísimo pues estamos hablando del sufrimiento humano, lo cual es una razón suficiente para intervenir. “Los costos asociados con la mala salud mental y la falta de bienestar organizacional inician con el conflicto entre colaboradores, continua con el absentismo y se complementa con los bajos índices de retención y altos de rotación”, afirma Herazo.



Por esto, es prioritario que las organizaciones le den la importancia que se merece a este tema, porque el recurso más valioso que tienen sin lugar a duda son sus colaboradores, además alinearlos a los objetivos de negocio crearán bases sólidas que permitan construir un negocio sostenible en el tiempo y que cumpla las metas del año.

Pautas para generar un ambiente laboral feliz

cada miembro se sienta apreciado y retribuido, hace la diferencia a la hora de atraer y retener el mejor talento humano.

La Organización Mundial de la Salud destaca que las políticas y medidas que apunten a mejorar la salud mental de los colaboradores tienen efectos importantes en ellos y la productividad (Informe “Salud Mental en el Trabajo” 2022).



Juan Carlos Peñaloza, country manager de WeWork Colombia y Costa Rica, entrega siete consejos para que las organizaciones, de todos los tamaños y sectores, sepan qué estrategias implementar para construir espacios de trabajos felices:



1. Política de puertas abiertas: Uno de los puntos más importantes es tener canales de comunicación abiertos. “La mera posibilidad de tener una comunicación cercana y contar con los espacios para esto, motiva a los trabajadores, ya que es una certeza de que pueden hablar sobre cómo se sienten y, al mismo tiempo, estar predispuestos al feedback. Esto permite generar relaciones de largo plazo”, indica Peñaloza, quien agrega que “al final del día, nuestro capital humano es el corazón del negocio y si el trabajador no está bien emocionalmente, no va a trabajar correctamente”.



2. Apostar por el desarrollo de talentos: Es importante tener en cuenta que el colaborador quiere sentir que se está invirtiendo en él y su desarrollo profesional, por ello, una manera de beneficiar a la empresa y al trabajador es contar con programas de capacitación y formación continua. Educar a los trabajadores en áreas variadas como liderazgo, inglés, uso de herramientas tecnológicas, incluso, en competencias de cómo hacer mejor su trabajo (gestión de tiempo y otros) es una inversión siempre.



3. Establecer una estrategia de “grupos de comunidades de empleados”: Una forma de garantizar que todos los colaboradores se sientan representados y parte activa de la empresa, es con los ‘Employee community groups’ o grupos de comunidades de empleados, una herramienta ampliamente usada en las grandes empresas a nivel mundial, para una escucha activa y la promoción de espacios de participación dirigidos a grupos específicos como padres, migrantes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI y otros. Esto promueve la expresión de inquietudes e integración en un ambiente de confianza.



4. Flexibilidad de horario y lugar: La pandemia sirvió para establecer los esquemas flexibles de trabajo como una realidad. Este factor aporta en la felicidad instantánea de los trabajadores, pues moverse entre diferentes lugares de trabajo (sea la casa o la oficina) y, además, en horarios más libres, permite hacer un mejor match entre la vida laboral y la personal.



5. Código de vestimenta flexible: Cuando no sea necesario un código específico de vestuario para los objetivos de la empresa, siempre es bueno evaluar liberar estas condiciones. “Hay que considerar que vestirse formal implica un gasto adicional para los colaboradores, por lo que, poder ir a trabajar sin tener que cumplir con esas exigencias, muestra flexibilidad y desestresa los ambientes”, precisa Peñaloza.



De ser necesario cierta vestimenta o, incluso, si es necesario el uso de un uniforme, siempre será recomendable evaluar días más flexibles, como los tradicionales “jeans days” o “viernes casuales”.



6. Mujeres y hombres con hijos con mejores beneficios: Adicional a todo lo legal, puede ser altamente apreciado por los colaboradores hombres contar con beneficios especiales cuando han sido padres. Y es que compartir con los hijos recién nacidos con mayor libertad, aporta a la felicidad de las personas. También es clave transmitir flexibilidad para madres y padres, en términos generales.



7. ¿Mascotas en la oficina? ¡Excelente idea! Este punto ha sido implementado en algunas empresas, tras la pandemia de Covid-19 y sin dudas es algo que aporta a un ambiente más feliz.



“Es muy gratificante ver un perro o un gato en la oficina, aunque no sea tu mascota, al mismo tiempo que acariciarlos o jugar con ellos entre un trayecto y otro, permite liberar estrés”, detalla Pañaloza. Un efecto similar al estímulo que ya generan factores instalados por años, como los días libres por cumpleaños, los días progresivos de vacaciones, el beneficio de jardines infantiles y sala cunas, entre otros.