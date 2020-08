Selección del Procurador ahora está 'manos' del Senado

Alejandro Cabra Hernandez

Con los candidatos a Procurador General definidos por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente de la República, el balón pasó ahora a la cancha del Senado, en donde se jugará el segundo y definitivo tiempo.



Aunque no había un plazo determinado para postular su candidato, el presidente Iván Duque lo hizo muy rápido, cuando el viernes pasado anunció que quien entraría a completar la terna sería la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, corroborando así lo que se decía en los mentideros políticos.



De esa forma, Duque no le dio ventaja al exviceprocurador General Juan Carlos Cortés, elegido por el Consejo de Estado, y al exmagistrado Wilson Ruiz Orejuela, ternado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la competencia es de las fuerzas políticas.



El analista político Fernando Sanín recuerda que en el 2016, si bien Santos postuló a la exmagistrada María Mercedes López, en realidad su candidato era Fernando Carrillo, quien había sido ministro del Interior y embajador en España en su gobierno, por lo cual designó a la exmagistrada más como un compromiso con el conservatismo y nada más.



“En esta oportunidad podría pasar lo mismo. Aunque la ministra Cabello pareciera ser la candidata que recogería a varios sectores, no se debe olvidar que desde el mismo Centro Democrático se ha criticado que ella en vez de hacer lobby en la Corte Constitucional en favor del expresidente Álvaro Uribe, se dedicó a mover su aspiración, esto en el sentido de que se dilatara la selección de los dos postulados”, plantea Sanín.

Así van las fuerzas

Con Carlos Camargo (cuota del Partido Conservador) elegido como Defensor del Pueblo el viernes pasado, Duque estaría logrando que el conservatismo dé un paso al costado en la carrera por la Procuraduría, y que así apoyen a la ministra Cabello.



El analista político Luis Estrada dice que en estas elecciones “los senadores se mueven hacia donde vean que los acuerdos políticos le den un mejor juego”.



Sin ser definitivo, la candidata del Gobierno tendría el apoyo del Centro Democrático, el Partido Conservador y los seis senadores de los partidos cristianos Mira y Colombia Justa Libres, como también algunos senadores de Cambio Radical.



Wilson Ruiz, candidato de la Corte Suprema, es el otro aspirante que arranca la competencia con una relativa fuerza. El primero sería el de su partido, el Conservador, que pese a tener Defensoría del Pueblo no renunciaría a lograr también la Procuraduría.



Ante la ‘descabezada’ del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien no fue ternado por el Consejo de Estado, Cambio Radical, o al menos los senadores más cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también estarían cerrando filas con Ruiz.



Incluso, se dice que para el expresidente Álvaro Uribe, el candidato que más le representaría es el exmagistrado Ruiz. Uribe ha expresado reconocimiento a su gestión en distintos momentos, como cuando desde su cuenta de Twitter comentaba las columnas de opinión de Ruiz.



Las cuentas con las que sale Ruiz son las de la mitad de los conservadores, la mitad de Cambio Radical, y parte de los partidos Liberal y de La U.



Por otra parte, Juan Carlos Cortés realmente fue la sorpresa en la terna. Que ya esté en entre los candidatos ha sido considerado como un golpe de mano que dio el actual procurador Fernando Carrillo.



Cortés, quien hasta hace menos de tres meses era el viceprocurador General de la Nación, desde antes de ser elegido por el Consejo de Estado se había empezado a mover entre los partidos, recogiendo apoyos incluso hasta de sectores de la oposición. También se dice que por ahora él sería el candidato de la casa Gaviria, es decir, de parte del Partido Liberal. Hace cuatro años el expresidente César Gaviria fue muy influyente para que Fernando Carrillo ganara el Ministerio Público.



Los partidos de oposición Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Decentes y otros de minorías podrían llegar a ser definitivos si con el paso de los días la puja entre los candidatos está muy pareja. De irse en bloque serían 25 votos con los que podría inclinar la balanza.



El segundo tiempo para escoger al nuevo Procurador General de la Nación apenas está por arrancar.



El presidente del Senado, Arturo Char, es quien anunciará en los próximos días cuál es el calendario para escoger en sesión plenaria al reemplazo de Fernando Carrillo.

Antecedentes de la elección

Hace cuatro años el proceso de elección para el hoy procurador Fernando Carrillo fue un poco más demorado. Las cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema, tan solo dieron a conocer a inicios de septiembre a sus postulados, Carrillo y Jorge Fernando Perdomo, respectivamente, y una semana después, mitad de mes, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que su postulada era la exmagistrada y abogada María Mercedes López.



Y aunque la terna se formalizó en septiembre, solo fue casi que hasta finales de octubre que se hizo la elección en la plenaria del Senado. Es decir, en esa oportunidad se escogió dos meses y medio antes de que asumiera funciones a mediados de enero de 2017.



Eso permitió que la campaña política para ganarse los votos de los senadores fuera relativamente rápida. En esa ocasión arrancó con una amplia ventaja la candidata del gobierno, María Mercedes López, quien era en sí la postulada del Partido Conservador. Con el paso de los días se fue desinflando.



Los otros dos aspirantes en competencia, Carrillo y Perdomo, empezaron a repuntar, pero el hoy procurador fue quien mejor se movió entre los partidos. Arrancó con el apoyo del liberalismo, luego sumó a Cambio Radical, y faltando dos días para la elección consolidó al Centro Democrático y a los conservadores que dejaron sola a López.

La U

12 de los 14 senadores del Partido de la U anunciaron ayer que apoyarán a Margarita Cabello Blanco en su candidatura para la Procuraduría General de la Nación.



En tal sentido, el senador Armando Benedetti aseguró que “apoyamos a Margarita Cabello para que sea la primera mujer Procuradora General de la Nación. Después de 6 horas de deliberación, 12 de los 14 senadores del Partido de la U decidimos respaldarla. Su profesionalismo y experiencia son una carta de garantía para todo el país”.



De esa decisión se apartó el senador Roy Barreras, quien sostuvo que “acabo de enterarme por un comunicado espurio, sin firma del Presidente del Partido, que en una reunión de bancada ilegal “de urgencia”, mayorías gobiernistas atropellan decisión de Procuraduría sin siquiera escuchar a los candidatos.