¿Marta Lucía Ramírez irá por la Presidencia?

La candidatura continuista a la Presidencia de la República no necesariamente podría salir del Centro Democrático. Luego del fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo ha tomado fuerza el nombre de Marta Lucía Ramírez, como ‘carta’ para unir los sectores de derecha y centro derecha del país.



Según la Constitución Nacional, quien hoy ostenta la Vicepresidencia tendría hasta un año antes de las elecciones del 2022 para dimitir de su cargo, es decir, finales de mayo.



Sin embargo, lo que se especula es que, al igual que en su momento lo hizo Germán Vargas Lleras, de tomar la decisión de ir por la Primera Magistratura, Ramírez estaría renunciando en marzo próximo.



Lo que ella ha dicho sobre el tema es que se concentrará en su rol de coequipera de Iván Duque para ayudarle a sacar adelante la vacunación contra el Covid-19 con el fin de mejorar la salud de los colombianos y avanzar en la reactivación económica del país.



Y lo que dicen los analistas es que, si ese ejercicio arranca bien, el próximo 20 de febrero, como ha anunciado el Ejecutivo, la ‘Vice’ podría recoger esa cosecha en una eventual candidatura.

A favor



El politólogo Héctor Riveros asegura que, partiendo de los 1.538.882 votos que Ramírez obtuvo en la consulta interpartidista de marzo de 2018, podría tener un buen desempeño en la contienda electoral del próximo año. No obstante, dice que hay que tener en cuenta que los votos no son fijos, a lo que se suma que el nivel de favorabilidad de la funcionaria se ha mantenido bajo, según varias encuestas.



Otro punto a favor de la Vicepresidenta es que, aunque el año pasado se escuchaban rumores de un distanciamiento entre ella y el Jefe de Estado, él ha dicho en varias ocasiones que su coequipera tiene todas las cualidades para ocupar la Casa de Nariño.



Un apoyo que no solo la acercaría a los simpatizantes del Presidente sino a algunos integrantes del Centro Democrático que suelen recordar que ella representa al Partido Conservador.



Eso sí, todos le reconocen que Ramírez ha adelantado una gestión sin entrar enfrentamientos ni con el Mandatario ni con otros funcionarios.

De su lado, el analista político Jorge Iván Cuervo destaca que es una mujer de Estado, en el sentido de que ha pasado por diferentes esferas de lo público, además de mantener buenas relaciones en el ámbito internacional y contar con el guiño de buena parte de los sectores de derecha.



Agrega que Marta Lucía tiene comunicación fluida con el Partido de la U y Cambio Radical, lo que le daría ventaja sobre posibles candidatos uribistas como Paloma Valencia o Paola Holguín. “Es razonable que, ante la muerte de Carlos Holmes Trujillo, suban las acciones de Marta Lucía Ramírez”, añade el analista.

En contra

Dice Riveros que si bien se esperaba que la también exministra de Defensa ganara más prestigio estando al frente de temas como el posicionamiento de la mujer y la supervisión de obras de infraestructura y sectores de la economía, no ha logrado mostrar mucha empatía con la ciudadanía.



De igual forma recuerdan que la ‘Vice’ ha tenido varias salidas en falso en las redes sociales que han ubicado en el centro de la polémica nacional.



Pero sin duda, el mayor escándalo que Marta Lucía Ramírez ha tenido que enfrentar durante su gestión es el relacionado con su hermano Bernardo, de quien el año pasado se supo que en 1998 fue condenado por conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos, sin que la funcionaria se lo hubiera comunicado al país.



“Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo, que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia”, dijo entonces la Vicepresidenta, ante una oposición que incluso pidió su renuncia.



Por ello, los analistas señalan que seguro ese sería el mayor ‘caballito de batalla’ que utilizarían sus adversarios políticos en una eventual campaña.



En esa medida, el politólogo Pedro Viveros considera que, de lanzarse en busca de la Presidencia, Ramírez debería aclarar todo lo relacionado con ese caso para que su imagen no se siga viviendo afectada por esa causa.

En defensa

Tras el revuelo que causó el nombramiento de Bibiana Taboada, hija de la exministra Alicia Arango, como codirectora del Banco de la República, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió a defender la decisión del presidente Iván Duque.



”Inaceptable que los méritos de una joven y gran profesional se pongan en entredicho por tener una madre destacada en la política. Ambas enaltecen el servicio público por mérito propio. Con independencia técnica y gran rigurosidad, Bibiana, mujer empoderada, demostrará que sí podemos”, manifestó ayer la Vicepresidenta.