Bájele al estrés en tiempos de tensión

María Teresa Arboleda Grajales

Los problemas que trajo la pandemia por el Covid-19, se les suma ahora a los colombianos, especialmente a los caleños, la zozobra e incertidumbre por estas situaciones de protestas, bloqueos, desabastecimiento, violencia y vandalismo que han sido tan fuertes en esta capital.



De ahí que profesionales de la psiquiatría como David Ernesto Martínez, subgerente del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle se atrevan a manifestar que “todas estas situaciones que se están viviendo en Cali y el departamento están teniendo ya una repercusión en la salud mental de los caleños y de los vallecaucanos”.

Una de estas repercusiones mentales es el estrés severo, esa sensación de angustia o preocupación permanente que impide a la persona desarrollar sus actividades cotidianas.



El estrés no necesariamente es malo, es una condición que hace parte de la mayoría de las personas y de alguna manera es un motor para el quehacer de la vida diaria, pero que resulta problemático cuando sus niveles son altos y afectan la emocionalidad y el estado físico de la persona que lo padece.



Se manifiesta con algunas de estas señales que le generan al individuo malestar y sufrimiento: alteraciones en el sueño (dificultad para conciliarlo o para mantenerlo); taquicardia, sensación de tensión muscular con dolor asociado, como en el área lumbar; dolor de cabeza a repetición, problemas gastrointestinales (puede haber diarrea).



En la parte emocional es muy común que la persona se enoje fácilmente, sienta que todos la atacan, no logra analizar las situaciones con cabeza fría, presente ansiedad, irritabilidad, menor tolerancia a la frustración, tiene mayor número de respuestas impulsivas, menor concentración, maximiza los problemas: se ve atrapado en una percepción de la realidad muy subjetiva sin encontrar posibles salidas y puede presentar mayor aparición de patologías.



Por eso es importante buscar maneras de regular los niveles de estrés a tiempo, ya que si no se les presta atención, habrá una afectación en la salud emocional y física de muchas personas.



Si se experimentan altos niveles de estrés persistentes por largos períodos de tiempo, las personas pueden presentar alteraciones en la autoeficacia y la sensación de competencia, lo que conlleva a la aparición de sentimientos de inutilidad, culpa e incompetencia.

Además, si el estrés se va acumulando y las situaciones difíciles se van haciendo persistentes en el tiempo, favorecen la aparición de trastornos psiquiátricos que empeoran las condiciones globales de salud y de bienestar de la gente. Por ejemplo, si se tiene ansiedad, tristeza o si se duerme mal, todos estos síntomas se suman entre sí y terminan construyendo episodios depresivos, trastornos de ansiedad, que requieren tratamiento médico.



Para que el estrés que siente por estos días de tensión en la ciudad no llegue a hacer estragos en su vida y la de su familia, lo invitamos a poner en práctica los consejos de varios profesionales consultados (ver fuentes):



Restrinja el tiempo que dedica al consumo de noticias por medios tradicionales y redes sociales

​

Autolimite el consumo de este material. Hoy hay una difusión permanente y en tiempo real de muchas circunstancias que se viven en Cali y Colombia. Eso ha generado que las personas estén pegadas a su celular y se ha comprobado que el uso excesivo de las herramientas digitales, tecnológicas, aumentan la ansiedad y empeoran las condiciones de sueño.



Filtre las noticias



En río revuelto todo el mundo quiere pescar: aparecen videos de hace años que cobran vigencia y a la gente le transmiten que está pasando algo que no es. Evite ver videos o programas que sabe que le pueden impactar.



Consulte fuentes confiables

​

Entre sus actividades incluya qué tanto se expondrá a las noticias, porque el bombardeo de estas puede terminar siendo contraproducente, sobre todo porque hay tantas fuentes noticiosas, algunas equivocadas, que tratan de hacerle pensar de cierta manera. Es mejor tener un tiempo controlado para ello.



Las personas que están en medio de la angustia, el desespero, traten de no seguir las redes sociales porque eso les genera una retroalimentación negativa.



Sobre todo, a los adolescentes y jóvenes. Cuando se está recibiendo información digital en tiempo real, de un lado y del otro, no solo se están quedando con una verdad de pronto a medias, sino que están llenando su mente de tanta información que no pueden procesarla, entonces no pueden dormir, se siente angustiados y sin futuro.



Tenga presente la higiene del sueño

​

Esta es una serie de medidas que se ponen en práctica para mejorar la calidad del dormir, como reducir el tiempo de siesta o no ver el celular dos hora antes de irse a la cama, para no provocar una reacción bioquímica cerebral que va a estimular las neuronas y eso va a provocar que no pueda dormir.



