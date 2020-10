Erika Mantilla

Una polémica suscitó la cantidad de personas en el Salón Elíptico durante el inicio de la plenaria de la Cámara de Representantes en la que se debate la moción de censura al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señalado de incumplir el fallo de la Corte Suprema que le ordenó disculparse públicamente por abusos cometidos por uniformados de la Policía Nacional.



Aunque la sesión se programó de manera semipresencial, al recinto ingresaron más de 50 personas lo cual estaría violando el protocolo de bioseguridad por el covid-19.



Se esperaba que acudiera un mayor número de congresistas, también se consideró la presencia de los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Militares, y la esposa del ministro Trujillo.



Pero, considerando importancia de preservar la distancia física, el presidente de la Cámara les pidió que se desplazaran hasta las barras.



En Facebook, desde la cuenta de la corporación, se transmite en directo la sesión:

Ya en el debate, tomaron la palabra inicialmente los citantes, entre ellos el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quien cuestionó que Trujillo, uno de quienes redactó la Constitución, la esté violando al desacatar el fallo.



"¿Qué lo diferencia a usted de Nicolás Maduro, o Chávez? Que usted mantiene una libertad económica, de resto son iguales. Estamos en un régimen autoritario, un autoritarismo burocrático", dijo.



Y señaló “si bien usted no tiene responsabilidad penal por los asesinatos y lamenta la situación, pero no ha pedido perdón. Lo que usted hizo de utilizar aquella expresión de perdón tibio tras el asesinato de Javier Ordóñez no es pedir perdón. ¿Ministro, no le da pena?”.

Luis Alberto Albán, representante del partido político Farc, manifestó su incomodidad por la presencia de los altos mandos y dijo que no entendía por qué allí si la moción es contra el jefe de la cartera de Defensa. Sobre Trujillo, aseguró solo ha intentado evadir la orden de la Corte Suprema.



Previo al inicio de la sesión, el Partido Liberal, a través de su jefe único César Gaviria, sostuvo que el fallo se debe cumplir de forma íntegra.



"Nuestro partido debe hacer respetar a plenitud el reciente fallo de la Corte Suprema en defensa de la protesta pacífica, en contra de la estigmatización de los manifestantes, en contra del uso indebido de la fuerza, y que ordena la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019. El Gobierno usa para cumplir la sentencia actitudes genéricas asumidas antes del fallo. En este tema no puede el liberalismo aceptar evasivas. El fallo tiene que ser acatado a plenitud", señaló.



Además, 23 de los 26 representantes del Partido de La U, determinaron que la colectividad no acompañarán la moción de censura contra Trujillo, e insistieron en un llamado a la reflexión sobre la protesta social.



Afirman que se debe entender que la movilización ciudadana es un derecho y que los colombianos, como parte de los procesos democráticos garantizados por la ley, tienen el beneficio de unirse alrededor de causas y levantar su voz para defenderlas.



A su turno, los partidos de gobierno Centro Democrático y Conservador, reiteraron que la otra semana votarán en contra de la moción.