Nairo Quintana confirmó su respaldo al precandidato presidencial Carlos Amaya

"Hoy estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida, me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo".



Fueron las palabras del ciclista boyacense Nairo Quintana, al confirmar su apoyo político al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza.



A través de un acto simbólico en el que participaron Nairo y Amaya, el deportista le entregó al precandidato una bicicleta como símbolo de su respaldo. "Hoy, le entrego la bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país, un obsequio que es también el compromiso de no rendirse y darla toda por Colombia", dijo el ciclista.

Amaya, por su parte, le entregó a Nairo una chaqueta con el mensaje ¡No hay lucha imposible!, que es el eslogan de la campaña presidencial que inscribirá este miércoles luego de haber recibido el aval del movimiento político Dignidad.



"Parcero querido, su historia de vida es en sí misma un ejemplo de que no hay lucha imposible. Representa muy bien a la raza más pujante de Colombia y es a nuestros campesinos, quienes buscan tan solo una oportunidad para brillar con luz propia", manifestó el exgobernador.



Cabe recordar que, aunque en el pasado se había insinuado que Nairo participaría en política, el ciclista aclaró que por ahora sigue enfocado en su carrera deportiva.