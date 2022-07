Cien cirugías gratis para niños y niñas se realizarán en Cali

Cien niños y niñas con malformaciones congénitas faciales de todo el país serán beneficiados con un programa liderado por el médico Eduardo Domínguez, especializado en cirugía maxilofacial, con apoyo del Club Rotario Nuevo Cali.



“Lo que queremos con esta iniciativa es poder operar al mes de diciembre cien niños con estas patologías y brindarles toda la atención integral, con odontología, fonoaudiología y más, para que realmente los menores puedan tener una buena iniciación en la sociedad”, manifestó el doctor Domínguez, egresado de la Universidad Javeriana.



Los beneficiarios, agregó el doctor, serán niños, niñas y adolescentes “de escasos recursos, de zonas marginadas de todo el país que necesitan una atención oportuna no solo de la cirugía, sino también de apoyo psicológico y nutricional”.



En esta oportunidad el Club Rotario Nuevo Cali, bajo la dirección de Ana Dolores García Andrade, busca mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, que padecen malformaciones congénitas faciales como labio leporino, paladar hendido, y micropia, siendo estas las más comunes.



Sin embargo, también habrá atención a patologías como treacher collins, pierre robin, microsomía hemifacial y crouzon, siendo esta última una de las más invasivas, pues de acuerdo con el doctor Domínguez “afecta la parte craneofacial, por lo que pueden ser diez u once horas de cirugía”.

Cabe añadir que los niños, niñas y jóvenes que padecen de afectaciones como crouzon o el treacher collins, presentan problemas cognitivos propios de su patología y malformación.

Cien niños y niñas serán beneficiados con un programa liderado por el médico Eduardo Domínguez, especializado en cirugía maxilofacial. Especial para El País

Cómo buscar ayuda

Para ser uno de los beneficiarios del proyecto, la abogada y notaria Ana Dolores García Andrade, fundadora también del Club Rotario Nuevo Cali, explicó que, aunque no es necesario pasar algún filtro, es imprescindible “que nos contacten a través de Club o de la misma clínica (la IPS MedicalStetic, en Cali), nos envíen una foto y luego, venir a la consulta para su valoración y si cumple con el peso para ser sometido a cirugía”.



Érika Morales es una madre de 24 años de edad que ya se contactó con los organizadores de esta campaña para buscar ayuda para su hija. “Gracias a una amistad que tengo en Cali y que conoce a las personas que trabajan ahí” pudo llevar a su hija de 2 años, quien padece de labio leporino y paladar hendido, para ser valorada.



“Mi amigo me dijo que había unos doctores que estaban unidos para operar a niños con paladar hendido y labio leporino, para que llevara a la niña porque la iban a evaluar para ver si estaba apta para la cirugía y para ver si la operaban, y yo asistí a la jornada”, afirmó la madre.



De acuerdo con expertos, en Colombia 1 de cada 1000 bebés presenta alguna malformación congénita facial, siendo el paladar hendido y el labio leporino las más comunes de estas afectaciones. Asimismo, estas malformaciones congénitas, según los especialistas, estarían relacionadas con problemas en el desarrollo del infante durante el primer trimestre de vida en el vientre de la madre.



“El labio leporino creemos que es una malnutrición de la madre gestante. La falta de vitaminas y la malnutrición aceleran las posibilidades de gestar un niño o niña con esta patología”, señaló el doctor Domínguez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en cirugía facial.



Para Érika Morales, haber encontrado el proyecto de cirugías a cero costo se ha convertido en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de su hija, tanto en lo personal como en lo físico y emocional. “Poder ver a mi hija operada sería un logro grandísimo”, comenta emocionada.



Según explicó el médico especializado en cirugía maxilofacial, los procedimientos no serán solo estéticos, sino también funcionales: “Con el paladar hendido, el niño no puede alimentarse adecuadamente por la fisura que tiene en el paladar, tampoco puede hablar, entonces cada cirugía tiene componente estético, pero aquí el gran componente es funcional”, enfatizó el doctor Domínguez, quien en 2007 fundó junto a otros médicos la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética.



Igualmente, resaltó que a los niños que sean sometidos a cirugías, además de contar con este beneficio, también “se les brindará apoyos psicológico, nutricional, fonoaudiología, odontología, ortodoncia, rehabilitación, todo esto está incluido en el proyecto”.



Por su parte, Ana Dolores García Andrade indicó que para continuar con esta labor es necesario contar con “donaciones de particulares y de empresas, de personas de buen corazón que dentro de la responsabilidad social, nos ofrecen estos apoyos”, pues es de esta forma como es posible costear las cirugías que oscilan entre “6, 7 millones, hasta 40 millones de pesos”.



“Ya tenemos la semilla y con esa semilla ya iniciamos el programa, pero lo que soñamos es poder realizar cien cirugías este año”, enfatizó la abogada y fundadora del Club Rotario Nuevo Cali.



Asimismo, de acuerdo con el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Estética Facial, “necesitamos empresas y gente que quiera ayudar con aportes al Club Rotario para poder financiar de alguna manera los costos que no son solo los honorarios médicos, sino también el traslado de los niños, el instrumental, la ropa quirúrgica, son cosas que realmente hay que solventar de alguna manera”.



El doctor Domínguez también invitó a los ciudadanos para que “donde sea que hayan niños que tengan una malformación congénita, nos avisen, nos envíen las fotos, para poderlos ingresar al proyecto”.