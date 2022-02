Carnet de vacunación seguirá siendo obligatorio en el país hasta el final de la pandemia

El Consejo de Estado estableció que el carnet de vacunación contra el covid-19 seguirá siendo obligatorio para entrar a bares, cines, locales comerciales, restaurantes y otros establecimientos públicos, mientras continúe la emergencia sanitaria.



Tras la negación de la demanda que se encontraba respaldada por personas que no quieren vacunarse, argumentando que la obligatoriedad atenta contra sus us derechos fundamentales, y algunas entidades privadas que afirman que debido al carnet pierden clientes, el Consejo de estado señaló que hasta que no termine la pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov2 todas las personas en el territorio colombiano deberán de tener el esquema de vacunación para asistir a lugares públicos.



“Esto significa que, mientras se mantenga la emergencia sanitaria y hasta tanto no se emita un juicio sobre la legalidad de estos mandatos, las medidas allí establecidas se deben mantener”, sostuvo la entidad Judicial.



Cabe mencionar que el demandante solicitó suspender el decreto porque aseguró que la medida entró en rigor cuando no existía en el país un estado de emergencia social, ecológica y económica.



No obstante, la alta corte determinó que el presidente y el Gobierno sí tenían "competencia para expedir la norma, como quiera que tiene autoridad en la preservación del orden público". Además, añadió que, pese a que sí se restringen ciertos derechos de las personas no vacunadas, se tratan de garantías que no son absolutas":