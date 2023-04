No fue por sus creencias religiosas: MinInterior sobre salida del general Sanabria de la Policía

El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la salida del director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, de su cargo no se dio por sus creencias religiosas.



“En relación con sus creencias religiosas, el propio presidente le dijo al país con mucha claridad que respetamos la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, no solamente del general Sanabria, de todos los miembros de la institución y de todos los colombianos y las colombianas, no hay ninguna razón a la terminación de un ciclo, a comenzar un nuevo ciclo con el general retirado Salamanca”, expresó Prada.



El ministro además aseguró que tiene gratitud con la gestión del exgeneral Sanabria.



“Absoluta claridad, no tenemos sino gratitud por la dedicación, el trabajo que hemos realizado durante ocho meses con el director Sanabria y la subdirectora Yackeline al frente de la institución, en el trabajo que hicimos coordinadamente en Los Pozos, hicimos un trabajo que recuperó la vida 78 miembros de la institución”, expresó Prada.



Prada aseguró que el nuevo director de la Policía, general William Salamanca, es una persona con todas las capacidades.



“Es un hombre de mucha confianza del presidente, un hombre muy querido y respetado de la Policía y creo que es una decisión que nos alegra a todos”, afirmó Prada.



Y concluyó el ministro: “Hay una nueva etapa que nace hoy y que se tiene que conectar de la mejor manera posible a algo que el general Sanabria ayudó a construir, estando en campaña (Salamanca) nos ayudó de manera muy cercana a construir el concepto de seguridad humana”.