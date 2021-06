Justicia de EE.UU. pide defender a Trump de acusación de violación

Lady Johana Fiallo García

El departamento de Justicia estadounidense pidió sorpresivamente defender al expresidente Donald Trump contra una mujer que le acusa de violación en los años 90 y le demanda ahora por difamación, aunque un juez estimó en octubre que ese no era su rol.



Trump desmintió haber violado a E. Jean Carroll y la trató de "mentirosa". "No es mi tipo", dijo a periodistas en junio de 2019.



En una moción presentada el lunes ante una corte neoyorquina, el Departamento de Justicia estimó que la manera en la cual Trump habló de la excolumnista de la revista Elle era "vulgar e irrespetuosa".



Pero estimó que el juez de primera instancia Lewis Kaplan concluyó de manera "errónea" en octubre que las presuntas declaraciones difamatorias de Trump no entraban en el marco de sus funciones presidenciales.



El departamento de Justicia, dirigido por el fiscal general Merrick Garland, subrayó que las declaraciones que el expresidente hizo a la prensa sí entran en el marco de sus funciones. Y que el presidente fue "un empleado del gobierno" federal y por ende, puede ser defendido por él.



E. Jean Carroll, de 77 años, y su abogada Roberta Kaplan denunciaron esta posición inesperada, y dijeron esperar que la corte de apelaciones rechace los argumentos del departamento de Justicia.



"Mientras mujeres a través del país piden a los hombres responder a sus agresiones, el ministerio intenta impedirme que ejerza ese mismo derecho. ¡Estoy furiosa! ¡Me siento ofendida!", reaccionó el martes la escritora en un comunicado.

"Es verdaderamente chocante que el actual departamento de Justicia pueda permitir a Donald Trump mentir impunemente sobre esto", agregó su abogada.



"La posición del departamento no solo es legalmente falsa, es moralmente falsa, y daría a los responsables federales la posibilidad de cubrir sus comportamientos sexuales inapropiados brutalizando públicamente a toda mujer que tenga la valentía de hablar de ellos".



E. Jean Carroll demandó en noviembre de 2019 a Trump ante un tribunal del estado de Nueva York, acusándolo de difamarla por haber calificado de "mentira total" sus afirmaciones de que la violó en un probador de una gran tienda de ropa de Manhattan en los años 90.



El pedido del Departamento de Justicia retrasará probablemente el caso una vez más, cuando la presunta víctima esperaba obtener próximamente una muestra de ADN de Trump y su testimonio en la corte.