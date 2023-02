"Parece que no hay unidad real": MinDefensa sobre ataques de disidencias 

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a los recientes hechos violentos perpetrados por las disidencias de las Farc que evidencian su "división" frente al acuerdo de cese al fuego bilateral firmado desde el pasado 1 de enero.



“Por los hechos como se han presentando particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”, aseguró Velásquez.



Según el Ministro, aunque los delegados de dichas disidencias han tenido acercamientos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, "en los que se asume el compromiso del respeto al cese al fuego, algunas estructuras como la 'Dagoberto Ramos' o la 'Jaime Martínez', para citar solo dos, actúan en contravía".



Entre los recientes hechos de violencia protagonizados por estas disidencias, Velásquez mencionó el asesinato del soldado profesional Wilmer Vargas Medina, registrado este martes en Huila.



Asimismo, el Ministro señaló que este caso debe pasar al "mecanismo de veeduría y verificación" y el resultado debe llegar a manos del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que se discuta en los acercamientos directos con el Estado Mayor Central.



“Si estamos en el propósito real de llegar a un acuerdo de paz, incidentes que en ocasiones podrían considerarse de mucha gravedad, no siempre tendrían que conducir a la terminación de la negociación del cese. Pero cuando la violación al cese sea de tal naturaleza que no pueda admitirse la continuidad, yo creo que ahí el Gobierno tiene que tomar la determinación”, explicó Velásquez.