"Viceministro no intercedió en la liberación de miembros de Primera Línea": MinDefensa 

Este lunes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desmintió que el viceministro del Interior, Gustavo García, haya intercedido en la liberación de dos integrantes de la Primera Línea, quienes habían sido detenidos por presuntamente causar destrozos durante las protestas de este domingo en Bogotá.



“La liberación no fue por intermediación del viceministro del Interior, la liberación en lo que me informó el director de la Policía general Henry Sanabria, y casi que en el momento de la decisión, era por la insuficiencia probatoria para presentarlos ante un juez”, dijo el ministro de Defensa.



En este mismo sentido el director de la Policía explicó que cuando el viceministro llegó al lugar de las protestas, ya se había tomado la decisión de dejarlos en libertad, teniendo en cuenta que no había pruebas para presentarlos ante un Juez.



“Los equipos especiales encargados de capturar emprendieron su labor y capturaron a los dos que estaban más cerca, pero no teníamos un elemento, una evidencia fílmica que nos permitiera establecer que estos dos jóvenes habían sido autores de estos hechos”, explicó el general Sanabria.



Por último, el director de la Policía agradeció al viceministro su presencia en ese lugar y dijo que está ayudó a que se mermará la violencia.



Las protestas de este domingo se presentaron en el sector de las Américas, por presuntos integrantes de la Primera línea quienes reclamaban la liberación de sus compañeros, luego de que el Gobierno retirará del Proyecto de Paz Total, el artículo que buscaba su indulto.