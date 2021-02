Procuraduría asegura que no hay razones para pérdida de investidura de Gustavo Petro

Álvaro José Carvajal Vidarte

En concepto enviado al Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación consideró que no existen "elementos fácticos, jurídicos y probatorios" para decretar la pérdida de investidura del senador Gustavo Petro.



El alto tribunal estudia una demanda presentada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar en julio del año pasado, argumentando que Petro había violado el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al hacer un llamado a la "desobediencia civil" contra el presidente Iván Duque, luego de conocerse el escándalo de la 'Ñeñepolítica'.



Además, según el abogado, la campaña del hoy senador habría violado una prohibición de financiamiento por parte de funcionarios públicos, al aceptar la donación de $ 300.000 por parte dos docentes y una empleada de la Contraloría.

"Según los demandantes Petro Urrego realizó una serie de pronunciamientos y escritos de su autoría con los que habría irrespetado su dignidad parlamentaria y desconoció el artículo 110 de la Constitución por inducir a diferentes servidores públicos para que procedieran a contribuir con la financiación de su campaña", explicó la Procuraduría.



Sin embargo, el ente de control aseguró que una vez analizados los elementos de prueba, consideró que la demanda de pérdida de investidura "no está llamada a prosperar".



La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo, afirmó que "las presuntas manifestaciones irrespetuosas podrían ser materia de estudio y debate en un escenario distinto al judicial por una eventual transgresión a las disposiciones del estatuto del congresista".



El Consejo de Estado realizó este lunes una audiencia dentro del proceso, en la que participaron el senador Petro y el abogado demandante.



"La desobediencia civil es un derecho, no un acto insurgente ni indigno. Es no violento y tiene un objetivo que es la democracia participativa, que la ciudadanía como dueña del poder público pueda hacer cambiar normas", se defendió el ex candidato presidencial.