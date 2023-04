Petro propone que el Banco de la República emita bonos para indemnizar a las víctimas del conflicto

El presidente Gustavo Petro habló sobre la reparación de las víctimas de la violencia en el país y señaló que lo contemplado en el Presupuesto General de la Nación no es suficiente. En ese sentido, propuso que los bonos del Banco de la República se utilicen para esta indemnización.



Durante su intervención en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia., el mandatario dijo que para poder indemnizar a los 10 millones de víctimas se necesitarían 301 billones de pesos.



Según Petro, si el presupuesto anual para hacer dicha reparación es solo de $2,5 billones "le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibir (la indemnización)".



Aunque reconoció que el Banco de la República podría "excomulgarlo" por esta propuesta, Petro sugirió que su emisión sea destinada a este fin.

"Si no es con el Presupuesto ni con los bienes de los victimarios, ¿de dónde puede hacer? Solo hay un camino, en mi opinión, la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos debería ir para la indemnización" de las víctimas, señaló..



"Este camino acortaría tiempos. O decimos que realmente no podemos indemnizar a las víctimas o hay un camino no ortodoxo para hacerlo", agregó Petro.



De acuerdo con lo dicho por el Presidente, este "camino" permitiría que en un plazo de 10 0 15 años, máximo, el número enorme de víctimas de la violencia en el país sea indemnizado.