"Vamos a construir ejes transformadores en la región": 'Fico' Gutiérrez en su visita al Valle

“Buenaventura aparece como tercera en el listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y cuatro ciudades del Valle del Cauca están también allí. Aquí la prioridad es garantizar el orden y la inversión social, para que la gente mejore la calidad de vida”.



Esto dijo ayer el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, en Buenaventura, durante su recorrido por el Valle del Cauca. Desde allí aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, ejecutaría un plan integral para el municipio.



“Aquí hay muchos sectores donde no hay acueductos, alcantarillados, ni acceso a educación, salud y donde, además, hay altos niveles de violencia. Lo que tiene que pasar en Buenaventura como tal, es un programa integral”, señaló ‘Fico’.



El aspirante a la Presidencia precisó que esta iniciativa tendría el objetivo de concretar la realización de un hospital de alta complejidad para garantizar el acceso a la salud de los bonavarenses, así como la intención de asegurar la educación de alta calidad para los niños y jóvenes y la seguridad alimentaria.

Gutiérrez se comprometió a respetar el Acuerdo de Paz y con el cumplimiento a las víctimas por parte de las Farc. “Por cada policía que llegue a un lugar, llegará una maestra, un ingeniero. Necesitamos una revolución social”, indicó.



Federico Gutiérrez en el Valle Foto: Especial para El País

De la misma manera, Gutiérrez se refirió a las condiciones de seguridad del distrito y prometió poner en marcha una estrategia para prevenir el reclutamiento y las actividades criminales en niños, niñas y adolescentes.



“El desarrollo en Buenaventura es posible. Yo goberné a Medellín, una ciudad que en los 90 fue una de las más violentas del mundo. Hoy en día es una ciudad innovadora. Vamos a construir ejes transformadores en la región”, señaló el antioqueño.



El candidato continuó haciendo hincapié en su gestión como alcalde y en las amenazas que ha recibido a lo largo de su vida pública y durante su carrera por el Ejecutivo.

El candidato a la Casa de Nariño habló de “las campañas de odio” y fue enfático en la necesidad de acabar con estas y con los discursos de lucha de clases para avanzar en la unidad que necesita Colombia.

“Este es el gobierno de los jóvenes. Los queremos estudiando y con oportunidades reales”, manifestó ‘Fico’ desde Palmira, donde culminó su recorrido. Foto: Especial para El País

“Tenemos que librarnos de los violentos y de los corruptos. En Medellín di una lucha contra la criminalidad. Si alguien les dio duro a los delincuentes, fui yo. Tantas amenazas, tantos planes que tuvo que desarticular la Policía y la Fiscalía de atentados que iban a hacer contra mí y contra mi familia. Yo estoy acostumbrado”, señaló.

​

Por eso, ‘Fico’ advirtió que, más que reforzar la seguridad para él como candidato, se debe hacerlo para la tranquilidad de los colombianos.

Vamos a reactivar la economía de Buenaventura y el Valle con proyectos clave: nueva Malla vial, vía Buga-Buena- ventura, vía Mulaló-Lobo- guerrero, eje Orinoquía, Red Férrea del Pacífico”. ‘Fico’ Gutiérrez, candidato presidencial



“Yo no les tengo miedo. Nosotros vamos a seguir los recorridos al lado de la gente. No vamos a parar y vamos a cuidar a Colombia”, sentenció.



Gutiérrez también rechazó el pronunciamiento de la electa senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta y aseguró que la campaña presidencial de su contrincante es “dominada por el odio”.



“Dicen: ‘ya quemamos a Fajardo, ahora vamos por ‘Fico’.’ Ellos van es por el país. Todo lo que tocan lo convierten en cenizas. Esta senadora Zuleta muestra odio y juego sucio”, dijo.



Concluido su recorrido por Buenaventura, la ‘carta’ del Equipo por Colombia se trasladó a Tuluá, donde lo esperaba un gran número de personas con banderas y camisas blancas en las que se leía ‘Fico, el presidente de la gente’.



Allí destacó la importancia de las regiones en su plan de gobierno. “Cero centralismo. Las regiones son importantes, yo vengo de región, de Antioquia. Voy a estar en ellas gobernando, llevando la inversión que se necesita, atendiendo las problemáticas desde la calle, desde las veredas. Todo con cariño y transparencia”.



Asimismo, el aspirante habló sobre la situación de inseguridad y violencia que se ha recrudecido en Tuluá y prometió trabajar en pro de las mujeres y los niños y mejorar las condiciones laborales y la remuneración del personal asistencial de salud.



Allí la rueda de prensa tuvo que ser interrumpida por las estruendosas voces de los tulueños que lo solicitaban en la tarima. “Ahí nos está llamando la gente, ¿qué hacemos?”, dijo sonriendo.



Faltando quince minutos para las seis de la tarde, Gutiérrez llegó a su punto final de su recorrido por el Valle del Cauca: el Parque Bolívar de la Villa de las Palmas.



Después de saludar a sus simpatizantes y tomarse fotos con ellos, subió a la tarima y agradeció el apoyo de sus seguidores y de concejales, representantes y senadores presentes en el evento: “Yo no tengo partido político, pero sí he visto muchos amigos aquí”.



“Hay que bajar la inflación que se está comiendo los salarios de los colombianos. Para eso Colombia será productor de insumos agrícolas y fertilizantes. Colombia no necesita más revoluciones armadas sino la revolución del campo”, mencionó quien desea suceder en el cargo a Iván Duque.



De la misma manera, pidió respetar a la Fuerza Pública del país y se solidarizó con los habitantes de Córdoba, Sucre y Chocó, que llevan cinco días padeciendo el terror impartido por el Clan del Golfo.