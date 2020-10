¿Sobre qué alerta Uribe con su frase "ojo con el 22"?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

“Ojo con el 22. Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final”, fueron las palabras con las que el expresidente Álvaro Uribe concluyó la declaración pública que hizo el pasado 12 de octubre luego de haber recobrado su libertad.



El impacto de la frase llegó ese día a tal punto que, en pocos minutos, el #OjoConEl22 se convirtió en tendencia nacional en Twitter y, actualmente, ciudadanos y reconocidos líderes políticos del país siguen opinando en dicha red social con esa misma etiqueta.



¿Pero, cuál es el trasfondo de lo que quiso decir el también exsenador? Analistas y militantes del Centro Democrático coinciden en afirmar que el “ojo con el 22”, es una advertencia contra el proyecto socialista que podría llegar al poder en las elecciones presidenciales de Colombia del 2022.

En este sentido, la senadora Paola Holguín, indica que el “ojo con el 22” es un sinónimo de “ojo con la izquierda”, pero además, una alerta frente al ataque “sistemático y orquestado”, que hay en el país contra la institucionalidad y el modelo democrático.



“Yo creo que esto se evidencia, por ejemplo, en que hay sectores alineados con la extrema izquierda que están presentando muchos proyectos de ley en el Congreso que tienen como propósito minar la Fuerza Pública y el sector empresarial”, dijo Holguín.

Algunos analistas también catalogan el “ojo con el 22” como un eslogan del partido de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del 2002.

Entre tanto, el senador Gabriel Velasco asegura que en el 2022 existe “un riesgo grande” de que en Colombia se pueda generar un gobierno populista de izquierda y, ante esto, los colombianos se deben preocupar, “poner las pilas” y trabajar juntos porque, de lo contrario, el país va “a tener serias dificultades”.



“Lo que uno está viendo hoy con estas manifestaciones sociales es que quieren desestabilizar, generar caos y, de alguna manera, desvirtuar las instituciones; además de generar un discursos anti sistema para subir al poder un líder mesiánico”, manifestó Velasco.

Por su parte, el representante a la Cámara, Christian Garcés, señala que el “ojo con el 22” es un llamado a la acción que el expresidente Uribe le está haciendo al pueblo colombiano para que se una en pro de una economía fraterna con el fin de fortalecer la democracia y de trabajar por una paz “sin impunidad” y en contra las ideologías socialistas “disfrazadas” de alianzas políticas defensoras de derechos humanos, que quieren minar el ordenamiento jurídico nacional, la institucionalidad, la Fuerza Pública y, en general, las bases del Estado Social de Derecho.

El Centro Democrático anunció que demandará al senador Gustavo Bolívar, quien responsabilizó al presidente Iván Duque y al exsenador Álvaro Uribe de los recientes asesinatos de líderes sociales.

“La frase es una invitación a sumar todos los esfuerzos posibles para asegurar que, quien gane las elecciones presidenciales en el 2022, garantice que nuestro país siga siendo democrático, con confianza inversionista e inversión social y sin un enfoque socialista y totalitario”, sostuvo Garcés.

“Uribe no puede jugar a polarizar”

​

El analista político John Mario González también opina que en el 2022 hay un riesgo de que algunos candidatos “se puedan tirar el país porque pregonan unas ideas bastante exóticas y son socialistas o comunistas”. Se refiere a “izquierdosos”, como Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo o, incluso, cualquier candidato del Partido Verde.



“Eso es tan absurdo que hay tipos incursos en delitos de corrupción que están aspirando a la Presidencia, como es el caso del exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Eso es de locos, gente como esa, que no tiene claridad conceptual y que son demagogos o populistas, pues pueden llevar al país al despeñadero”, aseguró González.



Asimismo, afirma que también es claro que al expresidente Uribe le conviene polarizar el país entre un candidato socialista y uno de derecha del uribismo.



Sin embargo, agrega que “ese juego de polarizar para verse favorecido no le va a funcionar” porque en Colombia se ha gestado un ‘centro’ suficientemente robusto para que los contrarios se repelan y se anulen.



“Es por ello que para las próximas elecciones van a primar opciones de ‘centro derecha’ o de ‘centro centro’, es decir, tipos como Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras o, incluso, Luis Alberto Moreno”, explica.



Finalmente, advierte que el riesgo en el 2022 no solo está en que al poder llegue un socialista que quiera cambiar el modelo económico del país, sino un candidato “blandito” en materia de narcotráfico y corrupción.

“Si algo ha demostrado el Acuerdo de Paz es que ese capítulo de drogas de La Habana fue un desastre y el país es muy permisivo con ese tema”, dijo.