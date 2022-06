¿Respetará Gustavo Petro el resultado de las elecciones? Esto afirman analistas

Aunque la gestión de la Registraduría Nacional, contrario a lo ocurrido en las elecciones legislativas, tuvo un balance positivo en la primera vuelta presidencial, desde el Pacto Histórico insisten en proclamar que no tienen las garantías para competir.



Para los analistas, esta serie de declaraciones podrían tratarse, además de un temor real, de una estrategia de esa campaña.



“El mensaje para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados de las elecciones, como lo ha hecho en las otras elecciones en las que ha participado. Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos”, dijo esta semana el responsable de la organización electoral, Alexander Vega.



A esto, el líder del Pacto Histórico respondió que “estas declaraciones confirman la parcialidad de la Registraduría en favor de la otra campaña” y sostuvo que esa entidad debe cumplir el fallo del Consejo de Estado que ordena contratar una auditoría internacional para los softwares electorales.



Su último pronunciamiento lo hizo el viernes compartiendo un video de una supuesta simulación de los resultados en la que sale como ganador a su opositor Rodolfo Hernández.



“¿Que Petro utilice estas declaraciones como estrategia?, por supuesto que sí. Evidentemente es una forma de azuzar la opinión en relación con lo que puede ser una muy probable derrota frente a Rodolfo Hernández, teniendo en cuenta que hoy la gran mayoría de las encuestas favorecen al santandereano por un estrecho margen”, dice el consultor político Álvaro Benedetti.



Y aunque también ve en esta serie de acciones algún temor real por parte del Pacto Histórico y advierte que en el país ha habido algunos casos de presunto fraude en comicios presidenciales, asegura que la campaña de la izquierda alfinalestá enviándole un mensaje a su electorado de cuidar los votos y realizar una atenta veeduría.



Lo controvertido es que el Pacto también podría estar enviando el mensaje de no aceptar los resultados electorales si hoy gana Hernández.

“Es una alerta para que, ante una eventual derrota, haya una reacción popular, esperemos, no drástica, dramática, violenta, pero sí en todo caso a través de medios de comunicación, de redes sociales, atribuyéndole ese fracaso a una falla en el sistema de la Registraduría”, añade el consultor.



Por su parte, el politólogo Manuel Guevara señala que no es Petro “el que ha llamado a la gente a un paro, pero sí lo hemos visto en otros sujetos políticos o agentes de su campaña, como en el caso de su hija Sofía”.



Y agrega: “Hay quienes de manera indirecta han dicho que puede haber un nuevo estallido social y eso es bien interesante cuando pensamos en lo que se ha dado a conocer en los denominados ‘petrovideos’, en los cuales se ve toda la estrategia que hay en la campaña y cómo algunas acciones, que se podrían asumir como negativas, terminan siendo ejercidas por otros miembros de la campaña y no por el candidato mismo”.



Sin embargo, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa considera que el mismo Gobierno Nacional se ha encargado de alimentar el discurso del estallido social, pues “ha creado una situación de miedo y temor anunciando medidas de orden público, deteniendo a jóvenes en distintas ciudades del país y hablando de que la Fuerza Pública y el Ejército están preparados para garantizar el orden público. Estas son declaraciones que no contribuyen a facilitar un clima de tranquilidad y de confianza”. Por otro lado, Guevara menciona que el hecho de que Gustavo Petro esté asegurando no tener garantías para participar en la jornada electoral de hoy es también una táctica para generarle presión a los órganos electorales con respecto a un diligenciamiento ágil y transparente de los resultados, especialmente en la fase de escrutinio.



“Si Petro es electo, pues tendrá que reconocer que la Registraduría actuó en conformidad a lo previsto y garantizando la transparencia en la elección. Habría un cambio radical de su discurso. Como es obvio, el ganador tiene que, de alguna manera, tragarse sus palabras, pero va a quedar en el aire el oportunismo del momento del candidato frente a la coyuntura”, expone el consultor Benedetti.



Sobre el discurso del candidato de izquierda, también habla el politólogo Guevara, quien apunta que si bien no es la primera vez que el exalcalde de Bogotá tiende un manto de duda sobre la Registraduría y los resultados electorales, su “discurso es hoy más moderado comparado con el de hace cuatro años, e incluso el de hace tres meses, cuando estábamos en medio de las consultas interpartidistas e iniciaba la campaña” .



Ahora bien, aunque el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción aseguró: “Gane o pierda aceptaré el resultado sin vacilaciones”, podría esperarse, de acuerdo con los analistas, que sus simpatizantes cuestionen el veredicto final entregado por la organización electoral.



En conclusión, los colombianos deben prepararse para un ambiente de tensión sea cual sea el resultado, pues, por un lado, “no se tomaron las medidas adecuadas para contrarrestar la falta de credibilidad que ha tenido la Registraduría Nacional”, como lo expone el exmagistrado Novoa.



Y, por el otro, dice Manuel Guevara, “en Colombia no hay una política de confianza en la democracia ”.



Pero si Gustavo Petro ha manifestado temores por la imparcialidad de la Registraduría, otras voces aseguran que esa presunta parcialidad es favorde ese aspirante. “Todos a abrir bien los ojos y a denunciar”,dijo la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo.



“Esperemos que las campañas puedan ejercer sus derechos adecuadamente y, si hay críticas, que estas se hagan de la mano de los mecanismos legales y jurídicos”, concluye Novoa.