"Vamos a sacar 12 millones de votos": Rodolfo Hernández sobre su llegada a segunda vuelta

El candidato presidencial Rodolfo Hernández concedió una entrevista exclusiva a Univisión, en la cual habló de su estrategia para los 20 días de campaña previos a la segunda vuelta presidencial.



Desde Piedecuesta Santander, Hernández aseguró que en esa contienda electoral duplicará el número de votos que obtuvo este domingo 29 de mayo. “La próxima vamos a sacar 12 millones de votos, va a ser aterrador lo que va a pasar”, dijo el candidato a la periodista Ángela Patricia Janiot.

Y aseguró que le contestaría todas sus preguntas, por tratarse de su “paisana”, pues la presentadora es oriunda de Bucaramanga.



El ingeniero aseguró que el número de votos que tuvo en primera vuelta “es el resultado de un trabajando concienzudo, totalmente racional”. Y reconoció que su estrategia ha sido conquistar las emociones del electorado: “Nosotros teníamos que generar emociones y esa emoción hoy se consolidó a favor”.



También se refirió al presupuesto que invirtió en su campaña y que redondeó en “800 mil dólares por todos los conceptos y sin recibir plata por debajo de la mesa”. Esa inversión le permitió al ingeniero obtener más de 5’953.000 votos. Por tanto, dice que logró “6 millones de votos sin comprar ni uno y con el presupuesto más bajo del planeta”.



Ahora bien, la estrategia de Hernández para ganarle a Petro estará enfocada en “seguir con el mismo discurso y no decir ninguna mentira a los ciudadanos para poderlos convencer”.



Es clave decir que, en medio de su campaña, el exalcalde de Bucaramanga ha tenido como bandera la lucha contra la corrupción. Así, mencionó que su “objetivo supremo” en una eventual Presidencia va a ser “sacar a todos esos ladrones que se están metiendo en el Senado y en la Cámara”.



Sin embargo, también ha sido cuestionado por un proceso penal en su contra. E exalcalde de Bucaramanga ya fue llamado a juicio y va a comparecer en julio por el delito de presunto interés indebido en la celebración de contratos, en el caso conocido como Vitalogic.



Aludiendo a su recorrido como empresario, Hernández afirmó ser la solución para evitar que Colombia fracase. “Colombia es una empresa de 50 millones de accionistas y si no sacamos a los que se roban el patrimonio del país, Colombia fracasa”, advirtió.



Sobre las posibles alianzas que empiezan a gestarse, el ingeniero destacó que recibirá los apoyos de quienes respalden su “filosofía de gobierno”. No obstante, “nosotros no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí independiente, ese no es el compromiso mío”.



En sus declaraciones, el candidato reconoció que ya hubo acercamientos con Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. En el caso del primero: “quedamos de hablar la semana entrante que yo vaya a Bogotá, pero nosotros queremos recibir el apoyo”. También llamó a Gutiérrez, pero no pudo hablar con él y espera que puedan conversar.



Por último, Hernández señaló que “se abre una nueva esperanza” y pretende “encauzar a Colombia por el camino que todos nos merecemos”.