¿Qué salidas tendría Petro ante las pérdidas de las mayorías en el Congreso?

“Ante el panorama de que las reformas no prosperen, el Mandatario puede incentivar su política tuitera llamando a la población a manifestarse en contra de las decisiones del Congreso en pro de los proyectos que él ha defendido por encima del consenso político y generar una situación de inestabilidad que pueda propender por otros escenarios”.



Así lo observó el analista político de la Universidad Central Jorge Luis Yarce en el informe 'Las alertas rojas que lanzan analistas por pérdida de gobernabilidad del presidente Petro', luego de que el Presidente confesara en diálogo con una emisora que “nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso”. Lo que demuestra que la 'aplanadora' que había armado en el Legislativo, ya no le marcha.



De hecho, la última polémica con los partidos Conservador, Liberal y la U, podría sugerir que definitivamente ninguna de esas colectividades votaría de forma positiva la reforma a la salud del Gobierno, ya que el pasado jueves el director de los 'azules', Efraín Cepeda, informó que la ministra Carolina Corcho solo acogería el 73 % de la propuestas que habían presentado junto a esas colectividades para que fueran incluidas en la iniciativa.



En ese sentido, Yarce advierte que “deberá darse un debate, pero los números están muy en líneas rojas para el Gobierno, lo que significaría que debe hacer un mayor esfuerzo para lograr los votos. Puede que las reformas prosperen, pero no van a hacerlo con efecto aplanadora, como el Mandatario las quiere, sino que avanzarán con un diálogo nacional representativo a través de los delegados del pueblo ante el Senado y la Cámara de Representantes”.



De su lado, el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, señala que “el Ejecutivo va a estar supeditado a cumplir los acuerdos que haga, que es lo que no está pasando con la reforma a la salud. Esto va a implicar que tenga que introducir cambios en el gabinete y personas claves que puedan dialogar mejor con el Congreso, con los sectores de la coalición y hasta con la oposición”.



Explica que “estamos presenciando un efecto de un gobierno de coalición, algo que de alguna manera no tenemos en nuestro registro de la cultura política del país. Es una coalición diversa e inorgánica, porque se hizo sobre el calor de la contienda electoral, recuerden las diferentes tensiones que hubo entre la campaña Petro y el Partido Liberal y que solo fue hasta el final que decidieron apoyarlo”.



Y continúa: “Vamos a ver progresivamente que en función de cada proyecto y del clima político y de opinión que haya sobre cada proyecto, la coalición va a ser más débil o más fuerte. Algo similar ya había ocurrido con la reforma tributaria a la que se le hicieron importantes transformaciones, pero que el Ejecutivo quiso mostrar como un éxito, pero con la reforma al sistema de salud no está pasando lo mismo, porque está próximo a caerse por falta de apoyo de los partidos políticos”.



Sin embargo, no será hasta esta semana, cuando inicie el debate de la reforma a la salud, que se conozca cuales son las fichas que Gustavo Petro se jugará para obtener las mayorías en el legislativo.



