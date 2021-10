Los partidos que 'hacen fila' para revivir su personería jurídica

Verde Oxígeno, Alas Equipo Colombia y Movimiento de Salvación Nacional también están pidiendo pista para revivir su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.



Esto después de que en las últimas semanas la Corte Constitucional reconociera la legalidad del Nuevo Liberalismo y de la Colombia Humana.



¿Qué tan conveniente es que se amplíe el abanico de fuerzas políticas en el país cuando la campaña para las eleciones del 2022 ya está en camino?

Según el analista Jhon Mario González, si bien en el caso del partido fundado por el inmolado Luis Carlos Galán “fue una decisión que respeta el marco jurídico”, al haber ampliado el tema a otros movimientos que hubo en el pasado, la Corte “abrió una caja de Pandora inconveniente para el país, porque acentúa la fragmentación”.



Pero en su opinión el “desorden” lo armó el propio CNE al haberle concedido personería jurídica a Dignidad, la fuerza política del senador Jorge Robledo que se desligó del Polo Democrático, “cuando la Ley 1475 de 2011 no desarrolla el postulado de la escisión”.



Lo cierto es que esta semana Ingrid Betancourt alegó que, tras ser secuestrada en 2002, su Verde Oxígeno no pudo seguir actuando y perdió la personería jurídica, por lo que le pide al CNE que esta le sea restituida.

Según González, hay varios congresistas que actualmente están incurriendo en doble militancia, porque renunciaron a sus partidos, pero no a sus curules en el Senado.

Lea también: Ingrid Betancourt solicitó al CNE revivir la personería de su partido 'Verde Oxígeno'



La misma solicitud la hicieron los herederos políticos de Álvaro Gómez Hurtado, cuyo partido, Movimiento de Salvación Nacional, desapareció al serr él asesinado en noviembre de 1995.



Y también lo pidió Alas Equipo Colombia, partido que estuvo relacionado con el escándalo de la parapolítica, pero al que en el 2018 el Consejo de Estado ordenó devolverle la personería jurídica, decisión que hasta ahora no ha sido acatada, dicen sus directivos, por el Consejo Nacional Electoral.

El caso de la Colombia Humana



De acuerdo con el analista político, la Corte Constitucional violó las reglas de juego de los partidos al concederle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana, con el cual el hoy senador Gustavo Petro se presentó a las presidenciales del 2018.



“Una cosa es sacar ocho millones de votos en la elección presidencial, y otra es obtener el 3 % de los votos al Congreso, según el Artículo 108 de la Constitución, que Colombia Humana no logró. Pero cometido el exabrupto de la Corte, no puede ahora el Consejo Nacional Electoral atravesarse con argumentos espurios”, dice en alusión a que el CNE estaría revisando la posibilidad de conminar al movimiento de Petro a separarse del Pacto Histórico para los comicios legislativos.



Lo cierto es que la legislación colombiana plantea que solo los partidos que hayan sacado menos del 15 % de la votación total en unas elecciones pueden presentarse a las próximas justas de la misma categoría en coalición con otra fuerzas en similares condiciones.



De ahí que, al parecer, para el CNE la Colombia Humana quedaría por fuera del Pacto conformado por la Unión Patriótica, el Polo y otros sectores fuerzas de izquierda considerados como minorías.



Sin embargo, para González, los ocho millones cuentan para las presidenciales y no para las legislativas, lo que está dando pie a que Petro hable de una “clara persecución a la Colombia Humana” y haya anunciado la posible renuncia a la personería jurídica para quedarse en el Pacto Histórico.



“El Consejo Nacional Electoral está integrado por representantes de los partidos políticos que su inmensa mayoría compiten contra nosotros. Esa parcialidad política es, de hecho, una falta total de garantía electoral democrática. Es por ello que nos negó la personería jurídica durante años”, dijo.