Moción de censura a la Mintic, ¿se mantendrá en el cargo?

Este viernes la Ministra de las Tic, Karen Abudinen, deberá asistir a la Cámara de Representantes, donde se llevará a cabo la sesión en la que se debatirá la moción de censura en su contra que determinará si sigue en su cargo.



La moción fue radicada por las presuntas irregularidades en el contrato de $70 mil millones con la unión temporal Centros Poblados, para el proyecto que llevaría internet a las zonas rurales del país.



“No es aceptable que la Ministra licite y realice adelantos de $70.000 millones y creer que no haya tenido conocimiento de la existencia o veracidad de las garantías de cumplimiento aportadas por esta unión temporal, donde las pólizas presuntamente son falsas”, dijo la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, una de las 20 congresistas que firmó la petición de moción de censura contra Abudinen.



La pregunta que se hacen ahora tanto ciudadanos como analistas y politólogos es si este mecanismo de control político prosperará en esta ocasión. Con la moción de censura de la Ministra de las TIC, ya son 8 las ocasiones en las que ministros del gobierno de Iván Duque han debido enfrentar estos procesos. Entre ellos el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; Ángela María Orozco, Ministra de Transporte, y en dos ocasiones el exministro de Defensa Guillermo Botero, quien prefirió renunciar a su cargo antes que ser censurado.



El politólogo Juan Pablo Milanese, profesor de ciencia política en la Universidad Icesi, advierte que es difícil predecir lo que finalmente sucederá hoy en la Cámara, pero parte de una premisa que le permite concluir que la moción de censura contra la Ministra no prosperará: no renunció a su cargo.

“Si en definitiva la Ministra llega a la cesión de moción de censura, en principio sería porque el gobierno tiene los números necesarios para protegerla. Recordemos lo que pasó con el ministro de Defensa, Guillermo Botero: cuando el gobierno tuvo la certeza de que no podía contener la moción de censura, Botero renunció antes de que lo censuraran. El daño político ya estaba hecho, pero la renuncia era una manera de minimizarlo”.

​

Y al parecer la Ministra tendrá apoyo de sobra para que la moción no prospere: se prevé que por lo menos 90 de los 170 integrantes de la Cámara de Representantes la respaldarán.



“Lo que necesita el gobierno ahora es pasar la coyuntura de la moción de censura, que el debate público asociado a lo que sucedió con el contrato de $70.000 millones pierda intensidad, y en ese momento sacar a la Ministra con mucho menos ruido. Diría que es una cuestión de ‘timing’: a la Ministra no le queda mucho margen, y más temprano que tarde va a terminar renunciando, pero la estrategia del gobierno es que esa renuncia tenga el menor sabor posible a derrota”, agrega el profesor Milanese.



Santiago Londoño, politólogo de la Universidad Javeriana, coincide: el gobierno va a buscar un entorno más tranquilo para la salida de la Ministra de las TIC. Y aunque prospere, o no, la moción de censura, el daño político ya está hecho.



“Lo que busca la Ministra es, al menos, no morir políticamente, tratando de hacer gestiones para recuperar la plata del contrato y mostrando ante la opinión pública que la culpa en teoría es del contratista y no de ella. Está tratando de mitigar el costo político, aunque es muy difícil que lo logre. Finalmente, los que más pierden con la situación de Abudinen, además del Presidente Duque, es la familia Char. La ‘casa’ Char no solo perdería ese cupo en el gobierno, el ministerio; también a una de la fichas claves para la política local. Con Abudinen pretendían apuntar a una alcaldía en Barranquilla o a la Gobernación del Atlántico”, comenta Santiago.

Todo indicaría que la Ministra tendría el apoyo de las mayorías, votos que vendrán del uribismo, conservatismo, Cambio Radical, La U y la mayoría del liberalismo.

La politóloga Bibiana Clavijo también considera que la moción de censura contra la Ministra de las Tic no prosperará. “Se va a dar un debate en el que la oposición no va a tener más que argumentos, pero poca fuerza política. La Ministra continuará en su cargo hasta que el presidente Duque lo determine. Hay que tener en cuenta que el actual gobierno ha dado muestras que poco toma en cuenta el sentir ciudadano para tomar decisiones. Lo acaba de evidenciar con la designación del exministro Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República”, dice Clavijo.



Sin embargo, hay que tener en cuenta otro escenario: la cercanía de las elecciones. Ningún congresista ha apoyado públicamente a la Ministra, justamente cuando comienzan a adelantar sus campañas. Es un factor que podría jugar en contra de Abudinen. También el hecho de que figuras influyentes como Germán Vargas Lleras haya sido uno de sus más duros críticos, lo que podría condicionar el respaldo a la Ministra de Cambio Radical.



La votación en definitiva se dará la otra semana, al parecer el martes, también en la plenaria.

Moción, a las 9:00 a.m.

La citación que busca imponer la máxima sanción política del Legislativo a un ministro fue tramitada por representantes a la Cámara de los partidos de la oposición, en cabeza de los miembros de la Alianza Verde, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz.

La moción arrancará a las 9 de la mañana, y el debate será transmitido por el Canal Institucional de la televisión pública, como también por las redes sociales de la Cámara de Representantes. Los primeros en intervenir serán los citantes a los que la mesa directiva les dará al menos dos horas. Luego de su participación hablará la ministra Abudinen, quien tendrá al menos una hora para responder.