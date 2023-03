Trump y Haley en disputa por apoyo de conservadores en EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su antigua aliada Nikki Haley tratarán de seducir esta semana a miles de conservadores reunidos en las afueras de Washington para examinar a los aspirantes republicanos a la Casa Blanca en el siguiente periodo.



La Conferencia de Acción Política Conservadora (Cpac), que se extenderá hasta el sábado, constituye una vitrina a escala nacional, tanto para los dirigentes de ese signo ya establecidos como para las estrellas en ascenso.



El encuentro se publicita a sí mismo como la “reunión de conservadores más grande e influyente del mundo”.



Le puede interesar: "Son campos de concentración": el dardo de Petro a Bukele por megacárceles en El Salvador



Se espera que una serie de líderes de derecha extranjeros de primera línea, incluido el recientemente derrotado expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se dirijan a la convención, aunque muchos candidatos potenciales para 2024 no se harán presentes.



Es probable que el discurso de apertura de Trump el sábado repita la consigna “Make America Great Again (Haz a Estados Unidos grande otra vez)”, que lo llevó al poder en 2016, abordando la seguridad fronteriza, el derecho al libre porte de armas y otros predominantes temas conservadores.



Se espera que Haley, exembajadora de Trump ante Naciones Unidas, argumente a su vez que el “Grand Old Party” (GOP), el “viejo gran partido” republicano, necesita una nueva generación de líderes, libres de la mancha del reciente fracaso electoral y capaces de inspirar a nuevos votantes.

“Acto de equilibrio”

“Nikki Haley tiene que moverse en la muy delgada línea entre diferenciarse de Trump y seguir atrayendo a los partidarios de este, que aún constituyen la gran mayoría de los activistas de la Cpac y de los participantes en las primarias del Partido Republicano”, dijo Margaret Susan Thompson, profesora de política e historia en la Universidad de Syracuse.



Le puede interesar: Fiscalía peruana pide ampliar detención de Pedro Castillo, investigado por corrupción



“Es un acto de equilibrio desafiante. Hasta ahora, Halley parece estar enfocándose en el tema de la edad, pero dada la base GOP/MAGA, sesgada hacia los mayores, necesita ir con mucho cuidado en ese terreno”, agregó.



Trump anunció su candidatura tres meses antes que Haley, que lo hizo a mediados de febrero, pero su campaña ha sido criticada por su inercia, la falta de una visión política clara y los constantes escándalos que lo acompañan.



La vorágine de controversias que rodean al expresidente, desde los malos resultados de los principales candidatos que ha respaldado hasta las múltiples investigaciones que lo acechan, plantean dudas sobre si seguirá vertebrando a los republicanos.



“Hasta ahora, en la mayoría de sus mítines y discursos ha mirado hacia atrás, centrándose en la ‘elección robada’ de 2019, en lugar de lo que pretende hacer en el futuro”, dijo Thompson. “Esa no es una forma de ampliar su base de apoyo”.



Sin embargo, la fuerza persistente del magnate en las encuestas perturba a sus críticos, pues continúa superando con claridad a muchos de sus rivales, como el exvicepresidente Mike Pence y el gobernador de Florida Ron DeSantis, percibido como el más fuerte del pelotón que lo persigue.



Le puede interesar: Exesposa de Petro sufrió atentado: dispararon contra vehículo en el que se movilizaba



Konrad Petraitis, analista, prevé que Trump critique a DeSantis por su proximidad con el establecimiento republicano: “No hay evidencia que sugiera que los ataques a DeSantis en este momento aumenten la popularidad”.



Pero anota que “sin embargo, su equipo podría sentir que cualquier ataque a DeSantis lo debilitará y facilitará la nominación de Trump”.



Los delegados a la Cpac escucharán a más de cien oradores, en su mayoría pro Trump, incluidos exsecretarios del gabinete, senadores republicanos y miembros de extrema derecha de la Cámara de Representantes.