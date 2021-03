Mininterior habla de las reformas que el Gobierno impulsa este periodo en el Congreso

Natalia Moreno Quintero

Lograr que se aprueben 19 proyectos de ley por parte del Congreso de la República en catorce semanas es el reto que desde esta semana está enfrentando el ministro del Interior, Daniel Palacios.



En entrevista con Colprensa, el funcionario explica cuáles son los objetivos del Gobierno de Iván Duque al tramitar las reformas tributaria, a la salud y a la justicia y otras iniciativas como la ley de trabajo en casa, que está en la primera línea de discusión en el Legislativo.



La agenda legislativa del Gobierno Nacional está compuesta por 19 proyectos. ¿No es muy grande para un periodo de tres meses?

Sin duda alguna es un periodo legislativo muy corto, catorce semanas las que tenemos para trabajar con el Congreso. Parte de esos proyectos ya vienen en trámite, tienen ponencias radicadas. Hay unas prioridades que el Presidente ha establecido, temas sociales para superar la pobreza, y está la reforma social y fiscal en la que estamos trabajando y que será presentada en los próximos días.

También tenemos la mesa de moralización, un proyecto de reforma a la ley comunal, la reglamentación de la cadena perpetua y el proyecto de trabajo en casa, que ya está para las plenarias. En la reforma a la salud se incluyó un capítulo referente al Plan Nacional de Vacunación y las medidas para la violación de las normas sanitarias que se han dispuesto.



¿Cuáles otros asuntos espera tramitar el Ejecutivo?

Hay asuntos ambientales, como la explotación ilegal de minerales; una reforma a la administración de justicia, para acercar más la justicia a la ciudadanía; la creación del Ministerio de la Ciencia, que nos toca volver a radicar; la ley Sacúdete, que es la política del presidente Duque en salud, cultura y deporte; la ley de empalme, con la cual se crea el llamado ‘libro blanco’ de la Administración que sale o lo que deja a la que entra. También está la ley de castigos físicos y la de modernización departamental. Es una agenda ambiciosa, en donde no todo debe quedar aprobado, pero sí tenemos varios proyectos con mensaje de urgencia y seguramente serán los primeros que salgan.

Se ha hablado de que pueden venir más ayudas sociales para los colombianos, por lo que se requiere la reforma tributaria. ¿Cuáles son?

El Presidente de la República hará el anuncio de la reformas fiscal y social cuando ya se tenga definido. Es un tema que se tiene concertado, estábamos a las espera de la entrega del informe de la comisión de expertos, pero esos anuncios fiscales son consecuencia del gasto enorme que nos ha tocado hacer por la pandemia. Aquí lo que se busca es no perder el grado de inversión que se ve hoy en riesgo por ese gasto excesivo, como también garantizar que se pueda seguir accediendo a la banca multilateral e internacional. Será el Presidente quien anuncie cuáles serán los programas que se ampliarán, los nuevos y sus alcances y cómo continuarán financiándose.



¿Tiene sentido que se tramite una ley reglamentaria de la cadena perpetua cuando la Corte Constitucional todavía no ha revisado el acto legislativo que la aprobó?

Esto ha sido un anhelo de muchos colombianos. Antes hemos tenido críticas por la demora en la reglamentación, es una necesidad que no espera. Debemos es enviar un mensaje contundente a los asesinos y violadores de menores de que el país no tolera su actuar y tiene que ser ejemplar su castigo. Esto es una petición de las víctimas, de las bancadas del Congreso. Creo que mientras avanza el estudio del acto legislativo en la Corte Constitucional, podemos ir avanzando en la discusión de la ley.

“Quienes le han incumplido al país son quienes después de recibir la oportunidad de dejar el narcotráfico y las armas, hoy conforman y lideran estructuras dedicadas a asesinar líderes sociales, reincorporados, miembros de la Fuerza Pública y al negocio de las drogas ilícitas”. Daniel Palacios Martínez Ministro del Interior

¿Cómo es la reforma a la justicia que se propondrá a estudio?

La de administración de justicia es ley, no una reforma constitucional. Lo que busca es agilizar la justicia en lo referente a la digitalización. Tenemos que superar esos juzgados llenos de expedientes que generan poca eficiencia. De la misma forma, establecer la figura de los jueces itinerantes, es decir, los jueces no tendrán esa restricción de la jurisdicción que tienen asignada, sino que donde necesitemos más jueces podemos movilizarlos a ese espacio para que hagan la descongestión o la justicia que se requiera. También se plantea la presentación de cuentas del sector, entre otros temas.



¿Y puede garantizar que esta ley sí tendrá el apoyo de los partidos de Gobierno y de la oposición?

La hemos venido trabajando desde el año pasado, tiene varias coautorías y hay un muy buen ambiente para su aprobación. Esperamos que se empiece el debate en la Comisión Primera de la Cámara. Cuenta con el apoyo de los partidos de Gobierno y de los independientes. La ponencia se radicó en estos días.



Aunque el semestre pasado la reforma a la salud también tuvo mensaje de urgencia y no fue aprobada. ¿Será una de las primeras leyes que se apruebe ahora?

Tiene mensaje de urgencia. La semana pasada logramos trabajar de la mano de los ponentes en el Senado y la Cámara y tener una ponencia consensuada, que será la que se discutirá en las comisiones séptimas conjuntas. Es un proyecto que esperamos tenga celeridad y que sea ley al final del periodo.



¿Ya se reunió con los partidos de oposición para presentarles los proyectos que pondrán a consideración del Legislativo?

Hemos venido socializando los proyectos con los partidos de Gobierno, los independientes y los congresistas que se han acercado a nosotros. Además, cada proyecto es socializado por el ministerio correspondiente y cuando se presentan en las comisiones, allí hay congresistas de la oposición, pero no he tenido una reunión formal con la oposición.



Usted ya dijo no al acto legislativo para ampliar el periodo de Iván Duque, ¿pero el Gobierno Nacional acompañará el que busca unificar la elección de Congreso con la primera vuelta presidencial?

A nosotros no nos gusta hacer pronunciamientos sobre proyectos que no conocemos, porque no sabemos su alcance, ni cómo vienen. Ese es un proyecto que han venido anunciando, pero no hace parte de la agenda legislativa. En principio, el Gobierno no está en esos proyectos.



¿Y cómo le ha ido en su trato con los congresistas?

Tengo una gratitud enorme con el Congreso. Desde el Viceministerio de Relaciones Políticas ya venía trabajando con ellos el año pasado y logramos tener uno de los periodos más exitosos. Desde el 2012 no se sacaba tanta cantidad de leyes. Estuvieron, por ejemplo, la ley de reactivación, la de emprendimiento, la de turismo, el Paef y el presupuesto bianual de regalías, entre otras.

Con el Congreso hemos tenido un trabajo articulado, respetuoso y con la independencia de los poderes hemos logrado construir una agenda común en beneficio del país.