Reforma a la salud: debate en el Congreso fue aplazado y ya no iniciará este jueves

El debate de la reforma a la salud, programado para este jueves 13 de abril, fue aplazado para la próxima semana. A pesar de que el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf había ratificado que la discusión del proyecto del Gobierno Petro iniciaría mañana, finalmente se pospuso.



La decisión se conoció luego de diferentes denuncias de la oposición que aseguraban que la bancada de Gobierno estaba tratando de aprobar el proyecto sin la discusión necesaria.



"Queremos informarle a la opinión pública que desde la presidencia de la Comisión Séptima hemos decidido no abrir el debate mañana de la reforma de la salud. Con el objetivo de darle la garantía a los partidos y ponentes que con el nuevo articulado que ha sido presentado pueda ser trabajado de manera tranquila", dijo Escaf.



Esto sucede horas después de que fuera emitido un informe negativo de la ponencia de la reforma a la salud por parte de los representantes a la Cámara, Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical.



El informe presentado por los congresistas solicita que se archiven los proyectos de ley para la discusión e inclusión de las 133 propuestas realizadas por los partidos Conservador y de la U esta semana.



Además, el congresista del Pacto Histórico detalló que al aplazar la discusión de la iniciativa se busca dar garantía a todos los sectores de participación en el proceso. Según el Presidente de la Comisión, el debate "se llevará a buen término".



El congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, fue uno de los legisladores que reaccionó a esta decisión. "A Escaf no le bastó limitar la participación ciudadana acortando las audiencias públicas de la reforma a la salud. Además pretendía iniciar autoritariamente la discusión. Finalmente le ganamos el pulso y el debate no empieza mañana. ¡No dejaremos que “pupitreen” la reforma!", trinó Forero.