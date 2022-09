"Lo que Petro pretende es expropiar": la crítica de Gutiérrez a propuesta de ajuste pensional 

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial y opositor del gobierno Petro lanzó una fuerta crítica a propuesta de pasar recursos de fondos privados a Colpensiones, para aumentar los bonos que reciben los adultos mayores sin pensión.



“Comienzan las expropiaciones", dijo el exalcalde de Medellín a través de su cuenta de Twitter en la mañana de este miércoles. El exaspirante a la Casa de Nariño rechazó la idea del Gobierno, argumentando que se trata de ahorros particulares y no de recursos estatales.

Comienzan las expropiaciones. Primeras víctimas son los ahorradores, quienes durante años han ahorrado en un fondo privado de pensión. NO son dineros del Estado, son ahorros particulares. Lo que pretende el gobierno Petro es EXPROPIAR, no tiene otro nombre. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 14, 2022



"Primeras víctimas son los ahorradores, quienes durante años han ahorrado en un fondo privado de pensión. NO son dineros del Estado, son ahorros particulares. Lo que pretende el gobierno Petro es EXPROPIAR, no tiene otro nombre", agregó.



En medio de la posesión de los directores de Prosperidad Social, el ICBF, el gerente del Banco Agrario, el Dane y otros funcionarios, dio luces de lo que sería la reforma pensional que se tramitará en 2023. Según dio a conocer, uno de los puntos clave será financiar bonos pensionales para adultos mayores que no tengan una pensión segura.



“Hay un billón y pico de recursos para adulto mayor a través de los famosos bonos de $70.000, $80.000 que no le quitan el hambre a nadie, que debe pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia al programa adulto mayor, eso lo veremos el año entrante”, afirmó Petro.



Para el mandatario, esto permitiría lograr “por primera vez en Colombia una cobertura pensional del 100 % a través de un bono que en vez de ser de $80.000, pase a ser de $500.000 y haga que el viejo no pensionado pueda superar la línea de pobreza”.