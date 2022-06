Procuraduría inhabilitó por ocho años a Aury Guerrero, exgobernadora de San Andrés

La Procuraduría General de la Nación sancionó a la exgobernadora de San Andrés Aury Socorro Guerrero, por no adelantar oportunamente la interventoría a un convenio con una IPS.



En la misma decisión, el Ministerio Público suspendió a dos exsecretarios de Salud del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Según la investigación de la Procuraduría, entre 2012 y 2015, no se contrató la interventoría de un convenio celebrado con la IPS Universidad de Antioquia. Por esa razón, el contrato no fue ejecutado correctamente y no se realizó el proceso de vigilancia, control y seguimiento.



Guerrero fue gobernadora de San Andrés en el periodo de tiempo en que se presentó esta irregularidad y, de acuerdo con el Ministerio Público, “no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato 540 de 2012”.



Dicho convenio se estableció para la "operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".



La decisión disciplinaria también aplica para los exsecretarios de Salud Gonzalo Eduardo Martínez Pérez (2012-2013) y Miguel Alfredo May Salcedo (2013-2016), quienes fueron suspendidos por uno y dos meses, respectivamente.



Sin embargo, como los funcionarios ya no están en el cargo, deben pagar el monto equivalente a la sanción, según lo devengado cuando ocurrieron los hechos.