Desarrolle una comunicación asertiva

​

Si tiene una postura política, ideológica, social diferente al otro, busque el punto de diálogo o de consenso para evitar la violencia de palabra y la de hecho. O llegar a un acuerdo para no discutir determinados temas, no como una censura, sino como una medida de autocuidado. Inclusive, si un interlocutor no respeta su punto de vista, lo agrede, debo aprender a desvincularse a tiempo de ciertas discusiones.



Ponga límites a la información que recibe por Whatsapp

​

Haga llamados en grupos que no son de discusión política o social, como los empresariales, de colegios o de vecinos, a que se restrinjan determinadas discusiones. Que el chat no se vuelva un campo de batalla político.



Brinde ayuda a quien lo necesite

​

Si ve a alguien muy angustiado en medio de una situación de crisis o de un enfrentamiento bríndele los primeros auxilios psicológicos para que restablezca su serenidad. No es decirle solo cálmese. Si no: ‘yo puedo imaginar como se siente. ‘Usted está alterado, ¿cree que podamos hablar con alguien que lo pueda ayudar? ‘Venga le brindo un vaso con agua’.

Porque en términos de salud mental no solo es importante la empatía sino la solidaridad.



Las personas que logran conservar su compostura deben solidarizarse con quienes no están en sus cabales o están sumamente angustiadas. Hay que entenderlas, ser empáticos, ayudarles y no promover la estigmatización de las condiciones de la salud mental burlándose de ellas.



Hay que consultar

​

Aquellos que tienen una condición de salud mental previa, como problemas de insomnio, de depresión, de ansiedad y sienten que esta situación les está generando una agudización de sus síntomas, no se expongan al sufrimiento psíquico y consulten.



Hay muchos prestadores de salud que están brindando atención mediada por la tecnología.



Hay que estar automonitoreándose, ser conscientes de que todos tenemos un límite, que somos vulnerables a ciertas circunstancias.

Uno muchas veces niega lo que le está pasando porque siente que es débil, frágil.



Entender que se está pasando mal hay que asumirlo por uno mismo y por la gente que está alrededor. Y hacer monitoreo a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo porque pueden estar requiriendo ayuda y por razones como estas, no pedirla.



El autocuidado como herramienta de prevención es una estrategia exitosa.



Hay que estar atentos a la manera en que dormimos, lo que comemos, del cuidado del cuerpo, tanto en el sentido de la higiene personal como a través de la actividad física, cuya revisión puede generar un cambio significativo en la salud mental y por lo tanto, en una mayor facilidad para regular el estrés. Incorpore una rutina de ejercicio, eso le ayuda no solo físicamente sino a descargarse emocionalmente.

Incluya en las actividades del día o de la semana espacios de ocio y de descanso.



Sobre todo, ahora con la modalidad de trabajo en casa que ha hecho perder los límites de cuándo se trabaja y cuándo se descansa. Evite responder llamadas y correos laborales en tiempos de descanso. Haga lo que le gusta: manualidades, escuchar música, leer un libro, ver una película, una serie.



Esté en contacto con sus su pareja, su familia, los amigos

​

Los humanos somos seres sociales, eso nos define como especie y cuando eso se pierde, no está bien. Recupere el contacto social. El tejido social nos da soporte en todas las circunstancias difíciles de la vida.



Exprese sus emociones y sus dolores con alguien

​

ya que contenerlas nos hacen mucho daño y pueden llegar a implosionar o explosionar. Si no tenemos con quien hablar, podemos escribir sobre lo que sentimos.



Identifique todo lo bello que hay en su día a día

​

Haga un gesto amoroso por otro, así sea una palabra de aliento y ánimo, respetando el proceso personal y derecho al dolor. Disfrute de una ducha fresca, de un atardecer, del canto de un pájaro, de una bebida caliente, de la bella música. Y esté en contacto con la naturaleza, con esto regulará los niveles de estrés menores.



Confíe en sus acciones presentes y deje de proyectar el futuro para preocuparse

​

Dese cuenta de que cada día trae su afán. Hay que forzar una voluntad de acero para ampliar la mirada sobre la realidad que está viviendo.

Manifestaciones en niños y adultos mayores



En niños y adolescentes el estrés puede manifestarse de otras maneras, más relacionadas con el comportamiento: con dificultad para cumplir ciertas normas y límites, con problemas de indisciplina, de rendimiento escolar.



En el adulto mayor se puede manifestar con irritabilidad o inclusive, en personas que ya tienen alguna condición de deterioro cognitivo, con agresividad.





Fuentes consultadas:

David Ernesto Martínez Pérez, psiquiatra, subgerente científico del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle; José Manuel Santacruz Escudero, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP; Andrea Otero, psiquiatra del Centro Médico Imbanaco y vicepresidenta de la ACP; Fabián Lasso, psiquiatra, Fundación Valle de Lili. Lizeth López, coach profesional ICF de esencia y ejecutivo; Claudia Saavedra, coach ontológica ICF, logoterapeuta, grief recovery method; y Juan Felipe Quintero, psicólogo colaborador de la ACP.