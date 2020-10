Jhon Edward Montenegro Jimenez

La delegación del Gobierno Nacional, liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, no llegó a un acuerdo con los representantes de la minga indígena en la reunión adelantada este martes, en Cali.



Este segundo encuentro, realizado en el Centro Cultural de la ciudad, contó con el acompañamiento de las autoridades locales. Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ausentes en la reunión de este lunes, también asistieron a este espacio.



"El Gobierno Nacional respeta la protesta pacífica, sigue abierto al diálogo y sigue haciendo presencia en la minga indígena, pero es claro que esta no es reinvindicativa sino que es política, como lo han expresado sus integrantes", enfatizó Arango, en compañía de Miguel Ceballos, alto comisionado para La Paz, luego de que se levantara la mesa.



Y señaló que "al ser una minga política, ese será el manejo que le dará el Gobierno en la conversación. Insistimos en establecer rutas de trabajo para atender sus inquietudes políticas, encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las peticiones manifestadas".

Además, insistió en la urgencia de identificar qué temas atañen "al sector público, y cuáles al Estado".



Hizo un llamado para que se acaten a cabalidad las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19. Dijo que la emergencia sanitaria "es una realidad y las aglomeraciones están prohibidas".



Hermes Pete, uno de los integrantes del comité que participó en el encuentro de este martes, dijo que aunque desde la delegación del Gobierno Nacional manifiestan "que hay voluntad, sus acciones van encaminadas a dilatar la conversación, eso es lo que entendemos. El Presidente no quiere atendernos".



"Nosotros les pedimos fecha y hora del encuentro con él (presidente) y ellos responden que no entienden cuál es el debate", explicó.



Dijo que la asamblea de la minga anunciará en las próximas horas qué determinaciones y acciones tomarán tras esta reunión.



No descartó movilizaciones de la comunidad indígena, que permanece en Cali, y resaltó que pese a que la caravana desde el Cauca se adelantó en completo orden para facilitar el diálogo, no saben si el jefe de Estado viajará a la ciudad.



Dijo que "todo lo que pase será responsabilidad del Presidente. Así como la Fuerza Pública mató a muchachos en Bogotá, pues puede hacer lo mismo con nosotros".



Sobre el señalamiento de posibles infiltraciones de grupos al margen de la ley aseguró que "toda la vida lo hemos escuchado, cada minga. Pero lo que no ven es que también hemos identificado infiltrados de ellos, y los hemos entregado, sanos y salvos a la Defensoría del Pueblo".

La minga indígena llegó a Cali este lunes, proveniente del departamento del Cauca. Las comunidades indígenas, instaladas en el Coliseo El Pueblo, exigen la presencia del presidente Iván Duque para que escuche sus peticiones.



Han manifestado que, de ser necesario, se movilizarán hasta Bogotá para hablar con el mandatario. La finalidad de la minga indígena "es la defensa de la vida, la paz, el territorio y la democracia".