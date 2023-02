¡A celebrar, usándolo! En el día del condón, consejos para darle el mejor de los usos

El condón está de celebración. Es su día internacional, pues cada 13 de febrero es una fecha especial para valorar este ‘amigo’ que no solo ayuda a una anticoncepción eficaz para prevenir embarazos no planeados, sino que también es el gran aliado para evitar infecciones de transmisión sexual.



De acuerdo con Profamila, a pesar de la amplia efectividad de esta funda delgada, muchas personas aún tienen dudas sobre su uso, conservación y cuidado. Por eso la entidad comparte estos consejos:



1. Verificar la fecha de vencimiento: es importante revisar la fecha de caducidad antes de usar un condón. Si está vencido es posible que ya no sea efectivo para cuidar a su usuario y para que este cuide a su pareja. Así que mejor no se arriesgue, evite cualquier susto.



2. Guardarlo con cuidado: los condones deben estar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz directa del sol. No se debe dejar en espacios donde se puedan dañar por la presión o la fricción como en las billeteras o en los bolsillos del pantalón.



3. Asegúrese de que se está usando adecuadamente. El condón también tiene una manera correcta de usar: hay que abrirlo sin utilizar los dientes, ubicarlo en la cabeza del pene erecto. Si está circuncidado, primero hay que retraer el prepucio, sacar el aire que se encuentra en la punta del condón y desenrollarlo hasta la base del pene. Al terminar, se debe sostener el condón desde su base y retirarlo cuidadosamente.



4. Cuando finalice la relación íntima, el condón se debe desechar adecuadamente: una vez que haya finiquitado, asegúrese de desecharlo de manera segura y responsable. No lo arroje por el inodoro, deposítelo en un contenedor de basura envuelto en papel higiénico.



Profamilia manifestó que, a través de su marca de condones Piel, tiene como prioridad proteger y brindar diferentes experiencias dependiendo de los gustos del joven o del adulto, para que pueda sentir lo mejor de una relación sexual con seguridad y satisfacción.



Cuando ocurra algún accidente

No es común que ocurran accidentes, esto se debe a un uso incorrecto del preservativo, por eso si el condón se rompe mientras se tiene sexo su usuario debe tomar en cuenta las siguientes medidas para minimizar cualquier riesgo:



1. Si siente que se ha roto: hay que detenerse, mantener la calma y usar un nuevo condón. Recuerde que para disfrutar al máximo es mejor si tiene relaciones sexuales hacerlo con protección.



2. No entre en pánico y limpie sus genitales: lave inmediatamente con agua y un jabón que no altere el pH; así reduce las posibilidades de contraer una infección de trasmisión sexual (ITS).



3. Comuníqueselo a su pareja: si esta estuvo expuesta es importante que se lo informe. Esta puede acceder a un método anticonceptivo de emergencia que disminuirá las probabilidades de tener un embarazo no deseado.



4. Hable con su pareja sobre métodos anticonceptivos: la ruptura de un condón es una buena oportunidad para hablar con su pareja sobre otros métodos anticonceptivos y encontrar el que mejor se ajuste a las necesidades de ambos.



5. Cuide su salud: si el condón se rompió es muy importante que se haga exámenes médicos de rutina, pero esta no debe ser la única razón, puede hacerlos cada seis meses o cada año de acuerdo a las recomendaciones de su médico de confianza.



¿Y si se queda dentro?

Otra de las preguntas más frecuentes a la hora de usar un condón es ¿qué hacer si este se queda adentro?



Según Profamilia no hay que preocuparse, es importante tomar medidas rápidas para removerlo y minimizar cualquier riesgo de infección. Esto es lo que debes tener en cuenta:



1. Trate de alcanzarlo con cuidado: puede tratar de alcanzarlo con sus dedos, especialmente si está cerca del orificio vaginal o rectal. Tenga cuidado de no empujarlo más hacia adentro.



2. No lo dude y busque asistencia médica: si no puede remover el condón por su cuenta, acérquese a un lugar donde den asistencia médica inmediata. Un profesional puede ayudar a removerlo sin causar daño o dolor.



3. Si intenta retirarlo no use objetos extraños: no intente removerlo con pinzas o cualquier otro implemento, ya que esto puede causar daño a los tejidos y aumentar el riesgo de infección.