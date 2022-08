No ha habido acercamientos directos con grupos armados: comisionado de Paz, Danilo Rueda

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que aún no ha habido acercamientos directos con los diferentes grupos armados para comenzar diálogos y dejar las armas, únicamente ha habido afirmaciones públicas, pero de igual forma aseguró que el Gobierno está dispuesto a entablar conversaciones.



“Los contactos serán secretos, discretos por las personas que tengan la responsabilidad para iniciar esos acercamientos. En este momento no ha habido acercamiento directo con ningún grupo armado”, afirmó Rueda en declaraciones a medios de comunicación.



Rueda reiteró: “Han enviado públicamente algunas organizaciones armadas su disposición de hacer parte de esta apuesta por la paz total. Una de esas agrupaciones es la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Estado mayor conjunto de las Farc que congrega a las llamadas disidencias de las Farc lo cual saludamos”.



Lea aquí: Siguen las reformas: se radicó la propuesta del nuevo Código Electoral ante el Congreso



El alto comisionado aseguró, cómo lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que entablar conversaciones no significa la impunidad.



“A todos los grupos armados que tienen controles territoriales a que expresen públicamente su disposición a ser parte de la paz total, hemos hablado claramente, el ELN no ha dicho que está dispuesto también, a como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, los protocolos se cumplirán”, expresó Rueda.



Y concluyó: “Todo está en construcción, llevamos pocas horas, pero se va a hacer presencia simultánea del Gobierno en todas las regiones remotas”.